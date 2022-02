Bis zu 30 Ärzte im neuen Klosterneuburger Zentrum

Martinstraße 28. bis 30. Das ist eine geschichtsträchtige Adresse in Klosterneuburg. Denn in diesem palazzo-ähnlichen Gebäude ruhen, mit seinen zahlreichen Verwendungszwecken, viele helle und dunkle Geschichten. Jetzt soll in dieser Adresse ein Ärztezentrum seine Heimat finden. So jedenfalls der Plan.

1766 Weberei, 1869 Landesirrenanstalt, 1921 Frauenhospiz und seit 1971 Pflegeheim der Stadt Wien – das ist der Werdegang dieses Prunkgebäudes, das zuletzt – wie in Klosterneuburg nicht anders zu erwarten – für Wohnungszwecke ausgebaut werden sollte. Aber dem machte die Stadtgemeinde 2018 einen Strich durch die Rechnung.

„Geplant sind 20 bis 30 Ordinationen, die fast alle medizinischen Fachbereiche abdecken.“ Florian Valach Geschäftsführer Atomos.Kliniken

2013 wurde das Geriatriezentrum Klosterneuburg in der Martinstraße geschlossen. Seither wartet das teilweise denkmalgeschützte Gebäude auf seine neue Bestimmung. Da wäre dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) 2018 schon etwas eingefallen.

Der KAV schaltete ein Inserat, worin Interessenten der Kauf des Grundstücks angeboten wurde. Es bestünde „Potenzial für eine Umwidmung und Erhöhung der Bauklasse“. Dem war aber nicht so, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager stimmte einer Umwidmung von aktuell „Sondergebiet Altersheim“ auf „Wohngebiet“ nicht zu.

Jetzt gibt es andere Pläne, denen auch die Politik positiv gegenüber steht. „Die Atomos-Kliniken GmbH plant eine Gesundheitseinrichtung in Klosterneuburg.

Ihre Schwerpunkte sind unter anderem die dauerhafte, umfassende und individuelle Begleitung chronisch kranker Patientinnen und Patienten und die Primärversorgung im Sinne einer modernen hausärztlichen Medizin“, so ihr Geschäftsführer Florian Valach.

Das Ziel der Atomos-Kliniken – laut Eigendefinition – ist, Medizin und Wirtschaftlichkeit sinnvoll zu vereinen und über alles das Wohl des Patienten zu stellen. Ein Team, in dem sich Erfahrungen aus den Bereichen der Medizin, der Unternehmensführung und der Immobilienentwicklung ergänzen.

Geht es also nach den Plänen der Atomos GmbH, soll in naher Zukunft aus dem Geriatriezentrum in der Martinstraße ein Ärztezentrum werden. In diesem Zentrum sollen sowohl Kassen- wie auch Wahlärzte ihren medizinischen Dienst anbieten können. Geschäftsführer Valach: „Geplant sind 20 bis 30 Ordinationen, die fast alle medizinischen Fachbereiche abdecken.“

Auch Wohngemeinschaften für Ältere in Planung

Es gibt aber noch weitere Pläne. Valach: „Ergänzend dazu werden Wohngemeinschaften für ältere Menschen errichtet, die selbstständig, aber nicht allein und mit Unterstützung im Alltag leben möchten. Dies soll im Rahmen des „Open-End“-Konzepts entstehen. Geschäftsführer Valach: „Es zielt darauf ab, möglichst wenig festzulegen. Das meiste soll sich unter Mithilfe des Personals aus dem täglichen Zusammenleben natürlich ergeben.“

Bevor es allerdings dazu kommt, muss noch viel umgebaut werden. Die Bewältigung des Verkehrs dürfte eines der Hauptprobleme bei diesem Projekt werden. Das weiß auch Valach: „Wir wollen für die Klosterneuburger etwas Gutes machen. Dabei ist der Verkehr für uns etwas ganz Wichtiges. Als Teil des Verkehrskonzeptes ist auch eine Sammeltiefgarage geplant.“

„Es muss eine unserer wichtigsten Aufgaben sein, dass wir den Menschen jeden Alters ein gesundes Leben gewährleisten“, betont Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Die umfassende medizinische Versorgung vor Ort sei dabei der wesentliche Schlüssel. Daher begrüße er die Pläne für ein Gesundheitszentrum im Herzen der Stadt.

Gleichzeitig sei nun der Ausschuss für Stadtplanung gefordert, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Insbesondere gelte es die Verkehrssituation realistisch einzuschätzen und die Bevölkerung einzubinden. Schmuckenschlager: „Ich bin überzeugt, dass die Grünen hier nicht blauäugig sein werden und ihren Versprechen der jüngsten Zeit entsprechend und der an sie übertragenen Verantwortung folgend handeln werden.“

Insgesamt sollen an die 100 Millionen Euro für das Projekt in die Hand genommen werden. Nach dem aktuellen Planungsstand wäre ein Start der Ausbauphase im zweiten oder dritten Quartal 2023 möglich. Dementsprechend wäre mit der Eröffnung der Gesundheitseinrichtung im ersten oder zweiten Quartal 2025 zu rechnen.

