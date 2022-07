Hoffelner blickt zurück: „Mein größter Erfolg: der neue Kindergarten“

Werbung

Vor 19 Jahren und vier Monaten wurde Manfred Hoffelner zum Ortsvorsteher von Höflein ernannt. Mit 1. Juli ist nun seine Nachfolgerin Helga Fucac im Amt. Im Gespräche mit der NÖN zieht der nunmehrige Alt-Ortsvorsteher eine kurze Bilanz über die vergangenen 20 Jahren als Ortschef der Katastralgemeinde.

NÖN: Sie waren nun fast 20 Jahre Ortsvorsteher von Höflein. Wie ist eigentlich damals die Wahl auf Sie gefallen?

Manfred Hoffelner: Ich war in meiner späten Jugend sehr aktiv in Höflein. Ich habe mich in diversen Verein – zum Beispiel beim Fußball oder dem Naturverein – engagiert und auch das ein oder andere Fest organisiert. So ist man auf mich aufmerksam geworden. Vor allem der damalige Ortsvorsteher Franz Kutscha. Er hat mich auch in den Dorfverein gebracht. Ich war also schon immer sehr aktiv im Ort und es war der Wunsch von Franz Kutscha, dass ich sein Nachfolger werde. Ich war auch nicht abgeneigt. Und als Franz Kutscha 2002 viel zu früh verstorben ist, fiel die Wahl dann auf mich.

„Politik interessiert mich jetzt auch mehr als damals. Es war für mich immer vorrangig, etwas in Höflein zu bewirken.“

Waren Sie davor auch politisch tätig?

Hoffelner: Politisch war ich vorher nie tätig. Politik interessiert mich jetzt auch mehr als damals. Es war für mich immer vorrangig, etwas in Höflein zu bewirken. Es war nie mein Wunsch, mehr in der Politik zu machen, zu erreichen. Diese Ambitionen hatte ich nie.

Was waren Ihre größten Erfolge als Ortsvorsteher?

Hoffelner: Der größte Erfolg war sicher der neue Kindergarten. 2004 gab es ein Wasserrohrgebrechen in der alten Schule, in der der Kindergarten damals untergebracht war. Es hat damals seitens der Gemeinde Überlegungen gegeben, dass Höflein überhaupt keinen Kindergarten mehr bekommt, nachdem er provisorisch im Pfarrhof untergebracht war. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass ein Kindergarten mit einer Gruppe neu gebaut wird. Dafür war unter anderem eine Voraussetzung, dass mindestens zwölf Kinder angemeldet werden. Ich bin dann fast wie ein „Kinderfänger“ durch den Ort gegangen und habe versucht, die Höfleiner Kinder, die bereits im Kindergarten in Kritzendorf angemeldet waren, wieder zurück nach Höflein zu holen. Jetzt ist der Kindergarten sehr beliebt.

Gibt es Projekte, die Sie noch gerne als Ortsvorsteher realisiert hätten?

Hoffelner: Den Lärmschutz. Die letzte Etappe von Oberhöflein bis Greifenstein ist sicher ein Anliegen, das noch gemacht wird. Aber das Thema Lärmschutz ist immer ein sehr langfristiges Thema, das mit sehr vielen langwierigen Planungen vonseiten der ÖBB zu tun hat.

„Ich habe selber nie gewollt, dass mir jemand aus der zweiten Reihe Tipps gibt. Daher werde ich das auch nicht tun.“

Bereits vor einiger Zeit haben Sie den Entschluss gefasst, die Funktionals Ortsvorsteher vor allem aus persönlichen Gründen zurückzulegen. Nun wurde Helga Fucac bereits als Ihre Nachfolgerin angelobt. Wie ist die Wahl gerade auf sie gefallen?

Hoffelner: Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und ich haben gemeinsam überlegt, wer in Frage kommen könnte. Ich habe dann, weil ich natürlich die Höfleinerinnen und Höfleiner besser kenne, mit einigen gesprochen. Helga Fucac war eine meiner drei Favoritinnen und Favoriten. Der Bürgermeister hat dann mit ihr ebenfalls Gespräche geführt und dann entschieden, dass sie genau die Richtige für diese Aufgabe ist.

Sie waren nun fast 20 Jahre Ortsvorsteher in Höflein. Haben Sie irgendwelche Tipps für Ihre Nachfolgerin?

Hoffelner: Ich habe selber nie gewollt, dass mir jemand aus der zweiten Reihe Tipps gibt. Daher werde ich das auch nicht tun. Außer natürlich sie bitte mich darum. Ich kann ihr nur empfehlen einmal mit allen zu reden, sich bei den Vereinen und Institutionen vorzustellen und sich auch deren Fragen und Anliegen anzuhören. Vor allem ist es aber sicher wichtig, dass sich Helga zunächst mal versucht sich ihr eigenes Bild zu machen.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.