Klosterneuburg: Wo ein Sackerl fast Gold wert ist

Kostspieliges Geschäft: Klosterneuburg gehört zu jenen Städten, in denen das Hinterlassen von Hundehaufen besonders teuer kommen kann. Das geht aus einem Vergleich des Informationsportal Betrugstest.com hervor, das die Strafen in den zwanzig größten Städten Österreichs verglichen hat.

Zwischen zehn und 7.000 Euro müssen Hundehalter zahlen, wenn sie das Häufchen ihres Vierbeiners auf Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen in Österreichs Städten nicht beseitigen, hat Betrugstest.com in seinen Recherchen herausgefunden. Dafür wurde die minimale und maximale Höhe der Bußgelder verglichen, die Hundehalter beim ordnungswidrigen Hinterlassen von Hundekot zahlen müssen.

Eine empfindliche Strafe erwartet Hundehalter beim einmaligen Vergehen im oberösterreichischen Linz: 200 Euro müssen sie mindestens zahlen, wenn sie das große Geschäft ihres Tieres liegen lassen – der höchste Wert im Vergleich.

Klosterneuburg an Niederösterreich-Spitze

Den Haufen besser ins Sackerl packen, sollten Hundebesitzer auch bei uns in Klosterneuburg, wo ebenso wie in St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt 90 Euro fällig werden. In den genannten Städten fällt das minimale Bußgeld vergleichsweise hoch aus. Im Schnitt fordern Österreichs Großstädte mindestens 63,10 Euro von Hundehaltern, sollten sie das Häufchen nicht beseitigen.

Am günstigsten kommt man in Wolfsberg davon: Lediglich zehn Euro beträgt das minimale Bußgeld in der Kärntner Stadt, sollte ein Hundehaufen nicht ordnungsgerecht entsorgt werden. 20 Euro müssen Dornbirner Tierhalter zahlen, in Baden 25 Euro.

Wiederholungstäter zahlen bis zu 7.000 Euro

Werden Hundehaufen jedoch wiederholt auf öffentlichem Raum liegengelassen, können die Bußgelder je nach Stadt deutlich ansteigen. Hier liegt Klosterneuburg mit acht anderen Städten an der Spitze. Je nach vergangenen Taten kann das Bußgeld bis zu 7.000 Euro betragen. Neben Klosterneuburg schöpfen Steyr, St. Pölten, Wiener Neustadt, Krems, Linz, Wels, Leonding und Traun diesen Rahmen aus. Zum Vergleich: In Wien beläuft sich die Höchststrafe für das Liegenlassen von Tierkot auf 2.000 Euro.

Keine Überwachung

Verhängt wurden diese Strafen freilich in Klosterneuburg noch nie. Eine Zeit lang wurde versuchsweise überwacht, doch das Projekt schaffte es nicht über die Versuchs- und Abmahnungsphase hinaus. Danach wären Ordnungsstrafen verhängt worden – um es bis zur Steigerung des Bußgelds zu „schaffen“, müsste es zu Verwaltungsstrafen kommen.

