Bei vielen Klosterneuburgern sind die Erinnerungen an die beiden letzten großen Hochwasser noch sehr lebendig. Wenn dann viel Regen fällt, schauen die Klosterneuburger manchmal bang auf die Pegelstände. Nun hat die Stadtgemeinde Klosterneuburg einen Folder herausgegeben. Er bietet einen Überblick über Maßnahmen, wichtige Sicherheits- und Verhaltenstipps, Pegelstände sowie Notfallkontakte.

Eigentlich ist die Donau einer der Punkte, die Klosterneuburg besonders lebenswert machen. Allerdings kann sich das auch schnell ändern. Und dann sind die Gebiete entlang des Stroms besonders gefährdet.

Von Vorbereitungen bis nach dem Hochwasser

Bewohner des Strombads in Kritzendorf und in der Au in Klosterneuburg müssen sich immer wieder damit beschäftigen. Denn wenn sich ein Hochwasser ankündigt, dann ist Vorbereitung alles. Das empfiehlt auch der neue Folder, der nun von der Stadtgemeinde herausgegeben wurde: „Wenn Sie in einem hochwassergefährdeten Gebiet wohnen, ist es wichtig, rechtzeitig Maßnahmen zu treffen und durch gezielte Vorbereitungen Schäden zu vermeiden oder möglichst gering zu halten. Um insbesondere die Gefährdung in Ihrem Wohnbereich einschätzen zu können, klären Sie die für Ihren Bereich kritische Hochwassermarke.“

Ebenfalls im Folder vermerkt sind die Pegelstände und die damit verbundenen Gefahrengebiete. So werden bereits ab einem Pegelstand von 480 die ersten Maßnahmen – die Obleute der Siedlungsvereine werden verständigt – vonseiten der Stadtgemeinde getroffen. Ab einem Pegel von 815 werden dann gesonderte Maßnahmen getroffen.

Der neue Folder liegt im Rathaus auf und kann dort von allen Klosterneuburgern gratis abgeholt werden.