„Am Anfang haben wir noch den Polizeifunk mitgehört“

NÖN: Für viele Landsleute ist Klosterneuburg ein nettes Städtchen am Stadtrand von Wien. Christoph, du bist ein begeisterter Klosterneuburger, bei dem man das Gefühl hat, dass für ihn Klosterneuburg die Welt ist. Was ist das Besondere an der Stadt?

Christoph Hornstein: Erstens einmal muss ich sagen, dass Klosterneuburg für mich nicht die Welt ist. Für alle anderen 32.999 Klosterneuburger ist es aber der Mittelpunkt der Welt. Das macht es ein bisschen problematisch, aber auch interessant. Klosterneuburg ist einfach eine Stadt, die relativ groß ist - es ist ja die drittgrößte Stadt Niederösterreichs - und zugleich neben der Großstadt Wien liegt. Wien hat also einen großen Einfluss. Und dieses Spannungsfeld ist für mich persönlich immer das, was Klosterneuburg so besonders macht. Ich will jetzt nicht andere Städte oder Dörfer in Niederösterreich beleidigen, aber Klosterneuburg hat einfach das Flair einer Großstadt, obwohl es nur eine verhältnismäßig kleine Stadt ist.

Der journalistische Reiz von Klosterneuburg?

Hornstein: Mein journalistischer Zugang ist immer die Kontroverse gewesen, das hat auch manchmal zu Konflikten geführt. Wichtig war für mich immer, bei den Leserinnen und Lesern Emotionen zu wecken. Und das geht halt nur in einer Kontroverse, das geht nicht, wenn man nur Presseaussendungen abschreibt. Das ist meine Hauptlust am schönsten Beruf, den es überhaupt auf der ganzen Welt gibt - es gibt keinen schöneren Beruf als den des Journalisten. Wir haben die Möglichkeit, entscheidend einzugreifen, der Gerechtigkeit eine Stimme zu geben, die Menschen richtig zu informieren - ganz anders als die Scheiß-Sozialen-Medien.

Claudia, ist der Journalismus auch für dich der schönste Beruf der Welt?

Wagner: Ja, absolut. Ich fange gleich beim Journalismus in Klosterneuburg an: Klosterneuburg ist für mich so eine Stadt der Widersprüche im besten Sinn. Du hast die drittgrößte Stadt Niederösterreichs, du hast gleichzeitig einen Almabtrieb, du hast das kleine Örtchen, du hast die Stadt. Das macht es irrsinnig spannend, kein Tag ist wie der andere. Das ist sowohl beim Journalismus in Klosterneuburg als auch beim Journalismus generell. Man lernt so unglaublich viel. Und da hat auch Klosterneuburg sein riesiges Angebot, es gibt irrsinnig viel Kultur, mit dem Stift sehr viel Geschichte, Wissenschaft, also perfekte Rahmenbedingungen dafür, dass man jeden Tag Neues lernen kann.

Christoph Hornstein ist in Klosterneuburg eine Institution. Wie geht es dir jetzt dabei in die großen Fußstapfen von Christoph Hornstein zu treten zu müssen oder zu wollen?

Wagner: Ich habe das Glück, dass ich aus der „Schule Hornstein“ komme und da sicher viel mitgenommen habe. Ich bin auch einfach dankbar für das, was er mir auf den Weg mitgibt, und ich weiß, dass er nur einen Anruf entfernt ist. Christoph wird mir immer auch weiterhelfen und gleichzeitig glaube ich, dass er mich gut genug darauf vorbereitet hat, dass ich es jetzt als Redaktionsleiterin alleine schaffen kann.

Christoph, wenn du jetzt das aktuelle Team anschaust, das du übergibst: Wie gut ist es auf die aktuellen Herausforderungen in der Medienbranche vorbereitet?

Hornstein: Ich habe das letzte Jahr damit verbracht, aus den Fragmenten eines Redaktionsteams wieder ein Redaktionsteam zu machen. Ich wollte meine Arbeit, die ich ja immerhin fast 20 Jahre bei der NÖN gemacht habe, in geordnete Hände übergeben. Außerdem ist mir Claudia ans Herz gewachsen und ich wollte es ihr nicht schwer machen. Aber natürlich: Es ist heute schwieriger als vor 10 oder 15 Jahren - nicht zuletzt, weil durch die permanente Online-Präsenz der frühere Wochenzeitungs-Rhythmus für ein ganzes Team nicht mehr so lebbar ist. Man muss sich einfach daran gewöhnen, dass es diese klassischen Elemente wie Redaktionssitzungen mit allen und Redaktionsschlüsse mit allen nicht mehr gibt.

