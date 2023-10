Frust an Klosterneuburgs Zapfsäulen

„Ich will ja nur tanken und nicht gleich die ganze Tankstelle kaufen.“ Diesen Spruch können Tankstellenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl bald nicht mehr hören. Die Spritpreise steigen und steigen. Knapp 1,80 Euro für den Liter Diesel und 1,60 Euro für den Liter Benzin lassen so manchen beim Tanken drei mal nachdenken, wie viel in den Tank reinkommt beziehungsweise an welcher Tankstelle man tankt. So kann man sich in diversen Apps ansehen, an welcher Tankstelle welche Preise gerade angeboten werden. „Ich nutze eine App, aber ich mache jetzt keine großen Umweg wegen einem Cent“, erzählt ein Klosterneuburger von seinem Tankverhalten. Andere sind da konsequenter und schauen weniger auf den Tagespreis, sondern tanken immer um eine bestimmte Summe.

Wie weit man dann mit dieser Tankfüllung kommt, hängt auch mit der Uhrzeit ab, an der man an der Zapfsäule ist. „Ab mittags wird es teurer und die Kunden weniger“, bestätigt auch ein Mitarbeiter einer Klosterneuburger Tankstellt. „Aber was sollen wir machen, wir können ja auch nichts dafür“, ergänzt er mit einem bittersüßen Lächeln. Tatsächlich können die Preise für Diesel und Benzin mehr mals am Tag herabgesetzt werden, aber nur einmal erhöht werden und das passiert zu Mittag.

Während Privatpersonen noch relativ flexibel sind und auch mal vielleicht warten können, bevor sie wieder tanken müssen, haben Einsatzorganisationen diesen Vorteil nicht. Bei ihnen muss der Tank immer voll sein, damit sie jederzeit ausrücken können.

In Klosterneuburg haben die Freiwilligen Feuerwehren ihre eigene Tankstelle. Diese befindet sich im Katastrophenlager und dort werden die Fahrzeuge aller Feuerwehren wieder aufgefüllt. „Der Tank umfasst etwa 7.000 Liter. Natürlich kann man da etwas mit Preissteigerungen oder Preissenkungen rechhen, aber eigentlich ist das reine Spekulation“, weiß Benjamin Löbl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg. Mehr als 90 Prozent der Fahrzeuge der Floriani werden mit Diesel betrieben. Nur die Boote fahren mit Sprit und diesen holen die Feuerwehren an „normalen“ Tankstellen. Aber nicht nur die Teuerung an der Zapfsäule bereiten die Klosterneuburger Kommandanten Kopfschmerzen. Ganz massive Preissteigerungen gibt es auch bei der Anschaffung von neuen Fahrzeugen und gerade aktuell auch bei dem Kauf von Uniformen, bei denen auch noch lange Wartezeiten hinzukommen.