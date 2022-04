Nach Beschwerden: Stift Klosterneuburg rechtfertigt Rodung

Werbung TLI Anzeige Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

Besorgnis bei den Weidlingern nach weitflächigen Baumrodungen im Weidlinger Wald, wir hatten berichtet:

Schlägerungsarbeiten Waldarbeiten sorgen für Unmut unter den Weidlingern

Nach Kontaktaufnahme der NÖN versucht das Stift Klosterneuburg als Grundbesitzer zu beruhigen und aufzuklären.

„Es wird nie mehr geerntet, als nachwächst, um den Waldbestand generationsübergreifend zu erhalten“, so Hubertus Kimmel, Forstleiter des Stiftes Klosterneuburg. In einer nachhaltigen Welt nehme die Wirtschaft Rücksicht auf eine gesunde Umwelt. Holz sei ein vielseitiger Rohstoff für Möbel, Fußböden, Häuser, Brennmaterial oder Papier. Seit Jahrhunderten werden in Österreich Wälder wirtschaftlich nachhaltig genutzt.

Umweltfreundliches und nachhaltiges Wirtschaften

„Auch das Stift Klosterneuburg bewirtschaftet seit jeher umsichtig – unter ökonomischen und ökologischen Aspekten – seine Wälder und stellt den Rohstoff Holz zur Verfügung“, versichert Kimmel.

Nichtsdestotrotz werden etwaige Beschwerden von besorgten Spaziergängern von der Forstabteilung des Stifts Klosterneuburg selbstverständlich ernst genommen. Kimmel: „Ich kann die Empörung verstehen, will aber mit Aufklärung dazu beitragen, dass die Bürger die notwendigen Arbeiten der Holzernte akzeptierten. Holzwirtschaft und die damit verbundene Holzverwendung ist aktiver Klimaschutz.“

Die meisten Wirtschaftszweige wären – laut Forstleiter Kimmel – CO₂-Verursacher. Die Holzbranche sei da eine Ausnahme. Sie stelle ihre Produkte unterm Strich mit einer CO₂-Ersparnis zur Verfügung. Denn die Prozesse in der Holzwirtschaft, bei denen der Rohstoff Holz zum fertigen Produkt verarbeitet wird, seien relativ energiearm und verursachten weit weniger CO₂, als das Holz zuvor bei seiner Entstehung im Wald gebunden hat.

„Wachsende Bäume binden weit mehr CO₂ als ein für die Holzwirtschaft nützlicher alter Baum.“

„Die effiziente Nutzung nachwachsender Rohstoffe ist die Alternative zum bisherigen erdölbasierten Wirtschaftssystem. Zudem binden wachsende Bäume weit mehr CO₂ als ein für die Holzwirtschaft nützlicher alter Baum“, ist Kimmel überzeugt.

Vorausblickendes Handeln und nachhaltiges Wirtschaften wären Grundprinzipien der Wirtschaftsbetriebe des Stiftes. Beispiele dafür würden die naturnahe und schonende Bewirtschaftung der Wälder und Ackerflächen, die klimaneutrale Zertifizierung des Stiftsweingutes, die Erhaltung der Biodiversität in den Stiftsgärten oder die Gewinnung von Energie aus Biomasse zur CO₂-Reduktion, bieten.

Als Beispiel führt Kimmel an, dass das 2003 errichtete Biomasse-Heizwerk über das Stift hinaus auch das Klosterneuburger Krankenhaus, das Rathaus sowie ein Freizeitzentrum versorge.

Die stiftlichen Forstbetriebe, geleitet von Hubertus Kimmel, wurden bereits 2010 für die nachhaltige Bewirtschaftung und den Erhalt der biologischen Vielfalt vom Naturschutzverein BIOSA ausgezeichnet. Die Wahl zum „Forstbetrieb des Jahres 2014“ als Naturschutzprojekt erfolgte durch die Redaktion der Fachzeitung Holzkurier.

Alter Holzofen als neue Perspektive?

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.