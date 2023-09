Aus für Amtsgeheimnis: In Klosterneuburg scheiden sich die Geister

„Dazu darf ich nichts sagen“ – das Amtsgeheimnis, und mit ihm dieser Satz, soll bald Geschichte sein. Aber: Nicht in allen Gemeinden wird das Informationsfreiheitsgesetz, wie die Novelle offiziell heißt, laut Entwurf gelten. Sondern nur in jenen, die über 10.000 Einwohner haben. Das sorgt für Diskussionen – auch in Klosterneuburg, einer von 87 Gemeinden österreichweit, die sehr wohl betroffen sind.

ÖVP: „Keine wesentliche Verbesserung“

„Wir haben uns in der Zusammenarbeit mit den Neos zur Transparenz verpflichtet und werden natürlich auch diesen Schritt umsetzen“, meint Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP). Aber: „Ich denke, dass es keine wesentliche Verbesserung geben wird, denn es wird erneut verfügbare Information mit tatsächlichem Wissen verwechselt. Es wird niemand klüger, wenn er erfährt, welche Studien eine öffentliche Stelle beauftragt und keine Anleitung zum Inhalt dieser hat.“ Entscheidend bleiben, so Schmuckenschlager, „ja die politischen Ableitungen daraus und diese Vorgänge sind immer transparent.“

Ein Beispiel dafür sei der Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde. „Dieser ist seit Jahren online einsehbar und so kann jedermann nachsehen, was wo wie gebaut werden kann. Allerdings muss man ihn verstehen und lesen können. Dazu sind manchmal nicht mal langjährige Mandatare fähig und dadurch wird auch jegliche Vermittlung scheitern, sofern nicht an richtiger Stelle die Nachfrage erfolgt“, fürchtet der Stadtchef. Ohne politischen Rahmen könne „alles in solche Studien interpretiert werden.“

Und für die Gemeinde stellt die Novelle einen Mehraufwand, vorwiegend durch die Veröffentlichung über die Website, dar: „Die Kosten tragen erneut wir alle durch erhöhte Ausgaben der Gemeinde“, erklärt der Bürgermeister.

Grüne: „Amtsgeheimnis ist ein Relikt“

„Man sollte aufpassen, dass man die Kommunen nicht zu sehr bürokratisch überlastet“, betont Stadtrat Sepp Wimmer (Grüne), der die Abschaffung prinzipiell begrüßt: „Das Amtsgeheimnis ist ein Relikt vor knapp 100 Jahren.“ Seitdem haben sich die politischen Rahmenbedingungen – „zum Glück fundamental“ – geändert. Wimmer: „Die politischen Prozesse sind transparenter geworden. Nur das Amtsgeheimnis verwehrt den Bürgern noch die Information über formale Abläufe. Zum Beispiel im Baubereich. In den skandinavischen Ländern sind Bauvorhaben, Grundbuch et cetera schon seit Jahrzehnten öffentlich und die Demokratien sind auch nicht zusammengebrochen.“

SPÖ: „Das ist gut so“

Ebenso positiv sieht Stadtrat Karl Schmid-Wilches (SPÖ) den Plan: „Hier ist in erster Linie mal das Recht auf Zugang zu Information zu sehen und das ist gut so.“ Man müsse das so sehen, „dass die Gemeinde nichts anderes ist als ein von Steuergeld finanzierter Dienstleister, wie wir bezahlten Politiker ebenso.“ Dass kleinere Gemeinden ausgenommen sind, davon halte Schmid-Wilches nichts: „Alle Bürgerinnen und Bürger haben die gleichen Rechte.“ Und: Er glaube auch nicht, „dass es vorweg mal zu besonderen Mehrbelastungen der Verwaltung kommen wird. Mit dem Amtsblatt haben wir auch ein probates Mittel, um dem Gesetz entsprechend zu informieren.“

PUK: „Umkehr von Hol- zu Bringschuld“

Die PUK sieht die Neuerung als Schritt Richtung Transparenz Stadtrat Stefan Hehberger (PUK) meint: „Seit zehn Jahren wird an diesem Gesetz ,gebastelt'. Es ist absolut notwendig, dass sich auch Österreich endlich diesem Paradigmenwechsel vom Amtsgeheimnis zu einer ,transparenten Staatsverwaltung' stellt.“ Die derzeitige Situation entspreche, so Hehberger, nicht mehr dem, „was man heutzutage als mündiger Bürger, als mündige Bürgerin erwarten darf.“

Die Umkehr von Hol- zu Bringschuld sei der entscheidende Schritt. „Das ist die Voraussetzung für das Etablieren eines Selbstverständnisses, dass alles, was die gesamte Öffentlichkeit – also uns alle – betrifft und was zum Beispiel mit unseren Steuergeldern geschieht, öffentlich einsehbar und nachvollziehbar sein muss.“

