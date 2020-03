In Höflein kannt ihn wohl jeder: Ossi Schmid, der Mann mit dem Zigarrillo und dem unendlichen Engagement. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist der 84-Jährige friedlich entschlafen.

Es gab kaum eine Veranstaltung in Höflein, bei der Ossi nicht mithalf. „Das Gemeinwohl lag ihm wahnsinnig am Herzen“, erinnert sich Ortsvorsteher Manfred Hoffelner an seinen Freund. Und weiter: „Wenn Not an Mann war, war Ossi einfach immer da. Daher war er auch so beliebt im Ort.“ Obwohl Ossi kein „Ur-Höfleiner“ war, lag ihm der kleine Ort und das Gemeinwohl so sehr am Herzen. Egal ob beim Dorfverein oder beim Kulturverein: Ossi wuchs in die Dorfgemeinschaft wie kaum ein anderer hinein.

Sein Engagement bleibt unvergessen

Auch Walter Tuhsel trauert um seinen Freund und Mitorganisator beim Kulturverein Höflein. „Mir hat es fast den Boden unter den Füßen weggezogen, als ich es gehört habe“, kann es Tuhsel noch immer nicht ganz fassen. „Er war immer da. Wir haben gemeinsam alles Mögliche auf die Beine gestellt“, so Tuhsel.

Dieses Engagement dankten die Höfleiner Ossi in einer Notsituation. Als es in seinem Haus brannte, konnte sie ihm etwas davon zurückgeben und ihm und seiner Frau Traude helfen.

„Ossi war so ein toller Kerl. Er wird in Höflein fehlen.“ Manfred Hoffelner, Ortsvorsteher

„Ossi war so ein toller Kerl. Er wird in Höflein fehlen“, drückt Ortsvorsteher Manfred Hoffelner das aus, was viele Freunde, Bekannte, einfach alle Höfleiner in dieser schweren Zeit denken.