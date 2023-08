Franz Brenner: „Klosterneuburg ist keine Schlafstadt“

Er steht bei jeder Vorstellung im Publikum und beobachtet. Keiner kennt das Kulturgeschehen in der Babenbergerstadt so gut wie Franz Brenner, Kulturamtsleiter und Geschäftsführer von Oper und Babenbergerhalle. Eine Bilanz mit Zukunftsausblicken.

NÖN: Was bedeutet denn Kultur für Sie?

Franz Brenner: Ohne Kultur wäre auf der ganzen Welt alles gleich – jedes Restaurant, jedes Haus, jedes Möbelstück gleich. So könnten wir auch leben. Aber das Persönliche, die Empfindung, die Emotion – das würde fehlen. Gerade von Kultur kann man viel lernen. Bei der Oper zum Beispiel: Zu jeder Situation des Lebens gibt es eine Vergleichbarkeit in irgendeiner Oper. Die Musik kann unglaubliche Gefühle hervorrufen. Nehmen wir Don Carlo her: Verdi gelingen mit nur 20 Takten große Emotionen, Schiller braucht dafür zehn Minuten Dialog.

Bleiben wir gleich bei der Oper. Sie waren von Anfang an dabei – wie hat sich das Festival zu so einem Erfolg entwickelt?

Brenner: Die Oper ist 1994 gegründet worden, es gab davor schon Musicals im Kaiserhof. Das Problem: Man hatte nicht viel Budget und die Musicals, die man sich leisten konnte, passten einfach nicht in den Kaiserhof. Dann gab es die Überlegung von Kulturstadtrat Rüdiger Wozak, Bürgermeister Gottfried Schuh und mir: Entweder man macht was G'scheides oder man lasst's.

Wie war das Premierenjahr?

Brenner: Gleich die erste Produktion war ein Riesenerfolg mit Hänsel und Gretel. Gesungen haben Mirjana Irosch und Martin Winkler, der ist heute ein Star. Damals hat sich abgezeichnet: Durch geschicktes Aussuchen findet das Festival junge Sängerinnen und Sänger, die später Weltkarrieren haben.

Das ist heute noch so...

Brenner: Ja, das ist eine der größten Stärken der „operklosterneuburg“. Und das in der Mischung mit arrivierten Leuten – 1994 war das Mirjana Irosch, sie war damals ein Volksopernstar, heute singt Günther Groissböck, ein Weltstar.

Was war denn Ihr Lieblingsmoment in 30 Jahren Oper?

Brenner: Es gibt viele Lieblingsmomente. Das erste Jahr war sehr prägend! Und im zweiten Jahr bei „Zar und Zimmermann“ war eine wunderbare Szene: Das Stück hat in einer Werft gespielt und das Schiff ist aus der Bühne Richtung Publikum gefahren. Ich sehe noch heute, wie die Leute in den ersten Reihen schauen, wo sie ausweichen können, wenn das Schiff auf sie zukommt (lacht). Sehr prägend war für mich auch die Traviata, das war extrem mitreißend. Das Schöne an dem Festival ist, dass es uns bis jetzt jedes Jahr gut gelungen ist. Es gab Produktionen, die nicht ganz so erfolgreich waren – wetterbedingt oder weil doch nicht alles ganz so aufgegangen ist. Aber einen Misserfolg hat es nicht einmal annähernd gegeben.

Da muss ich „Don Carlo“ erwähnen: Das war ein voller Erfolg!

Brenner: Das war insgesamt wahrscheinlich die größte Produktion, die wir je hatten und mit einer Wahnsinns-Besetzung. Diese Produktion kann man an jedem Opernhaus – Metropolitan, Convent Garden, Staatsoper – spielen und die würde dort gute Figur machen. Das war wirklich eine ganz großartige Sache.

Wie kann man das toppen?

Brenner: Das ist die große Frage, im Herbst werden wir das bekanntgegeben. Wenn alles so klappt, dann glaube ich wurde ein Weg gefunden – ein überraschender Weg vielleicht – um Don Carlo, wenn nicht zu toppen, dann zumindest zu egalisieren. Und wir wissen: Die Organisationsstruktur der Oper wird in Zukunft dem gestiegenen Niveau angepasst werden müssen, da werden Änderungen notwendig sein.

Auch personelle?

Brenner: Michael Garschall und ich sind nicht unendlich lebensfähig, es wäre schön, wenn es das Festival auch noch gibt, wenn wir beide in Pension sind! Die Oper muss auf Beine gestellt werden, dass sie auch eine Zukunft haben kann. Und was man natürlich sagen muss: Die Zusammenarbeit mit dem Stift ist ganz enorm wichtig. Die Oper lebt von dem einzigartigen Ambiente und der tollen Naturakustik.

Notfalls muss die Babenbergerhalle herhalten. Die ist als Location aber eher verschrieen...Brenner: Die Babenbergerhalle ist in die Jahre gekommen. Dafür, dass sie 54 Jahre alt ist, ist sie in einem außerordentlich guten Zustand. Es funktioniert alles, es ist technisch immer nachgerüstet worden. Und welches Open Air-Festival hat schon den Luxus einer Ausweichmöglichkeit, wo alle Besucher auch indoor Platz finden?

