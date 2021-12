30 Jahre Rainbows: Abend für den guten Zweck in Klosterneuburg

Maria Köstlinger und Juergen Maurer spannten in der Babenbergerhalle einen bunten Bogen durch lustige Weihnachtsliteratur von Nöstlinger über Qualtinger, Glattauer, Brecht und Loriot. Man merkte den beiden an, dass sie miteinander eine Hetz haben, und die originellen Texte kamen durch ihr schauspielerisches Talent noch witziger rüber. So gibt es wohl kaum kein besser verulktes „Stille Nacht“ als jenes von Köstlinger und keinen besser spielenden Betrunkenen als Maurer, das Publikum krümmte sich vor Lachen.

Für Abwechslung und Stimmung sorgten die Songs der „Boring Blues Band“. Aber auch berührende Momente fehlten nicht. Der Erlös des Abends kommt „RAINBOWS NÖ“ zugute.

Auch in Klosterneuburg werden an mittlerweile zwei Standorten, in der Pfarre St. Leopold und in der Pfarre St. Vitus, RAINBOWS-Gruppen für Kinder nach der Trennung der Eltern und Trauerbegleitungen nach dem Tod eines nahestehenden Menschen und viele Beratungen für Eltern im Akutfall angeboten.

Reden wurden vom Schirmherrn Rudolf Koch, Landesleiterin Marion Wallner und in Vertretung des Bürgermeisters von Stadträtin Maria-Theresia Eder gehalten. Sie wiesen auf die Bedeutung des vorbeugenden unterstützenden Angebots hin, das gerade in Pandemie-Zeiten dieser ohnehin vulnerablen Gruppe der Kinder und Jugendlichen hilft.

In der Pause konnten die Gäste gegen eine Spende vom Künstlerpaar signierte Weine, gesponsert vom Stift Klosterneuburg, und leckere Lebkuchen von Bäckerei Dacho erwerben. Bei RAINBOWS freute man sich über die in den letzten Tagen doch noch starke Nachfrage – immerhin kamen fast 300 Gäste!