Klosterneuburger Pionierviertel: Fokus auf Gewerbe

Im Hick-Hack um das Pionierviertel und die damit verbunden Groß-Wohnbauten wird zurückgerudert. Nach langer Planungsphase bestätigen Zahlen, was Kritiker längst zu wissen glaubten: Die Infrastruktur für ein Projekt dieses Ausmaßes ist nicht gegeben.

Jetzt im Fokus: das Gewerbe. In einer Aussendung fordert die ÖVP Klosterneuburg: „Vorrang für die Wirtschaft.“ Der Innovationsplan Schüttau zeige, so die ÖVP, dringende Handlungsfelder für Stadt- und Verkehrsplanung auf. In der letzten Stadtratssitzung wurden aktuelle Verkehrszahlen aus dem Innovationsplan „Schüttau“ präsentiert. Die Prognose auf Basis der Zahlen: Eine Wohnbauentwicklung im Pionierviertel würde ohne massive Begleitmaßnahmen derzeit sowohl das Wirtschaftswachstum als auch die Weiterentwicklung bestehender Standorte erschweren.

Eben dieser Standort – das nebenliegende Gewerbegebiet Schüttau – hatte durch den Bau der Umfahrungsstraße zuletzt einen echten Erfolgsschub: Hunderte neue Arbeitsplätze sind in den vergangenen Jahren entstanden, Top-Firmen wie „woom bikes“, die Lebensmittelversuchsanstalt (LVA) oder Polymun haben sich in diesem Gebiet an der Donau angesiedelt.

Im Rahmen des Innovationsplans Schüttau, den die Volkspartei Klosterneuburg ins Stadtentwicklungskonzept 2030+ einbrachte, wurden neue Verkehrsprognosen erstellt und den Fraktionen im Stadtrat präsentiert. Das Ergebnis der Planrechnung vom Büro „Rosinak & Partner“: Bei gleichbleibendem Mobilitätsverhalten und Wohnraumzuwachs wäre im Pionierviertel nur noch Kapazität für maximal weitere 100 Arbeitsplätze gegeben.

Für Bürgermeister und VP-Obmann Stefan Schmuckenschlager ist klar: „Die Analysen zeigen, dass ein nachhaltiges und gesundes Wachstum des Wirtschaftsraumes ,Schüttau‘ nur mit einem umfassenden Verkehrskonzept gesichert ist“. Der Fokus soll daher nun insbesondere auf den Ausbau des Bahnhofs Weidling als wichtigen Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs gelegt werden. Schmuckenschlager: „Dadurch soll in weiterer Folge auch wieder der Halt der REX-Züge in unserer Stadt möglich werden.“

Auch für Wirtschaftsstadtrat Christoph Kaufmann, der den Innovationsplan für seine Partei begleitet, sind nun dringend Weichen zu stellen. „Das Jahr 2022 muss im Zeichen der Wirtschaft und der Schüttau stehen. Die Ausschüsse für Stadtplanung und Verkehr sind hier gefordert, sowohl Konzepte für die Standortsicherung der bestehenden Betriebe als auch für die Themen rund um den öffentlichen Verkehr sowie das Thema Rad- und Fußwege rasch zu erarbeiten.“

Im Bezug auf den Ausbau des Bahnhofs Weidling wird er in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter umgehend die ersten Gespräche mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko führen.

Die Volkspartei Klosterneuburg betont: „Nach dieser Präsentation ist klar, dass zur Sicherung des Wirtschaftswachstums der planerische Fokus auf das Gebiet Schüttau zu richten ist. Die Überlegungen im Bereich Wohnbau im Pionierviertel kann man nur aufgreifen, sofern die wesentlichen Fragen puncto Mobilität und Arbeitsplätze im Bereich Schüttau geklärt sind.“

Schmuckenschlager abschließend: „Wir erwarten innovative und ökologische Antworten auf die präsentierten Fakten, denn wir können und werden keine wertvollen Arbeitsplätze in unserer Stadt gefährden!“