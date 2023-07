Bauen Thema Nummer eins in Klosterneuburg

28.107 Einwohner teilen sich in der drittgrößten Stadt Niederösterreichs 76,2 Quadratkilometer Fläche. Gelegen zwischen Donau und Wienerwald hat die Stadt einen üppigen Anteil an Grünflächen. Um die hohe Lebensqualität zu erhalten, hat die Politik sich im „Stadtentwicklungskonzept 2030+“ darauf verständigt, die Bauaktivitäten extrem restriktiv zu behandeln. Und doch: Das Thema Bauen und somit die Bodenversiegelung ist in der Babenbergerstadt das Thema Nummer eins.

In den großen Besiedlungswellen der 70er und 80er Jahre wurde mehr gebaut, aber aufgrund moderner Technik und optimalen finanziellen Rahmenbedingungen werden heute Bauprojekte immens schnell umgesetzt. „Dieser Druck ist aber dank Bausperren, Zinswende und schwacher Wirtschaft nun vorüber“, weiß Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP). Es werde wieder langsamer und die Vorgaben des Stadtentwicklungskonzeptes würden nun auch sichtbarer greifen.

In der Stadtentwicklung muss man sich immer die Fragen stellen: Wofür sind Bauvorhaben geplant und passen diese in die Zielvorstellungen der Stadt. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, ÖVP

Immer wieder gibt es aber trotzdem – wie aktuell beim geplanten Kindergartenbau in der Stegleiten – Probleme mit Umwelt- oder Anrainerinitiativen. Schmuckenschlager: „Das gab es immer wieder. Das beste Beispiel ist die PUK, die als grüne Politbewegung gegen die Entlastungsstraße entstanden ist. Heute fahren ihre Wähler dankbar auf dieser Verkehrsverbindung.“

Nutzen für die Allgemeinheit steht im Vordergrund

In der Stadtentwicklung muss man sich immer die Fragen stellen: Wofür sind Bauvorhaben geplant und passen diese in die Zielvorstellungen der Stadt. „Es ist unsere Aufgabe, den Siedlungsraum zu begrenzen und innerhalb seiner Grenzen zu strukturieren. Anstehend sind hier etwa das Gesundheitszentrum im Martinsviertel und der Kindergartenbau“, so Schmuckenschlager weiter. Bislang stellten die öffentlichen Baumaßnahmen der Umfahrungsstraße, Kindergärten, Ausbau der ISTA, Feuerwehr Weidling oder etwa die Kompostanlage am Haschhof besonders große Projekte dar.

Schmuckenschlager: „Allesamt haben aber großen Nutzen für die Allgemeinheit. Die Kompostanlage stellt zum Beispiel eine versiegelte Fläche von über 3.000 Quadratmetern im Naturschutzgebiet dar. Die Verbesserung für die ökologische Kreislaufwirtschaft ist aber so klar, dass auch der zuständige Stadtrat der Grünen dafür ist.“

Sollte der Druck auf leistbares Wohnen steigen, dann befürchtet der Bürgermeister Schlimmes: „Denn billiger Wohnraum bedeutet immer große Wohnanlagen wie in Wien.“ Beim Bodenverbrauch müsse immer die Frage nach dem Wofür gestellt werden. Hier gäbe es sinnvolle Entwicklungen. Gleichzeitig seien aber weitere Shoppingcenter auf der grünen Wiese unnötig.

Schmuckenschlager: „Ich bin auch für ein Ende dieser scheinheiligen Greenwashing Methoden. Hier bezahlen etwa Versicherungen große Kampagnen, wettern gegen Bauprojekte und sind indirekt sogar involviert. Das ist lächerlich und hilft niemanden.“ Ebenso solle man die Zahlen nüchtern betrachten und nicht sofort den Weltuntergang befürchten: „Das Umweltbundesamt gab etwa bekannt, dass es bereits zu einem Rückgang der täglichen Flächeninanspruchnahme kam. Ein Schritt in die richtige Richtung.“

Große Herausforderungen werden die nötigen Energieanlagen für die Energiewende darstellen. Schmuckenschlager: „Kein Windrad wird ohne Betonfundament stehen können und Wasserkraft lässt sich nicht mit alten Mühlrädern effizient in Strom umsetzen. Die besonders Grün-bewegten sollten hier einmal reinen Wein einschenken."

Die Nerven der Bürger liegen blank

Der zuständige Stadtrat Johannes Edtmayer (Grüne), sieht das Thema schon etwas problematischer. In Klosterneuburg werde und wird besonders viel gebaut. Der Bauboom der vergangenen Jahre konnte in Klosterneuburg auf besonders viele Baulandreserven zurückgreifen. Daher lägen auch bei vielen Menschen in Klosterneuburg die Nerven blank und es gäbe mehrere Anrainerinitiativen: „Seit ich zuständiger Stadtrat bin, gab es aber keine neuen Umwidmungen in Bauland.“

Es ist unglaublich, was mit der NÖ Bauordnung alles möglich ist.“ Stadtrat Johannes Edtmayer, Die Grünen

Stattdessen hätte man in den letzten Jahren versucht, viele negative Auswirkungen des Bauens durch Maßnahmen auf Gemeindeebene zu verhindern oder zumindest zu reduzieren, wie zum Beispiel durch die Verordnung von Wohneinheitenbeschränkungen, durch die Festlegung von Gartenzonen, oder durch die Reduktion der Baudichte nach Teilungen.

Edtmayer: „Es ist aber unglaublich, was mit der NÖ Bauordnung alles möglich ist.“ Ein besonders drastisches Beispiel sei ein Grundstück in Weidling, das auf drei Grundstücke aufgeteilt wurde, nur um trotzdem über die Grundgrenzen eine gemeinsame Garage mit hundertprozentiger Bodenversiegelung zu machen. Edtmayer: „Das ist mit der NÖ Bauordnung möglich, die sich bei Kellergeschossen nicht um Baudichte oder Bodenversiegelung kümmert. Hier muss der NÖ Landtag dringend tätig werden.“

Edtmayer arbeite an Regelungen, dass große Bauvorhaben in Zukunft nur noch nach Abschluss eines Raumordnungsvertrages mit der Gemeinde möglich sein sollen: „Dadurch werden wir auf die ökologischen und verkehrsmäßigen Notwendigkeiten besser Einfluss nehmen können.“