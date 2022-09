„Her Majesty“ zu Besuch in Klosterneuburg

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die ganze Welt trauert. Königin Elizabeth II. ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral verstorben. Ihr ältester Sohn Charles ist ihr Nachfolger. Ein Ereignis, dass Erinnerungen wach ruft. Ein einziges Mal besuchte die Queen Österreich. Dabei weilte sie auch einen Tag in der Babenbergerstadt Klosterneuburg. „Gemma Queen schau’n“, lautet am 8. Mai 1969 das allgemeine Motto für fast alle Klosterneuburger.

Chorherr Floridus Röhrig, (l.) und der damalige Landeshauptmann Andreas Maurer (r.) führten die Queen durch die altehrwürdigen Hallendes Stifts Klosterneuburg. Foto: Sammlung Stadtarchiv, Copyright Pressedienst Votava

„Zu einem wahren Volksfest für Klosterneuburg gestaltete sich am 7. Mai der Besuch der englischen Königin im Chorherrenstift.“ Und: „Während des Besuches der Königin standen etwa 4.000 Klosterneuburger Spalier und beklatschten das Herrscherpaar.“ So beschrieben die „Niederösterreichischen Nachrichten“ das Großereignis.

Im Stift wurden Queen Elizabeth und Prinz Philipp unter anderem von Landeshauptmann Andreas Maurer und Generalabt Abt-Primas Gebhard Koberger begrüßt. Die königlichen Gäste blieben etwa eine halbe Stunde im Stift.

Mit einem Ständchen begrüßte das Chorherrenstift Klosterneuburg die Queen bei ihrem Besuch. Foto: Sammlung Stadtarchiv, Copyright Pressedienst Votava

„Ich kann mich genau erinnern. Das war für das Stift und Klosterneuburg und seine Bevölkerung ein denkwürdiges Ereignis“, erinnert sich Altpropst Bernhard Backovsky an diesen Tag. Für den damals 26-Jährigen war das ein Moment, der heute noch nachwirkt: „Sie war eine große Dame der Welt. Wir waren alle um die Königin versammelt. Sprechen, konnte ich damals nicht mit ihr. Das hätte das Protokoll nicht erlaubt. Begrüßt hat man sich mit einem Kopfnicken.“

Die Königin zeigte sich sehr angetan von den Räumlichkeiten des Stifts, besichtigte den Erzherzoghut und die Schätze aus der Schatzkammer, hat Fragen gestellt, die ihr auch beantwortet wurden. Backovsky: „Das alles war für mich sehr einprägsam. Diese große Dame hat mich unheimlich beeindruckt.“