Wagner: Christoph hat das absolute Optimum rausgeholt und ich freue mich darauf, mit diesem Team zusammenzuarbeiten.

Der Journalismus befindet sich gerade in einer Phase des radikalen Wandels. Was sind aktuell die größten Herausforderungen?

Wagner: Ich sehe die größte Herausforderung im Begriff Medium, weil viel zu wenig Leute verstehen, dass auch Soziale Medien, Medien sind. Auch sie schaffen Öffentlichkeit und treten damit in Konkurrenz zu klassischen Medien wie der NÖN. Im Unterschied zur NÖN müssen sie sich aber an keine Regeln halten, können ungestraft irgend etwas behaupten. Ich bin nicht gegen soziale Medien, ich bin nur dafür, dass für sie dieselben Regeln wie für klassische Medien gelten.

Wer etwas auf Sozialen Medien postet, bekommt kein Geld - Journalistinnen und Journalisten bei der NÖN aber schon. Ist es da nicht legitim, von der NÖN mehr Qualität zu fordern, als von einem Social-Media-Schreiberling?

Wagner: Journalismus muss zwei Dinge können - er muss fair sein und ehrlich. Fair, der Leserschaft gegenüber, aber auch gegenüber den Leuten über die man schreibt. Ehrlich auf allen Ebenen - einfach sagen, dass die Tatsachen so sind, es so und so ausschaut. Der Journalismus muss alles richtig beleuchten. Tut er das, ist er glaubwürdiger als alles, was auf den Sozialen Medien passiert.

Hornstein: Ich bin überzeugt davon, dass es wieder eine Zeit geben wird, in der die Leute sich bewusst den seriösen Medien wie der NÖN wieder mehr zuwenden. Die sozialen Medien werden als Plaudereck vielleicht bleiben, aber diese Bedeutung, die soziale Medien jetzt haben, werden sie in fünf Jahren nicht mehr haben. Davon bin ich überzeugt. Die Leute geiern ja jetzt schon nach seriösen Inhalten und nach glaubhaften Meldungen. Es wird nur mehr eine Randgruppe sein, die dem, was in sozialen Medien verbreitet wird, noch Glauben schenkt.

Christoph, wenn du zurückblickst an die Anfänge: Wie hat sich der Journalismus in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt?

Hornstein: Ich kann mich noch erinnern, dass wir am Anfang noch den Polizeifunk mitgehört haben. Heute braucht das keine Redaktion mehr. Wenn irgend etwas in Klosterneuburg passiert, gibt es dazu von den Blaulichtorganisationen, die das super machen, innerhalb von 20 Minuten eine Aussendung. Vor 20 Jahren sind wir aufgesprungen, wenn wir im Polizeifunk was gehört haben, und sind dort hingefahren. Das war viel spontaner und reizvoller als heute - ich denke da an die Geiselnahme an der Bezirkshauptmannschaft kurz vor Redaktionsschluss, über die die NÖN als erstes Medium berichtet hat und wir dann zu fünft daran gearbeitet haben, dass alles noch in die Zeitung kommt. Wir haben dann acht Seiten in der Zeitung gehabt. Das gibt es in dieser Form heute nicht mehr, weil alles so schnelllebig geworden ist. Diese enorme Geschwindigkeit ist zu einer echten Herausforderung geworden, weil wir ja trotzdem den Wahrheitsgehalt jeder Meldung prüfen müssen.

Es gibt aber den Spruch, dass sich die Welt nie wieder so langsam ändern wird wie heute.

Wagner: Dazu gibt es das Zitat: „Nichts ist älter als die Zeitung von gestern.“ Für eine Wochenzeitung wie die NÖN heißt das, dass die Ausgabe am Mittwoch erscheint und am Donnerstag schon alt sein kann. Unsere Chance ist aber, dass wir im Zusammenspiel zwischen Print und Online immer schneller sind als die anderen. Print und Online ergänzen einander. Bei einer Tageszeitung ist das nicht so.

Die Zeitung gilt ja heute manchen schon als Fossil. Wird es in 10 Jahren noch Zeitungen geben?

