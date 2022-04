Kierling: Hier soll Kafka weiterleben

Werbung

„Klosterneuburg, Heimstadt so vieler Künstler, nicht nur Schriftsteller, sondern auch Maler und Musiker, möchte, indem sie Kafka ehrt, zum Ausdruck bringen, dass er nicht nur in dieser Stadt gestorben ist, sondern auch weiter leben wird.“ So schrieb die Klosterneuburger Schriftstellerin Marianne Haitinger anlässlich der Gründung der Franz-Kafka-Gesellschaft Wien-Klosterneuburg am 10. Juli 1979 – 55 Jahre nach dem Tod des weltbekannten Schriftstellers am 3. Juni 1924 im Sanatorium Hoffmann in Kierling.

Franz Kafka wurde am 3. Juli 1883 in Prag geboren. Er gehörte der deutschsprachigen Minderheit, die zu einem nicht geringen Teil wie Kafka jüdisch war, an. Nach seiner Schullaufbahn an deutschen Schulen in Prag begann ein Jus-Studium an der Deutschen Karlsuniversität. Dort promovierte er am 18. Juni 1906 zum Dr. jur. Durch seine Tuberkulose-Erkrankung wurde er 1922 frühpensioniert. Es begann eine Reihe von Aufenthalten in unterschiedlichen Sanatorien, in denen er sein literarisches Werk weiterführte.

Drei Tage im Namen des Schriftstellers

Am 12. April 1924 kam Franz Kafka, die Tuberkulose hatte mittlerweile auf den Kehlkopf übergegriffen, ins Sanatorium Hoffmann, dort verstarb er am 3. Juni 1924.

Die Gründung der Franz-Kafka-Gesellschaft Wien-Klosterneuburg hat ihren Ursprung in einem Vortrag, den Wolfgang Kraus bei der in Klosterneuburg gegründeten Gesellschaft der Literaturfreunde hielt. Bald nach diesem Vortrag bildete sich ein Proponentenkomitee zur Gründung der Franz-Kafka-Gesellschaft, zu deren Obmann Hans Gruber ernannt wurde.

Bereits im Juni 1979 fand im Augustinussaal des Stifts Klosterneuburg ein dreitägiges Symposium zum Thema „Kunst und Prophetie“ mit namhaften Kafka-Experten statt. Bei diesem Symposium wurde auch beschlossen, erstmals den von der Stadt Klosterneuburg gestifteten Österreichischen Franz-Kafka-Preis in Höhe von 100.000 Schilling zu verleihen. Der erste Preisträger war Peter Handke, dessen Werk von Kafka beeinflusst wurde.

