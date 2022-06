Abgabe für leer stehende Wohnungen in Klosterneuburg?

Werbung

Besonders der Speckgürtel zeichnet sich durch eine Eigenschaft aus, die zunehmend zu sozialer Unzufriedenheit führt: Wohnen wird immer teurer. Auch in der Bundeshauptstadt Wien wird die Lage immer prekärer. Gerade für junge Klosterneuburger, die sich die Babenbergerstadt nicht mehr leisten können stellt das ein weiteres Problem dar.

„Es gilt erst einmal zu wissen, wie sich dieses Problem entwickelt und ob der Leerstand tatsächlich voranschreitet.“ Stadtrat Johannes Kehrer

Der Grund für die galoppierenden Mieten und Immobilienpreise ist sicher auch darin gelegen, dass durch die künstlich niedrig gehaltenen Zinsen das Investieren in Immobilien, die einzige lukrative Geldanlage darstellt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Wohnraum aus Geldspekulationsgründen angeschafft wird. Wohnungen, die jahrelang leer stehen und dem Wohnungsmarkt entzogen sind.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, wird in verschiedene Bundesländern erwogen eine Leerstandsabgabe einzuführen. Das bedeutet: Wer eine Wohnung aus Spekulationsgründen dem Markt fernhält, muss dafür bezahlen.

Je teurer das Pflaster, desto verbreiteter der Trend Wohnungen als Spekulationsobjekte anzuschaffen. In Klosterneuburg ist daher diese Problematik besonders vakant. Zumindest nach Meinung der „Plattform Unser Klosterneuburg“ (PUK). Daher wurde von dieser Fraktion in der vorletzten Gemeinderatssitzung der Antrag gestellt, den Leerstand an Klosterneuburger Wohnungen zu erheben oder erheben zu lassen.

„Bevor wir zu Leerstandsabgaben als Maßnahme greifen – was durchaus sinnvoll sein könnte – gilt es einmal zu wissen, wie sich dieses Problem entwickelt und ob der Leerstand tatsächlich voranschreitet“, so Stadtrat Johannes Kehrer zur Begründung des PUK-Dringlichkeitsantrages, der im Gemeinderat jedoch abgeschmettert wurde.

„Wir behandeln Symptome und nicht die Ursache. Es wäre klüger über einen Schuldenschnitt zu diskutieren.“ STEFAN SCHMUCKENSCHLAGER Bürgermeister (ÖVP)

Für Kehrer steht trotzdem fest: „Es wird in Klosterneuburg immer mehr Wohnraum geschaffen, oft unter Ausreizung von Grenzen und Grauzonen, gleichzeitig stehen jedoch enorm viele Wohnungen leer.“ Gerade in Zeiten von Teuerung und Wohnraumknappheit, dürfe für Kehrer Wohnraum nicht als Spekulationsobjekt dienen. Nur seinem eigentlichen Zweck. Kehrer: „Uns ist das Thema zu wichtig um aufzugeben - wenn die Gemeinde diese Zahlen nicht erheben will, werden wir das tun. Und dann politisch unsere Schlüsse uns Lösungsansätze daraus ziehen.“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager sieht daran allerdings eine große Gefahr: „Es kann durch Zwangsvermietung zu unnatürlichen Belegungen von Wohnungen kommen. Daher glaube ich, dass die PUK hier falsche Hoffnungen macht. Anstatt mehr Wohnraum zu haben, werden wir mehr Verkehrsprobleme haben. Selbiges erlebten wir auch bei den Plänen des Pionierviertels. Die Ideen des einstigen autofreien Stadtteils lösten sich nach ersten Stresstests mit nüchternen Zahlen in Luft auf.“

Er, Schmuckenschlager, unterstütze die Position der Landeshauptleute nach einer einheitlichen Lösung des Bundes: „Die einzelnen Gemeinden sollten hier nicht mit weiteren Aufgaben des Staates überfordert werden.“ Die Idee der Leerstandsabgabe wäre in Wahrheit nur die dürftige Reaktion auf die Tatsache, dass die Budgets der öffentlichen Hand in der Regel viel zu hohe Schulden haben.

