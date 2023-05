Vortrag in Weidling: Wie Horoskope und Wissenschaft zusammen passen

Horoskope, Planeten und Sternzeichen. Drei Dinge an die man sofort denkt wenn man das Wort Astrologie hört. Am Montag, 8. Mai, lud Alfred Harl vom Verein Lebenswertes Weidlingtal zu einem Vortrag mit Harald Thurnher ins Gasthaus Trat ein.

Harald Thurnher kommt ursprünglich aus dem Journalismus und begann Mitte der 80er Jahre im Zuge eines Artikels, an dem er schrieb, sich mit dem Thema Astrologie zu beschäftigen. Zum Einstieg stellte er die Frage, wie viel Menschen eigentlich jeden Tag mit Astrologie zu tun haben, ohne überhaupt davon zu wissen. Beispielsweise hat ein Jahr zwölf Monate die jeweils zu einem der 12 Sternzeichen gehören. Außerdem erklärte er den Zuhörenden, dass Astrologen in Bezug auf ihre Arbeit grundsätzlich eine geozentrische Sichtweise haben. Sie betrachten die Planeten und Sterne immer vom Standpunkt der Erde aus.

In der Astrologie geht man davon aus, dass die Situation der Planeten bei der Geburt eines Menschen mit jeder Eigenschaft, die ihn oder sie ausmacht, in Zusammenhang gebracht werden kann. Um dann ein Horoskop für eine Individuelle Person zu erstellen, sind Geburtszeit, Geburtsort und das Geburtsdatum deshalb besonders wichtig. Außerdem dauert es im Schnitt drei Jahre, um ein aussagekräftiges Horoskop, bei dem alle Umstände berücksichtigt werden, zu erstellen. Des weiteren wies Turnher darauf hin, dass man Horoskope nie für bare Münze nehmen solle, sondern sie als eine Art Wegweiser verstehen sollte.

Es ist meine Absicht, Menschen mit meinem astrologischen Wissen dabei zu helfen, dass sich ihr Leben harmonisch und rhythmisch im Einklang mit ihrem wahren Wesen entfaltet. Harald Thurnher

Im Anschluss erklärte er, was jedes der Sternzeichen für eine Bedeutung hat und was für Eigenschaften sie den jeweiligen Personen zuschreiben. In Kombination mit den Sternzeichen haben aber auch alle Planeten eine eigene Bedeutung.

In welchen Situationen werden Astronomen aufgesucht?

Etwa zwei Drittel der Anfragen, die Harald Thurnehr bekommt, drehen sich um Entscheidungen, die eine Partnerschaft betreffen. Außerdem geht es oft um Entscheidungsträger, die etwas in ihrem Bereich verändern wollen.

Zum Abschluss erklärte Thurnher anhand eines Beispiels, was man auf einem „professionellen“ Horoskop sieht und wie man es interpretieren kann. Bei Speis und Trank fand der Abend dann noch einen gemütlichen Ausklang.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.