Auf Klosterneuburg würde ein entsprechender Aufwand für die Umstellung zukommen, erwartet Hehberger: „Die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes würde strukturell viel tiefer greifen. Wir als PUK finden: Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Transparenz. Daher ist dieser Aufwand langfristig gerechtfertigt, er bringt die mündige Bevölkerung besser mit der Stadtverwaltung in Verbindung.“

NEOS: „Bessere Kontrolle“

Und nicht nur mit der Stadtverwaltung. „Die Bundesministerien beauftragen auf Kosten der Steuerzahler jährlich unzählige Studien, von denen nur ein Bruchteil veröffentlicht wird“, meint Stadtrat Clemens Ableidinger (NEOS) und führt weiter aus: „Auch auf kommunaler Ebene wird die Beauftragung von Studien immer häufiger. Eine Offenlegungspflicht ermöglicht der Öffentlichkeit eine bessere Kontrolle und kann das Bewusstsein über den Wert von Steuergeld bei Entscheidungsträgern verbessern.“ Er merkt an: Derzeit kennt man nur ein Verhandlungspapier, daher sind allgemeine Aussagen schwierig.

Die proaktive Veröffentlichung von Aufträgen und Gutachten würde Ableidinger begrüßen: „Dadurch wird öffentlich ersichtlich, ob immer dieselben Personen oder Unternehmungen beauftragt werden und ob Ausschreibungen möglicherweise auf eine bestimmte Person zugeschnitten waren. Transparenz kann so auch zu mehr Fairness führen.“

Was ihm nicht gefällt: „Dass kleine Gemeinden von dem Gesetz ausgenommen werden sollen, ist ein schlechter Scherz.“ Für Klosterneuburg hofft er, dass ein Informationsfreiheitsgesetz dazu beiträgt, „Gerüchten und Missverständnissen vorzubeugen und so das Verhältnis von Bürgern und Politik zu verbessern.“

FPÖ: „Ich begackere keine ungelegten Eier“

Gewohnt scharf: Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ). „Ich begackere keine ungelegten Eier und ersuche daher um Verständnis, dass ich keine inhaltliche Stellungnahme zum Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes abgebe. Auch deshalb, weil dieses Gesetz seit mittlerweile zehn Jahren diskutiert wird und zum vorliegenden Gesetzesentwurf ohnehin bereits 189 Stellungnahmen vorliegen.“

Und: „Es ist eine typische österreichische Groteske, dass nur 87 Gemeinden vom Informationsfreiheitsgesetz erfasst werden sollen. Das bedeutet, dass etwa 4,5 Millionen Gemeindebürger keinen Anspruch auf Informationen durch ihre Gemeinde haben.“

Als Kommunalpolitiker begrüße er jedenfalls „jede Erhöhung der Transparenz, zumal dadurch Korruption sowie die insbesondere auf Gemeindeebene weit verbreitete Freunderl– und Pfründewirtschaft bekämpft werden könnten.“ Die Kernfrage sei aber, welche Ausnahmen von der Informationspflicht gesetzlich verankert werden und letztlich ein Informationsverweigerungsrecht begründen: „Die bescheidmäßige Ablehnung einer Informationserteilung kann für die Gemeinde ein Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht zur Folge haben. Im Ergebnis bedeutet das für Klosterneuburg einen höheren Verwaltungsaufwand sowohl bei Informationserteilung als auch bei Informationsverweigerung.“

Hofbauer: „Schön wär's“

Für ihn ist das Thema ein gefundenes Fressen: Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Hofbauer): „Seit ich dem Gemeinderat angehöre (1981), kämpfe ich nachweislich für Demokratisierung und Transparenz! Informationsfreiheitsgesetz? Schön wär's“, fordert der Gemeinderat und greift die Stadtpolitik an: „Eine Fortsetzung der Klosterneuburger ,Ostblocktransparenz' ist zu befürchten, wenn nicht endlich eine Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates sich ihrer Pflichten bewusst wird und dem geleisteten Gelöbnis entsprechend handelt.“

Schon wiederholt von Hofbauer kritisiert, will er einige Beispiele aufzählen: „Undemokratisch und intransparent durchgesetzte Geschäftsordnung, Happyland-Geldverteilung vertuscht, Dienstellenbeschreibung verweigert, versuchtes Schönreden von Baugenehmigung im Grünland, Manifestierung des Amtsgeheimnisses, missbräuchliche Verwendung von Datenschutz, Amtsgeheimnis, Intransparenz wegen angeblich laufender Verfahren, ausschließlich Jubelmeldungen in der teuren Amtsprawda und so weiter.“