Aber das Design...

Brenner: Vom Design her hat die Halle das Problem, dass sie wirklich alles können muss – Bälle, Ausstellungen, Theater, Konzerte, Clubbings. Jedes Haus, das alles kann, ist vom Design her nicht spezialisiert. Deshalb ist es neutral gehalten worden und halt im 70er-Jahre-Stil. Das gefällt nicht allen, muss man sagen. Es gibt Bestrebungen, das Haus einer Generalsanierung zu unterziehen. Schauen wir, ob das umsetzbar ist in den nächsten Jahren.

Ist das im Zusammenhang mit dem neuen Kino geplant?

Brenner: Das ist in Verbindung mit dem gesamten Rathausplatz-Ensemble. Kino auch, aber Kino und Babenbergerhalle sind zwei eigene Betriebe.

Glauben Sie als Kulturamtsleiter, dass in den nächsten fünf Jahren ein neues Kino eröffnen kann?

Brenner: Ja! Ich glaube daran. Die Kulturstadträtin Katharina Danninger hat das auch gesagt, aber sie möchte nichts versprechen, was sie nicht halten kann. Und ich kann schon gar nichts versprechen, weil es immer einen Beschluss des Gemeinderates geben muss. Aber was ich sagen kann: Es sind sehr vielversprechende Vorarbeiten geleistet worden. Daher gehe ich davon aus, dass das zu einer positiven Umsetzung kommen wird.

Bleiben wir beim Genre Film. Derzeit findet das Mythos-Filmfestival statt. Nur spielt das Wetter nicht mit...

Brenner: Wir hatten einen super Beginn – ich glaube den besten aller Zeiten mit dem Film „Griechenland“. Das Wetter, der Sturm hat uns dann aber sehr zugesetzt. Wir haben eine km/h-Beschränkung für die Bildleinwand. Die ist zwar so gesichert, dass sich eher die Leinwand nachgibt, als dass das Gerüst umfällt. Aber wir dürfen ab 50 km/h nicht spielen. Das hat uns Sorge gemacht und ist auch für die Gastronomie nicht einfach,

Was hoffen Sie für die nächsten Mythos-Wochen?

Brenner: Ich wünsche mir besseres Wetter. Und dass wir und die Gastronomie das, was wir verloren haben, aufholen können. Wir haben ein tolles Programm. Mit den großen Kinocentern können wir vielleicht technisch nicht konkurrieren, aber wir gewinnen die Qualität durch tolle Filme.

Neben Mythos ist auch die Shortynale ein Fixpunkt im Sommerkalender. Was macht das Kurzfilmfestival aus?

Brenner: Es ehrt uns sehr, dass wir Stefan Ruzowitzky als Jury-Präsidenten haben. Und solange Christoph Rainer mit seiner Person, seinem Know-how, seiner Ausstrahlung und seinen grenzgenialen Interviews, die er macht, zur Verfügung steht, wird die Shortynale immer ein Erfolg sein. Er schafft es alle mitzunehmen – Studierende genauso wie 70-Jährige.

Oper, Mythos Shortynale – dann gibt's noch das Sommertheater, die Babenbergerhalle, das Kellertheater und, und, und. Und trotzdem sagen Leute, Klosterneuburg sei eine Schlafstadt...

Brenner: Ich glaube, viele Leute, die das meinen, wollen das auch so haben. Leute vielleicht, die aus Wien weggezogen sind, weil dort zu viel los ist. Die interessieren Veranstaltungen vielleicht generell nicht so. Oder sie lesen zu wenig die NÖN und sagen dann, es ist nichts los. Die Babenbergerhalle hat jährlich etwa 40.000 Besucher. Auf Wien umgelegt hieße das, die Stadthalle hat 2,25 Millionen Besucher. Ich glaube, damit beweist alleine dieses Haus, dass Klosterneuburg keine Schlafstadt ist!

Speziell für diese Leute: Was ist denn los in der Stadt?

Brenner: Wir haben im Herbst ein Programm in einer Qualität, in der wir es wahrscheinlich noch nie hatten: Kabarett von Stand-up bis zu politischem Kabarett, Kleintheaterproduktionen, Konzerte, Ausstellungen, Bälle und vieles mehr – große Namen und lokale Künstlerinnen und Künstler. Es gibt eine Sensations-Vorpremiere von Klaus Eckel im Kellertheater. Wenn Sie das schreiben, sind wir in 12 Sekunden ausverkauft (lacht). Es ist wirklich umfassend: Von „The Magic of ABBA“ bis hin zu Hamlet von Stefano Bernardin. Dazu die Abokonzerte.

Worauf freuen Sie sich ganz besonders?

Brenner: Ein Traumprojekt, das schon lange auf der Wunschliste steht, ist „Elias“ von Mendelssohn (21. Oktober, Babenbergerhalle, Anm.). „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir...“, das wird auf jeder zweiten Hochzeit gesungen, das kennt jeder. Wenn man dieses Stück hört, muss man ergriffen sein und genau das ist das Ziel all unserer Veranstaltungen.