Resolution gegen privaten Flug-Verkehr in Weidlingbach

25 Mal im Jahr durfte Pilot Karl-Heinz Königshofer mit seinem Helikopter in Weidlingbach landen. Das war Status quo und behördlich genehmigt. Als Landeplatz ist eine Wiese bei der Toiflhütte in Weidlingbach in Verwendung. Doch Königshofer wollte mehr und begründete das so: „Ich fliege mit dem Helikopter manchmal von meinem Arbeitsplatz in Oberösterreich nach Weidlingbach, denn die Hütte ist unser neues Zuhause. Das ist für mich eine echte Zeitersparnis.“

Anfang 2023 stellte Königshofer daher den Antrag das Kontingent der Landungen und Starts soll nach Wunsch und Ansuchen des Piloten nun auf 50, also das Doppelte zu erhöhen. Gegen einige Stimmen der Weidlingbacher Bevölkerung und vor allem gegen den Wunsch der Stadtgemeinde wurde dieser Antrag nun genehmigt.

Kurioses in Weidlingbach Mit dem Helikopter in die Arbeit: Gemeinde gegen mehr Landungen

„Wir wollen das nicht unterstützen und beziehen uns in der Stellungnahme ganz deutlich auf die Nutzung des Wienerwaldes im Rahmen der Festlegung in unserem Stadtentwicklungskonzept als Natur- und Erholungsraum“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager im März 2023. Doch für die Abteilung Verkehrsrecht RU6 des Amts der NÖ Landesregierung stand dem Ansuchen auf Erhöhung der Landungen nach rechtlicher Prüfung im Gegensatz zur Stadtgemeinde nichts im Wege.

Der Antrag wurde lediglich von 100 gewünschten Abflügen und Landungen auf 50 eingeschränkt.

Der mit dem Ansuchen befasste Rechtsausschuss empfahl dem Bürgermeister, eine ablehnende Stellungnahme abzugeben. Der Vorsitzende FPÖ- Stadtrat Josef Pitschko: „Hier versucht anscheinend jemand mit der Salamitaktik schrittweise mehr Hubschrauber Fluggenehmigungen zu erhalten.“ Zunächst unauffällig mit jährlich 25 beginnen, jetzt auf 50 erhöhen und bei nächster Gelegenheit vielleicht auf 75 Außenlandungen pro Jahr erhöhen. „Wenn das jeder macht, der einen geeigneten Landeplatz nachweisen kann, haben wir in Klosterneuburg das nächste Verkehrschaos in der Luft und nicht nur auf der Straße. Mir reicht schon der Bahnlärm, da brauche ich nicht auch noch den Lärm von privaten Hubschrauberflügen.“

Keine Parteienstellung der Stadtgemeinde

Trotz der ablehnenden Stellungnahme der Stadtgemeinde genehmigte das Land Niederösterreich die auf 50 erhöhte Anzahl von Außenlandungen und Außenabflügen. Das Land wies die Stadtgemeinde Klosterneuburg lapidar darauf hin, dass „die Stadtgemeinde keine Parteienstellung habe“. Die Stellungnahme des Landes wurde im Rechtsausschuss eingehend diskutiert und beschlossen, eine Resolution an die Bundesregierung auszuarbeiten, dass den Gemeinden in diesem Zusammenhang Parteienstellung eingeräumt werde.

Pitschko: „Die Stimmung der Mitglieder des Rechtsausschusses schwankte zwischen Verwunderung, Unverständnis und Empörung. Es versteht niemand, dass das Land die Stadtgemeinde um eine Stellungnahme ersucht, dann gegen diese Stellungnahme der Gemeinde entscheidet und lapidar erklärt, dass die Gemeinde keine Parteienstellung im Genehmigungsverfahren habe. Unter Umweltschutzaspekten ist die Vorgangsweise des Landes völlig kontraproduktiv.“

Der Klosterneuburger Gemeinderat beschloss eine entsprechende Resolution an die Bundesregierung. Das Bundeskanzleramt antwortete bereits. Die Resolution „wurde dem Ministerrat in seiner Sitzung am 25. Juli 2023 zur Kenntnis gebracht.“ Diese wäre dem zuständigen Bundesministerium „zur weiteren Veranlassung“ übermittelt worden.