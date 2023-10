Klaus Eckel: „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“

Nach der Vorpremiere seines neuen Kabarett-Programms im Kellertheater traf sich die NÖN mit Klaus Eckel zum Gespräch.

NÖN: Sie behaupten, wer langsam spricht, dem glaubt man nicht. Braucht ein Kabarettist Glaubwürdigkeit?

Klaus Eckel: Nein. Je verlogener er ist, desto besser. Man muss eigentlich die Leute hinters Licht führen. Der Sinn einer guten Pointe ist, die Leute abzulenken wie ein Zauberer und dann plötzlich den Witz hervorzuzaubern. Das Gehirn ist dann überrascht und die Anspannung im Kopf löst sich durch ein Lachen.

Ihre Programme haben ja nicht nur das Merkmal des schnellen Sprechens, sondern vor allem eine unheimliche Fülle an Pointen. Wie entsteht eigentlich ein Klaus Eckel-Programm?

Eckel: Ich mach mir eine Liste an Themen, die mich interessieren. Die Themen hol ich mir aus Zeitungen wie der NÖN und Sachbüchern. Ich versuche dann aus ernsten Themen den Humor zu filtern und es lustig zu machen. Ich will aber eigentlich über gesellschaftlich Relevantes zu sprechen.

Und Ihr Programm ist wortwörtlich aufgeschrieben und gelernt?

Eckel: Ja, das ist aufgeschrieben, nehme es dann auf - und dann beginnt die eigentliche Arbeit: Dieses Eigenschaftswort kann ich fallen lassen, da muss ich eine kurze Pause machen, diesen Nebensatz oder diese Einleitung brauchst du nicht. Dann fang ich an zu kürzen und das ist eine Knochenarbeit, denn du hängst ja eigentlich an allem, was du geschrieben hast, und findest es grenzgenial. Aber wenn dir das Publikum sagt, das ist eigentlich gar nicht lustig, muss man seine Eitelkeit beiseiteschieben und streichen.

Für mich persönlich unvorstellbar ein zweistündiges Programm auswendig zu lernen...

Eckel: Das sind 30 Seiten Stoff. Ganz ehrlich, das muss man ja auch in der Schule machen und das sind ja meine eigenen Wuchteln. In der Schule musste ich in Biologie 30 Seiten über die Photosynthese lernen. Das ist viel schwieriger, als die eigenen Witze zu lernen.

Klaus Eckel wieder auf der Bühne. Foto: NÖN, Hornstein

Wie sind Sie zum Kabarett gekommen? Sie hatten ja einen ganz anderen Beruf?

Eckel: Ich bin aus der Spedition, aus der Logistik gekommen, und das interessiert mich heute noch. Die Faszination wie etwas von A nach B kommt ist für mich noch immer groß, weil viel daran hängt und ganz stark unsere Gesellschaft beschreibt. Es ist wirklich so, dass manchmal ein Teebeutel durch drei Kontinente geht, bevor er dann bei uns zur Nachmittagsjause in der Tasse hängt.

Aber wie kam dann der Schwenk zum Kabarett?

Eckel: Ich habe mich immer für Theater interessiert, habe gerne Leuten zugeschaut, die spielen. Natürlich auch Kabarett. Nach einem Kabarettabend habe ich mir dann gedacht: Das ist der beste Beruf, den man eigentlich machen kann, ohne das Ansinnen zu haben, selbst diesen Beruf zu ergreifen. Ich habe mir gedacht, der erzählt gescheite Sachen, ist witzig, die Leute applaudieren und davon kann man leben. Da kommt ja alles zusammen, was ich gern hätte.

Sind Sie eigentlich in ihrem privaten Umfeld auch der Lustige?

Eckel: Ich war schon der Klassen-Clown, der Alleinunterhalter und wurde deshalb auch meistens eingeladen. Auch bei der holden Weiblichkeit habe ich nicht gepunktet, weil ich Ausschau wie der Brad Pitt, sondern weil zwei, drei Wuchteln gesessen haben.

Also war das Lustig sein immer wichtig für Sie?

Eckel: Ich sage immer der Humor ist ein Lebensmittel.

Ist es nicht auch anstrengend immer witzig sein zu müssen?

Eckel: Muss ich nicht. Mit meinen engsten Freunden spreche ich auch über ernste Themen und ab und zu kommt dann halt von mir ein Schmäh dazu. Ich habe keinen Wuchtel-Druck, wenn ich mit Menschen spreche.

Aber erwarten sich das nicht die Menschen von Ihnen?

Eckel: Manchmal sicher, aber dort geh ich nicht hin. Zu Einladung unter dem Motto: Du bist der lustige Kabarettist und erzähl uns drei Witze, nehme ich nicht wahr. Ich will als Klaus Eckel gemocht werden und nicht als Pointen-Schleuderer.

Wir haben in Österreich ein breite und qualitativ sehr wertvolle Kabarettszene. Gibt es für Sie da Vorbilder?

Eckel: Ich habe mit meinen Vorbildern überhaupt nichts gemein, weil ich einen ganz eigenen Stil habe. Fantastisch finde ich zum Beispiel Andi Vitasek, Josef Hader sowieso Helmut Qualtinger oder Georg Kreisler.

Da sind eigentlich nur Männer dabei. Woher kommt es, dass Kabarett in Österreich so männerdominiert ist?

