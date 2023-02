Raubüberfall-Serie in NÖ und Kroatien konnte geklärt werden

Fast vier Jahre lang suchte die Polizei nach einem Serien-Straftäter. Elf Mal schlug der Mann quer durch Österreich und in Kroatien zu. Mitte Dezember 2022 konnte der mutmaßliche Täter Kemal L. (29) bei der Einreise- und Grenzkontrolle in Kroatien festgenommen werden.

Anfang des Jahres wurde der Beschuldigte nach Österreich ausgeliefert. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die dortige Justizanstalt eingeliefert und befindet sich in U-Haft.

Bei allen Taten flüchtete der Täter zu Fuß

Ende Jänner 2019 begann die Serie an Raubüberfällen. Nach dem Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft in St. Andrä-Wördern und eine Supermarktfiliale in Hadersdorf am Kamp schlug der bis dahin unbekannte Täter erstmals in Klosterneuburg zu. Kurz vor Ladenschluss am 5. Februar 2019 betrat der Täter ein Lebensmittelgeschäft und bedrohte eine Angestellte mit einem Messer. Er nötigte sein Opfer zum Öffnen der Kassenlade und entnahm Bargeld aus der Kasse.

Kurz vor Weihnachten 2019 kam es dann zu einem zweiten Raubüberfall in Klosterneuburg. Gegen 19.35 Uhr betrat der Täter eine Tanzstelle und bedrohte eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe. Er nötigte sie zur Herausgabe von Bargeld.

Es folgten weitere Raubüberfälle und Wohnungseinbrüche. Bei allen Taten flüchtete der Täter zu Fuß und in unmittelbarer Umgebung der einzelnen Tatorte und ließ die verwendete Tatwaffe sowie Teile der Maskierung beziehungsweise seiner Bekleidung zurück. Die unmittelbar nach den Raubüberfällen durchgeführten Ersterhebungen und eingeleiteten örtlichen Fahndungen verliefen allerdings vorerst ergebnislos.

Fahndungserfolg durch internationale Kooperation

Den ermittelnden Beamtinnen und Beamten gelang es allerdings durch umfangreiche operative Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen, sowie internationale Spurenabgleiche und Überprüfungen im In- und Ausland, Kemal L. – Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina – als Beschuldigten auszuforschen.

Der mutmaßliche Täter: Kemal L. Foto: LPD NÖ

Aufgrund des bestehenden europäischen Haftbefehls wurde Kemal L. am 15. Dezember 2022 bei der Einreise nach Kroatien festgenommen und am 10. Jänner am Grenzübergang Spielfeld an Bedienstete des Landeskriminalamts Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, ausgeliefert.

Bei der anschließend durchgeführten Einvernahme zeigte sich der 29-Jährige großteils geständig. Die Raubbeute – etwa 400.000 Euro – soll vom Beschuldigten zum größten Teil zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes beziehungsweise für Casinobesuche aufgewendet worden sein.

Kemal L. befindet sich derzeit in U-Haft.

