Klosterneuburger Duo bei World Skills ganz nahe der Weltelite

Der Wiener Lorenz Philipp und sein Teamkollege, der Klosterneuburger Florian Jambor, haben bei WorldSkills den siebten Platz erobert.

Anlagen und Steuerungen programmieren, Programme verstehen, Netzwerke sicherer machen, Augmented Reality anwenden, Webshops konfigurieren oder den Energieverbrauch anpassen: Vielseitige Kompetenzen haben Lorenz Philipp und Florian Jambor in Stuttgart als Teams an den Tag gelegt – mit großem Erfolg.

„Wir haben sehr viele unterschiedliche Herausforderungen bewältigt und nie aufgegeben.“

Das Duo eroberte – im Wettmessen mit den Besten der Welt – den hervorragenden siebten Platz. Die österreichischen Asse waren dabei nur wenige Punkte von den Medaillenrängen entfernt.

„Ich denke, wir dürfen mit unserer Leistung sehr zufrieden sein. Immerhin war die internationale Konkurrenz sehr, sehr stark. Wir haben sehr viele unterschiedliche Herausforderungen bewältigt und nie aufgegeben“, freut sich Jambor über den Erfolg.

Die Aufgabenstellungen waren komplex, sagt der WM-Starter: „Tatsächlich ist der Bewerb ‚Industrie 4.0‘ sehr umfassend und irrsinnig mächtig. Stark vereinfacht könnte man sagen, es ging darum, große wie kleine Industrieanlagen über Endgeräte wie das Smartphone zu steuern und zu überwachen – auch aus der Entfernung.“

Für Dominik Pospisil, Trainer des Duos, ist klar: „Beide haben sich wirklich lange und intensiv vorbereitet. Sie haben sich viel neues Fachwissen angeeignet und sich vieles auch selbst beigebracht. Da gehört sehr viel dazu – vor allem Eigeninitiative. Daher zählen sie für mich – unabhängig vom Ergebnis – zu den Siegern.“

Beide bei der FF Klosterneuburg

Die rot-weiß-roten World-Skills-Teilnehmer sind nicht nur über den Arbeitgeber ÖBB, sondern auch in Freundschaft verbunden: „Wir kennen einander seit fast drei Jahren und machen auch privat viel miteinander. Außerdem sind wir auch beide Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Klosterneuburg“, erzählt Philipp.

Während Jambor, der die Mechatroniker-Lehre in diesem Jahr mit Auszeichnung abschloss, bereits in jungen Jahren die Liebe zur Technologie entdeckte, hat Philipp den nun eingeschlagenen Weg erst in zweiter Instanz gewählt. Er machte die Ausbildung zum Kindergartenpädagogen.

