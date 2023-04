Junge Feuerwehrlerinnen: „Die Feuerwehr ist für mich wie eine Familie“

Die Feuerwehr ist noch immer eine Männerdomäne. Genauso wie das Fahren mit großen und schweren Autos. Bei der Feuerwehr kommen diese beiden Faktoren zusammen. Doch selbst hier gibt es Ausnahmen. Melanie Blaha (25) und Kathi Pötsch (20) sind nicht nur beide schon seit Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Weidling dabei, sie haben auch die Berechtigung mit den Autos auf Einsatzfahrt zu gehen. Im Interview erzählen sie über ihre Motivation, sich bei der Feuerwehr zu engagieren und die Verantwortung bei Einsatzfahrten zu übernehmen, was es eigentlich bedeutet Fahrerin bei der Feuerwehr zu sein und wie ihr Umfeld darauf reagiert hat.

NÖN: Wie sind Sie zur Feuerwehr gekommen? Was ist der Reiz daran?

Melanie Blaha: Mein Papa, Onkel und Opa waren schon bei der Feuerwehr. Ich bin von klein auf bei Feuerwehrfesten dabei gewesen und habe auch immer mitbekommen, wenn sie zu Einsätzen gefahren sind. Irgendwann hat es mir nicht mehr gereicht nur den Pager läuten zu hören. Ich wollte wissen, was dort passiert.

Kathi Pötsch: Bei mir ist es ähnlich. Mein Opa, Papa und Onkel sind schon lange dabei. Ich bin außerdem viel zu Hause, weil ich in unserem Betrieb arbeite. Dadurch habe ich auch am Tag oft Zeit, um Einsätze zu fahren, während viele andere im Büro sind und nicht so leicht von der Arbeit wegkönnen. Die Arbeit mach ich dann halt am Abend. Aber das ist es mir wert.

Was waren Ihre Ambitionen, Einsatzfahrerin zu werden? Die Verantwortung ist immerhin noch mal um einiges höher.

Pötsch: Ich fahre eh immer mit großen Maschinen wie Traktoren und anderem herum, weil wir die in unserem Betrieb brauchen. Den C-Schein hätte ich also sowieso gemacht. Über die Feuerwehr bekommt man ihn aber günstiger und nachdem C-Fahrer sowieso immer gesucht werden, habe ich mir gedacht, kann ich ihn dafür auch gleich nutzen.

Blaha: Ich fahre viel mit Anhänger und mir wurde gesagt, wenn ich den CE-Schein habe, ist das für die Feuerwehr super. Ich war überhaupt das erste Mädel, das Ambitionen hatte, mit den großen Autos zu fahren. Das war auf jeden Fall noch ein zusätzlicher Ansporn.

Wie wird man Einsatzfahrerin bei der Feuerwehr?

Blaha: Fünf Einschulfahrten sind bei jedem Auto das Minimum. Man fängt mit den kleinen Autos an, fährt dabei aber immer mit Anhänger. Dann kommt unser älterer Lkw und wenn man mit dem gezeigt hat, dass man fahren kann, darf man mit dem neuen fahren.

Pötsch: Am Schluss ist neben unserem Fahrmeister noch ein „Prüfer“ von der Berufsfeuerwehr aus Wien dabei, der eine zweite professionelle Meinung abgibt.

Blaha: Bei dieser letzten Fahrt schicken sie einen über extrem anspruchsvolle Straßen und achten ganz genau darauf, ob man seine Geschwindigkeit der Situation entsprechend anpasst, regelmäßig die Spiegel kontrolliert und ob man allgemein mit dem Fahrzeug und der Situation umgehen kann. Viele lassen sich ablenken von dem Gefühl mit Blaulicht zu fahren, aber man muss eben trotzdem voll konzentriert bleiben. Ich muss sagen, wir werden schon sehr gut eingeschult. Wenn Leute länger nicht gefahren sind, müssen sie, obwohl sie eigentlich eine Berechtigung haben, noch mal zeigen, dass sie immer noch alles im Griff haben.

Was für Aufgaben hat man als Einsatzfahrerin?

Pötsch: Du musst wissen, mit welcher Seite vom Auto du dich zum Einsatzort stellst, wo die ganzen Geräte sind, wie sie bedient werden. Dabei geht es natürlich hauptsächlich um die nicht so oft benötigten Geräte. Außerdem steht man immer im Austausch mit dem Einsatzleiter.

