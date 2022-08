Die historischen Tiefen Klosterneuburgs: Archäologe Neugebauer ist tot

Werbung

„Er war ein wissenschaftlicher Leuchtturm, der von Klosterneuburg weit in unser Land ausgestrahlt hat“ – So schrieb der damalige Bürgermeister Gottfried Schuh in seinem Nachruf auf Johannes Wolfgang Neugebauer. Der Archäologe, der noch wenige Tage vor seinem Tod die Ausgrabungen am Rathausplatz beendete, verstarb am 15. August 2002.

Neugebauer wurde am 28. Oktober 1949 in Klosterneuburg geboren. Nach der Volksschule besuchte er das Klosterneuburger Gymnasium und studierte anschließend in Wien Ur- und Frühgeschichte, alte Geschichte und Rechtswissenschaften. Im Jahr 1974 promovierte der Wissenschaftler, und nur drei Jahre später begann er mit seiner Arbeit in der Abteilung für Bodendenkmäler im Bundesdenkmalamt.

Zahlreiche Grabungen in Klosterneuburg

„Er hat in seiner wissenschaftlichen Arbeit nicht nur für Österreich, sondern für ganz Europa Großes geleistet“, erinnert anlässlich seines Todes im Jahr 2002 Christa Farka vom Bundesdenkmalamt an ihren Kollegen.

Mit seinen Forschungsarbeiten beziehungsweise Grabungen hat Neugebauer aber auch die historische Bedeutung der Stadt Klosterneuburg enorm aufgewertet.

Seine bedeutendsten Grabungen führte er in St. Martin, beim römischen Gräberfeld sowie beim Passauer Lesehof am Standort des neuen Stadtmuseums sowie am Rathausplatz durch. Klosterneuburg ist dank Neugebauer noch geschichtsträchtiger, noch interessanter geworden.

„Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt“

„Dadurch hat er einen wertvollen Beitrag für die Steigerung des Selbstwertgefühls beziehungsweise für die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt geleistet. Dank seinen Forschungen hat Klosterneuburg in vieler Hinsicht Einzigartigkeit erlangt“, trauerte damals Schuh um einen großen Sohn der Stadt, der wesentlich zum (früh)historischen Verständnis der Klosterneuburger mit ihrer Stadt beigetragen hat.

