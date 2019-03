Sie lag einfach so da. Eine zugeklebte Schachtel. Keiner hätte ihr Aufmerksamkeit geschenkt. Doch einer feuchten Spürnase entgeht nichts! So rettete ein Hund einen jungen Artgenossen.

In dieser verklebten Schachtel wurde das Hundebaby ausgesetzt. | NOEN

Diesen Abendspaziergang wird eine Klosterneuburgerin nicht so schnell vergessen. Sie trat am 7. März, gegen 20 Uhr, in der Künstlergasse-Waldweg ihre gewohnte Abendrunde mit dem Familienhund an. Plötzlich spürte dieser eine weiße, längliche Schachtel auf. Die Frau folgte dem Hund und öffnete den Karton: Zwei dunkle, verschreckte Augen blickten ihr angstvoll entgegen. Ein Hundebaby, ein Mädchen, war auf diese perverse Art von seinem Besitzer „entsorgt“ worden.

Happy End fürs Hundebaby

Die Tierhilfe Klosterneuburg wurde verständigt, stellte fest, dass der Welpe nicht gechippt und registriert ist. Zum Tierarzt gebracht, ergab die Untersuchung, dass das Hundekind weitgehend gesund ist. Die Finderin erklärte sich bereit, das Tier 30 Tage in Pflege zu behalten. Erst nach dieser Frist darf ein Fundtier fix vergeben werden.

Im Heim der Finderin fühlte sich das Hündchen aber sofort wohl. Vor allem die Tochter des Hauses schloss das Tier sofort ins Herz. Jetzt wurde natürlich sofort der Familienrat einberufen. Nach 24 Stunden war klar: Nach dieser 30-Tage-Frist hat der entzückende „Schachtel“-Hund ein neues, liebevolles Zuhause gefunden.

„Alles Gute, süße Fellnase“, wünscht die Tierhilfe um Angelika Fuchs. Und sie hat noch eine Bitte: „Falls es einen Augenzeugen gibt, der jemanden mit dieser Schachtel gesehen hat, oder jemand das Tier kennt oder weiß, wo es Hundenachwuchs gab, bitte bei der Tierhilfe 0664/3808855 oder Polizei melden, damit eine Strafverfolgung wegen Tierquälerei ermöglicht wird. So ein Akt der Herzlosigkeit muss bestraft werden.“