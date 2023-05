ISTA-Präsident offiziell im Amt

Mehr als 250 Vertreter und Vertreterinnen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft folgten der Einladung zur offiziellen Amtseinführung des neuen Präsidenten Martin Hetzer am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg. Bereits seit 1. Jänner ist der Molekularbiologe an der Spitze des weltweit renommierten Forschungsinstituts.

Für den in Wien geborenen Wissenschaftler markierte die Amtsübernahme zugleich seine Rückkehr aus den USA, wo er für rund zwei Jahrzehnte, unter anderem in leitender Position als Vice Präsident des Salk Institute of Biological Studies, tätig war.

Inaugurations-Zeremonie mit prominenter Beteiligung

Eröffnet wurde die feierliche Inauguration von Claus Raidl, Chairman of the Board of Trustees am ISTA, der die anwesenden Gäste in der voll besetzten Lecture Hall am ISTA willkommen hieß. Es folgte eine Videobotschaft von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, der schon im Jahr 2019 das ISTA als ein „Wunder Österreichs“ bezeichnete. Durch die Feier führte die ehemalige USA-Auslandskorrespondentin des ORF und Moderatorin Hannelore Veit, die als prominente Gäste auf der Bühne Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung und Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau in Niederösterreich, begrüßen durfte.

Wissenschaftsminister Martin Polaschek: „Das Institute of Science and Technology Austria ist nicht nur in Österreich, sondern auch international ein Leuchtturmprojekt exzellenter Forschung und Wissenschaft. Der Erfolg des ISTA ist beeindruckend und es erfüllt mich mit Stolz, ein international so erfolgreiches Spitzeninstitut mit herausragenden Forschenden hier in Österreich zu haben.“ Es sei einmal mehr der Beweis dafür, dass der österreichische Forschungsstandort international attraktiv und konkurrenzfähig ist. „Ich bin überzeugt, dass das ISTA mit Martin Hetzer einen exzellenten Präsidenten gefunden hat, der diesen Erfolgspfad weiterführen wird.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schließt sich dem Lob an: „Das Land Niederösterreich ist stolz darauf, eine solch renommierte Forschungseinrichtung von internationalem Format beheimaten zu dürfen. Es ist überragend, was Forscherinnen und Forscher aus aller Welt hier tagtäglich leisten. Ich wünsche Präsident Martin Hetzer für die vor ihm liegenden Aufgaben viel Erfolg und bedanke mich bei Tom Henzinger für seine großartige Pionierarbeit der vergangenen 14 Jahre für das ISTA und den Wissenschaftsstandort Niederösterreich.“

