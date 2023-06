Caritas-Direktor Klaus Schwertner „Hinschauen ist das Wichtigste“

Der Klosterneuburger Klaus Schwertner ist als Caritasdirektorder Erzdiözese Wien täglich mit der Not der Menschen im In- und Ausland konfrontiert. Und erlebt Menschen, die helfen wollen. Ein Gespräch über das Leben in der Krise und was es jetzt an Initiative braucht.

NÖN: Energie, Wohnen, Inflation – das Leben ist teuer geworden. Wie macht sich das bei der Caritas bemerkbar?

Klaus Schwertner: Schon frühzeitig, im Juni/Juli des Vorjahres, haben wir bei der Caritas gemerkt, dass immer mehr unter Druck kommen. Bei unseren Lebensmittelausgabestellen, Sozial- und Familienberatungsstellen. Die großen Themen, die sich durchziehen: Wohnen und Miete, Energiekosten, Lebensmitteleinkauf.

Die Energiekosten beginnen wieder zu sinken, im Sommer muss weniger geheizt werden. Merkt man eine Entspannung?

Schwertner: Eines unserer Hauptthemen sind Kosten rund ums Wohnen. Das ist auch nicht vorbei, selbst wenn die Heizkosten im Sommer sinken ... Für viele kommt die Nachzahlung noch. Bund und Länder haben hier Maßnahmen gesetzt, das haben wir gesehen. Auch eine Einmalzahlung ist hier unmittelbare Unterstützung für die Betroffenen, gerade Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher, Familien, Mindestpenionistinnen und -pensionisten. Nur: Die Hilfe verpufft innerhalb weniger Monate. Soll heißen: Einmalzahlungen ersetzen keine strukturelle Reform.

Was braucht es noch, von politischer Seite?Schwertner: Wichtig ist die Valorisierung von Familien- und Sozialleistungen. Arbeitslosengeld und Notstandhilfe müssen dringend an die Inflation angepasst und die Arbeitsmarktreform wieder aufgenommen werden. Und es braucht eine Reform der Sozialhilfe Neu hin zu einer bedarfsorientierten Mindestsicherung.

80 Prozent der Menschen in Österreich stimmen zu, dass gerade in der Krise armutsbetroffene Menschen besonders unterstützt werden sollen. Das sollte für die Politik ein ermutigendes Signal sein.

Braucht es eine Mietpreisbremse?

Schwertner: Mit 1. Juli steigen die Kategoriemieten erneut, es bleibt also nicht viel Zeit, noch etwas zu tun. Die Mietpreisbremse würde in vielfacher Weise wirken. Da war man politisch ja schon mal nah an einer Lösung, hier sollten die Gespräche rasch wieder aufgenommen werden.

Die Zahl der Armutsbetroffenen steigt ...

Schwertner: r: Unsere SORA-Studie (siehe Info-Box) steht stellvertretend für über 200.000 Menschen in Österreich, die massiv von Armut betroffen sind – die Zahl ist im Vorjahr um mehr als 40.000 Menschen gestiegen. Insofern weise ich auch alle Vorwürfe von „Alarmismus“ zurück. Massiv von Armut betroffen, das heißt unter anderem: Ich kann abgetragene Kleidung nicht ersetzen, mir nicht jeden zweiten Tag eine warme Mahlzeit leisten, die Wohnung nicht angemessen Warmhalten und kaputte Geräte reparieren lassen oder ersetzen.

Gibt es all das auch in unserer Stadt?

Schwertner: Wir müssen uns der Realität stellen, dass es auch in Klosterneuburg Armut gibt. Wir sehen das unter anderem bei den Notwohnungen, die die Caritas gemeinsam mit der Stadtgemeinde vergibt und bei Angeboten wie unserem Lerncafe. Vielfach ist Armut aber nicht sichtbar. Betroffene unternehmen vieles, damit es nicht auffällt.

Das wird aber immer schwieriger?

Schwertner: Aufgrund der Teuerung gibt es kaum Möglichkeiten zu sparen: Die Kosten sind in fast allen Bereichen angestiegen. Die Menschen versuchen, einzusparen, bei den Lebensmitteln, kaufen ein, wo es günstiger ist, nutzen Sozialmärkte, Lebensmittelausgabestellen. Die Nachfrage hier ist extrem hoch, vor der Krise haben wir 15 bis 17 Tonnen die Woche an Lebensmitteln verteilt, mittlerweile sind wir bei 26 Tonnen die Woche.

Die Menschen sparen bei der Gesundheit, sie sparen bei der Förderung ihrer Kinder. Und schließlich bleibt vielen nur die Überschuldung.

Warum ist das Thema so ein starkes Tabu, wieso sprechen die Menschen nicht darüber?

Schwertner: Die Scham ist groß. Es wird oft schnell die Schuldfrage gestellt. Menschen geraten durch unterschiedliche Gründe unter Druck – etwa durch Krankheit, Jobverlust oder Trennung. Die gesellschaftliche Teilhabe leidet, gerade auch bei Kindern. Wenn etwa zusätzliche Zahlungen an Kindergarten oder Schule nicht mehr geleistet werden, und sie den Anschluss verlieren. Daher ist das Paket gegen Kinderarmut so wichtig.

Was kann der oder die Einzelne tun, um zu helfen?

Schwertner: Was jeder tun kann, ist Augen und Ohren offen halten, in der Pfarre, der Nachbarschaft, in Schule und Kindergarten. Lieber einmal zu oft nachfragen, ermutigen, sich an Beratungsstellen zu werden, frühzeitig Hilfe anzunehmen.

Niemand denkt, dass es ihn trifft. Und wenn die Menschen erst einmal bei uns sind, sagen viele, sie hätten schon früher kommen sollen.

Die Hilfsbereitschaft im Land ist ungebrochen?

Schwertner: In Österreich herrscht breite Solidarität, viele engagieren sich freiwillig, auch viele Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger. Dabei kristallisiert sich auch heraus, dass weniger Menschen in so regelmäßiger Form wie früher mithelfen können oder wollen. Wir haben da aber neue Formen der Mitarbeit. Menschen, die zwischen zwei Jobs über einen kurzen Zeitraum intensiv mehrere Wochen intensiver mitarbeiten. Oder punktuelle Einsätze, beispielsweise das gemeinsame Kochen in einer unserer Wohngemeinschaften. Oder das „Plaudernetz“, in dem wir gemeinsam gegen die Einsamkeit kämpfen.