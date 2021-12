Bummeln nach Zahlen: Ein besonderer Adventkalender in Klosterneuburg

Bummeln und das Advent-Ambiente genießen: Trotz Lockdown ist das möglich.

Die Klosterneuburger Wirtschaft und die Betriebe bieten allen Spaziergängern besondere Hingucker: nämlich die bunten Fenster des Geschäfte-Adventkalenders. Mit dabei: Firmen in der Au, am Niedermarkt, am Stadtplatz, in der Albrechtstraße, in der Hofkirchnergasse, am Rathausplatz, in der Leopoldstraße, in der Hermannstraße, in der Agnesstraße und in der Weidlinger Straße.

„Trotz Lockdown gibt es den Geschäfte-Adventkalender, um den Menschen zu zeigen, dass die Unternehmen für sie da sind“, betont Gerda Eckl. Die Zahlen locken zum Fenstershoppen – ebenso wie Geschenke und besondere Angebote.