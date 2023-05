Weidling: Pfandrückgabe als „Drive-in“

Wer regelmäßig an der Hofer Filiale in der Brandmayerstraße vorbeifährt wird bereits gemerkt haben, dass ein neues Gebäude auf dem Parkplatz errichtet wurde. Hierbei handelt es sich um eine besondere Form der Pfandrückgabe.

„Welche baulichen und technischen Lösungen wir umsetzen werden, hängt von der jeweiligen Bauart unserer Filialen ab. Die Pfandrückgabemöglichkeiten können sich also sowohl direkt im Innenbereich der Filiale, im Außenbereich oder sogar als kleines freistehendes Gebäude auf dem Parkplatz - sozusagen als „Drive-in“ - befinden“, antwortet Hofer auf Anfrage.

Im Zuge dieser Umstellung müssen natürlich auch die Verpackungen entsprechend angepasst werden. Bis jetzt gibt es in Filialen ohne Pfandsystem auch kaum Produkte mit einer wiederverwendbaren Packung. Eine Ausnahme ist die „Zurück zum Ursprung“ Milch. Diese kann allerdings bereits jetzt in jeder Filiale an der Kassa zurückgebracht werden.

Ab Juni startet der Weidlinger Hofer damit einige seiner Produkte auf Pfandverpackungen umzustellen. Im Laufe der nächsten eineinhalb Jahre soll dieses Sortiment immer mehr ausgeweitet werden.