Blaha: Vor allem unter Tags kommt es manchmal vor, dass Ältere, die sich am besten auskennen, nicht von der Arbeit wegkönnen und nur Junge zu einem Einsatz fahren. Deshalb ist es wichtig, sich wirklich gut mit allem auszukennen. Man darf als Fahrer oder Fahrerin auch nicht vom Auto weg, sondern bleibt wirklich dort, um alle Geräte zu überwachen.

Was für Autos gibt es bei der Feuerwehr Weidling?

Pötsch: Wir haben ein Mannschaftstransportfahrzeug, ein Rüstfahrzeug – das ist bei uns ein Puch G, also ein Geländefahrzeug, das wir oft bei Mountainbikeunfällen brauchen – und ein Versorgungsfahrzeug zum Transportieren von Material und anderen Geräten. Das hat außerdem eine Hebebühne. Und dann natürlich die zwei Großen: Ein Tanklöschfahrzeug mit 2.000 Liter Löschwasser und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit 3.000 Liter Löschwasser.

Wie war es, das erste Mal mit den großen Autos zu fahren?

Blaha: Man ist schon sehr nervös. Ich bin am Anfang vor allem sehr sparsam mit dem Folgetonhorn umgegangen. Wenn es nicht sehr eilig ist, lassen die Älteren einen aber auch gerne einfach mal fahren, um erst einmal rein zu kommen und man nicht den allergrößten Stress hat. Das ist auch sehr unterstützend, ist aber immer noch ein Nervenkitzel.

Pötsch: Nervenkitzel! Ich habe sofort beim Rausfahren aus der Garage das Horn benutzt. Trotzdem geht man es, wenn es nicht extrem dringend ist, natürlich erst einmal langsam an. Man merkt aber sehr stark, dass andere Autofahrer oft nervös reagieren und nicht wirklich wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Man muss also auch sehr auf die anderen Verkehrsteilnehmer aufpassen.

Wie haben Kollegen und Freunde reagiert?

Blaha: Bei mir waren alle sehr unterstützend. Ich war halt auch die Erste, die das bei uns machen wollte. Man hat zwar vor allem bei der älteren Generation gemerkt, dass sie das ein bisschen komisch finden, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich anders gestellt bin und wir bekommen auch die Chance zu fahren, wenn wir das wollen. Prinzipiell ist es, glaube ich, also ganz gut angekommen. Nur auf Facebook, in der Gruppe Klosterneuburg, habe ich nach einem Interview in einer Feuerwehrzeitschrift ein paar Kommentare bekommen, von wegen ich sei gar nicht die erste Frau, die das macht. Die haben allerdings nicht verstanden, dass es dabei nur um Weidling gegangen ist. Ansonsten habe ich aber nie ein böses Wort gehört.

Pötsch: Ich bin halt davor auch schon viel mit großen Traktoren und anderen Maschinen gefahren. Dadurch war es vielleicht für viele nicht mehr so eine Überraschung. Und auch der Größenunterschied ist natürlich kleiner als von einem normalen Pkw. Ich werde aber regelmäßig von Heurigenkunden angesprochen, dass sie mich heute wieder im Feuerwehrauto gesehen haben. Aber es hat noch niemand irgendeinen blöden Kommentar abgegeben.

Wie ist der Ablauf bei einem Einsatz?

Pötsch: Meistens setzte ich mich, wenn ein Einsatz kommt, erst mal nach hinten. Mir geht es nicht ums Fahren. Wir haben auch einen Bildschirm, auf dem man sieht, wer aller zu dem jeweiligen Einsatz kommt und wie viele Fahrer dabei sind. Wenn wir also die einzigen C-Fahrerinnen sind, wissen wir schon, dass wir fahren werden. Wenn jemand mit mehr Erfahrung kommt, lassen wir ihn in der Regel auch fahren.

Pötsch: Wenn wir sehen, dass noch Junge ohne Fahrerberechtigung nachkommen, bleibt ein Fahrer meistens noch auf der Wache, damit es noch jemanden gibt, der die langsameren zum Einsatz bringt.

Wie lange wollen Sie noch bei der Feuerwehr bleiben?

Pötsch: Für immer! Ich würde das für nichts auf der Welt wieder aufgeben wollen.

Blaha: Ich bin zwar zur Zeit nicht so viel da, weil ich in Krems Physiotherapie studiere und nur am Wochenende Einsätze fahren kann, aber ansonsten es ist hier mittlerweile wie in einer Familie und ich wüsste keinen Grund, warum ich damit aufhören sollte.