Hornstein: Ich würde verrecken, wenn die Zeitung aussterben würde. Ich bin überzeugt davon, dass es genug Leute gibt, die immer eine Zeitung haben wollen, die einfach etwas in der Hand haben wollen. Das ist ja auch beim Buch so. Alle dachten, die E-Books werden die Bücher ablösen - passiert ist das Gegenteil. Die Leute kaufen heute mehr Bücher als früher. Es ist natürlich wichtig, dass es ein vernünftiges Zusammenspiel aus Print und Online gibt - einfach auch aufgrund der Schnelligkeit des Netzes. Andererseits gibt es mehr als Schnelligkeit - es gibt Qualität. Und da ist eine Zeitung mit sorgfältig recherchierten Inhalten einfach nicht ersetzbar.

In allen Branchen ist der Mangel an Mitarbeitenden ein Thema. Wie attraktiv ist der Journalismus noch für junge Menschen?

Wagner: Ich habe selbst mit 19 Jahren während des Studiums angefangen, somit kann ich sagen: Für mich war der Journalismus sehr attraktiv. Dass ich immer noch bei der Klosterneuburger NÖN bin, war so nicht geplant, das hat sich so ergeben. Der Job macht mir aber eine irrsinnige Freude. Und es gibt letztlich auch keine bessere Ausbildung als die Arbeit in einer kleinen Lokalredaktion, wo man von Anfang bis Ende mitdenkt, wo man in allem involviert sein kann und jedes Ressort machen kann.

Aber manche jungen Menschen gehen lieber in die Öffentlichkeitsarbeit bei einem Unternehmen, weil wir uns die Medienbranche sehr oft selbst schlechtreden.

Wagner: Wer sich davor fürchtet, in eine Krisenbranche zu gehen, darf in keine Branche gehen - denn derzeit hat jede Branche ihre Krise. Der Journalismus ist als Tätigkeitsfeld nach wie vor enorm attraktiv - und die NÖN bietet die Chance, alles von klein auf zu lernen. Wenn man dann merkt, wie sehr sich die Leute bei einem Feuerwehrfest oder auch bei einer Gemeinderatssitzung freuen, wenn die NÖN da ist, dann weiß man, wie wichtig dieser Beruf für die Menschen ist.

Hornstein: Die NÖN ist das klassische Medium, bei dem man wirklich von Anfang alles lernt - vom Layout über das Schreiben bis hin zum Fotografieren. Und dabei hat man eine enorme Freiheit. Ich habe das immer geliebt, dass man bei der NÖN die Freiheit hat, sich journalistisch austoben zu können. Mir war es immer ein irrsinniges Anliegen, meine Begeisterung für diesen Beruf weiterzugeben an junge Menschen.

Christoph, was würdest du angehenden Journalisten und Journalistinnen raten?

Hornstein: Einfach nur dabeizubleiben. Journalismus ist eine Lust, die manchmal zur Sucht wird. Ich ärgere mich zu Tode mit dieser blöden Rede von Work-Life Balance. Der Journalismus ist kein Beruf, er ist Life - er geht Hand in Hand mit der Freizeit.

Wird Work-Life-Balance überschätzt?

Wagner: Jein, Work-Life-Balance ist vielleicht das falsche Wort. Aber klar will man Freizeit haben - auch als Journalistin. Mein Tipp an junge Menschen ist: Probiert es einfach - und ihr merkt sehr schnell, ob das Feuer da ist oder nicht.

Christoph, du hattest einen sehr fordernden Job. Jetzt gehst du in den Ruhestand. Was wirst du machen?

Hornstein: Es wird furchtbar werden. In meiner Brust leben zwei Welten: Einerseits, die Freude, Verantwortung an Claudia abzugeben und weiterhin ein bisschen mitarbeiten zu dürfen. Andererseits ist es schon eine Sache, die mich fast ein bisschen depressiv macht, diesen Job fast aufgeben zu müssen. Was soll ich mit einer Pension? Es gibt gerade jetzt große Herausforderungen in dem Job.

Wagner: Ich schätze es sehr an Christoph, dass er nicht einfach geht. Und es ist Teil seiner Persönlichkeit: Er kann einfach nicht lockerlassen. Das mag ich, denn das ist das Feuer, das bei Christoph noch da ist.

Als neue Redaktionsleiterin der Klosterneuburger NÖN wirst du was sofort ändern?

Wagner: Ich werde vorerst nicht so viel verändern, es ist mehr ein Aufbauen auf dem, was eh schon da ist. Und dann schauen wir, dass wir uns als Klosterneuburger Team in einer neuen Dynamik finden.