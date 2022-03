Ukrainer in Klosterneuburg herzlich aufgenommen

Werbung

Die ersten ukrainischen Kinder sind bereits an den Schulen und Kindergärten angekommen – im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wurden von ihren Mitschülern in allen Schularten – Volksschulen, Mittelschulen und Gymnasien – mit viel Verständnis und Herzlichkeit in ihrer Mitte aufgenommen.

Zu Gast in Klosterneuburg: Bildungsminister Martin Polaschek stattete gemeinsam mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (2.v.r.), Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Bildungsstadträtin Maria-Theresia Eder der Volksschule Hermannstraße (links) und dem Gymnasium (rechts) einen Besuch ab. Foto: BKA/Andy Wenzel

Vonseiten der Stadtgemeinde wurde und wird die Zuweisung zu den Schulen und Kindergärten in allen Fällen rasch und unbürokratisch abgewickelt.

Gemeinsam mit Bildungsminister Martin Polaschek sowie Landesrätin Christine Teschl-Hofmeister nutzten Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen und mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. Bei dieser Gelegenheit konnten auch wichtige Punkte wie die Zurverfügungstellung von Dolmetschern angesprochen werden, um eine optimale Integration zu ermöglichen.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.