Dementsprechend würden die Zinsen künstlich niedrig gehalten, um so eine Entschuldung zu schaffen. Schmuckenschlager: „Dies geht alles auf Kosten der Sparer. Diese suchen andere Formen zur Geldsicherung und finden diese in Immobilien. Dank der Wertsteigerung können diese sogar leer stehen und werfen mehr ab als jedes Sparbuch. Summa summarum: Wir behandeln Symptome und nicht die Ursache. Es wäre klüger über einen Schuldenschnitt zu diskutieren.“

Wimmer zu Leerstandsabgabe: Reizvoll, aber problematisch

Die Grünen würden lieber einen anderen lang geforderten Hebel ansetzen. „Wir fordern schon lange dass Niederösterreich, wie andere Bundesländer endlich eine Zweitwohnsitzabgabe einführt. In Klosterneuburg leben etwa 7.000 Personen ohne Hauptwohnsitzmeldung. Alleine an Ertragsanteilen aus dem Bundesfinanzausgleich entgeht der Stadt jährlich dadurch eine Summe von etwa 8 Millionen Euro“, so Fraktionschef Sepp Wimmer.

Die Grünen verstehen nicht, wieso die regierende ÖVP im Land nicht rasch dafür sorgt, dass dieses Geld den Gemeinden zugutekommt. Eine Leerstandsabgabe hätte auch seinen Reiz, aber wäre äußert problematisch was eine aussagekräftige Datenlage betrifft und außerdem hätte sich das Finanzministerium und der Bund gerade kürzlich gegen eine Einführung ausgesprochen.

Wimmer: „Es gibt also auch keine gesetzliche Grundlage. Daher ist es aus Sicht der Grünen am sinnvollsten die ganze Kraft auf eine rasche Einführung der Zweitwohnsitzabgabe zu konzentrieren. Das hilft den Gemeinden finanziell und wird auch Druck auf den Leerstand ausüben.“

„Auch wenn sich ein Hauseigentümer in einer freien Wohnung eine Modelleisenbahn aufstellt, ein Fitnesscenter oder ein Büro einrichtet, geht das die Gemeinde nichts an.“ Josef Pitschko

Nach Ansicht des Freiheitlichen Stadtrats Josef Pitschko obliegt es ausschließlich dem Hauseigentümer, wie er seine Räumlichkeiten nutzt: „Auch wenn sich ein Hauseigentümer in einer freien Wohnung eine Modelleisenbahn aufstellt, ein Fitnesscenter oder ein Büro einrichtet, geht das die Gemeinde nichts an.“ Es gäbe mannigfaltige Gründe, warum jemand eine Wohnung leer stehen lassen würde.

Pitschko führt hier die private Lebenssituation, oder weil man sich die Sanierung nicht leisten kann oder will, weil sie nicht rentabel wäre an. Pitschko: „Daneben besteht auch die Gefahr, eine Wohnung an Mietnomaden zu vermieten, die nicht nur keine Miete zahlen, sondern die Wohnung zusätzlich devastieren, wodurch ein noch höherer Schaden entsteht.“

Wohnungen würden auch leer stehen, weil sie niemand mieten will, beispielsweise wegen fehlender Parkplätze oder weil sie keinen Balkon haben oder die Wohngegend verrufen ist oder die Infrastruktur fehlt. Der freiheitliche Stadtrat fragt: „Sollen für diese leer stehenden Wohnungen auch Leerstandsabgaben bezahlt werden?“

Der freiheitliche Stadtrat fragte anschließend, was die Antragsteller unter anderen “effektiven Steuerungsmaßnahmen“ verstünden: „Wollt ihr die Adressen der leer stehenden Wohnungen und Häuser vielleicht weitergeben, damit Wohnungssuchende nach den kommunistischen Okkupationsmodellen die Objekte instandbesetzen, wie beispielsweise in links-grün regierten deutschen Städten?“