Eckel: Ich glaube, das weibliche Publikum macht es den Frauen auf der Bühne schwerer. Wenn ein Mann auf der Bühne derb ist, denken sich die Frauen, das ist halt ein Trottel, das ist ein Mann, von dem erwarte ich mir nichts anderes. Wenn hingegen eine Frau derb ist, wird das von den Frauen im Publikum – meiner Beobachtung nach – übelgenommen. Was der Niavarani auf der Bühne sagen darf, das dürfte eine Frau niemals sagen. Das ist hoch interessant…

Dürfen Sie derb sein?

Eckel: Nein, ich darf das auch nicht. Wenn ich einen derben Witz mache, dann sagen die Leute, das passt nicht zu dir. Es muss immer der Humor zur Figur passen.

Da sind wir wieder bei der Authentizität...

Eckel: Wer ist das schon. Jeder von uns hat geschätzte zwanzig „Ichs“, mit denen er den ganzen Tag herumrennt.

Also ich merke keinen Unterschied zwischen Klaus Eckel auf der Bühne und dem Eckel als Interviewpartner beim Plaudern...

Eckel: Da gebe ich Ihnen recht. Interessant ist, dass es besser ist, man ist ein schlechter Schauspieler auf der Kabarettbühne, denn wenn man ein guter ist, verstellt man sich dauernd. Die Leute wollen aber dein „Ich“ lieber sehen. Ich bin kein fulminanter Schauspieler - das weiß ich - aber es ist auf der Kabarettbühne manchmal ein Vorteil, weil ich mich zeigen muss, wie ich bin, mit allen meinen Mängeln. Und das ist, was die Leute auch gerne sehen. Es ist in Wahrheit die schwierigste Frage im Leben: Wer ist man selbst?

Und was sind jetzt Ihre Mängel?

Eckel: Ich rede schnell und undeutlich und habe früher versucht es zu verstecken. Mittlerweile ist das mein Markenzeichen. Das Geheimnis ist: Stelle deine Schwächen ins Scheinwerferlicht!

Haben Sie auch die Lust einmal in der Filmbranche Fuß zu fassen?

Eckel: „Hinterholz 8“, „Muttertag“ oder „Indien“ waren ja ursprünglich Theaterstücke. Die haben auf der Bühne schon fantastisch funktioniert, bevor sie verfilmt wurden. Deswegen waren sie so erfolgreich. Was mich jetzt reizt: Mit einem Freund beginne ich gerade eine Komödie zu schreiben, die auch einen filmischen Ansatz hat. Das muss aber erst auf der Bühne funktionieren. Weil nur dadurch kannst du lernen, welche Witze und Wuchteln funktionieren. Ich bin aber der Meinung, dass man sich auf eine Sache konzentrieren und diese vertiefen soll. Ich habe im Kabarett noch genug Möglichkeiten mich zu verbessern. Ich schreibe gerne und spiele gerne meine Art von Kabarett und da möchte ich besser werden. Ich muss nicht in 17 Genres tätig sein und werde auch morgen nicht zum Dancing-Star.

Wir müssen jetzt auch auf den Grund Ihrer längeren Auszeit zu sprechen kommen. Überall liest man von gesundheitlichen Problemen. Verraten Sie uns darüber Genaueres?

Eckel: Im letzten Jahr hat das Leben zu viel von mir verlangt. Ich hatte einige Probleme gleichzeitig in meinem Privatleben. Das musste ich einfach sortieren. Mein Problem war aber, ich musste am Abend lustig sein und funktionieren. Wenn du aber untertags eine gewisse Schwermut mit der trägst, weil du dich um deine Familie, Großfamilie und auch um deine Beziehung sorgst, kannst du das am Abend nicht.

Das ist nur allzu verständlich...

Eckel: Ja, ich sag’s halt jetzt: Meine Frau und ich haben uns getrennt. Das hat mich sehr belastet. Dann hatte ich auch noch zwei Vorfälle in der Großfamilie – ich konnte einfach am Abend nicht mehr lustig sein. Mit all diesen Problemen und einer beendeten Liebesbeziehung hatte ich nicht mehr die Kraft dazu. Und es ist schön, dass Sie das vorher gesagt haben: Ich fand mich zu dieser Zeit unauthentisch gegenüber dem Publikum. Ich spielte den Lustigen, war aber in der Schwermut verhaftet. Da hat mir dann auch mein Körper Signale gegeben. Ich hatte einen Tinnitus und extreme Schlafstörungen und brauchte dann Zeit, um mich gesundheitlich zu erholen und mein Privatleben zu regeln.

Sie sind ein Typ, der alles auf der Bühne gibt. Das geht in so einem Zustand nicht...

Eckel: Ja, und ich habe jetzt wieder eine Lockerheit auf der Bühne, bin entspannt. Ich habe einen Spaß am Beruf – und das hat mir zu dieser Zeit total gefehlt. Der Pfeifton in meinem Ohr wollte mir nur sagen, dass da etwas in meiner Außenwirkung und meiner Innenansicht nicht zusammenpasst.

Also eine Art Burnout?

Eckel: Ich brauch da keinen Begriff dafür, brauch keine psychische Diagnose – ich habe einfach gewusst, ich habe da somatische Beschwerden, die ich nur loswerde, indem ich die Dinge neu regle und in Ordnung bringe. Und das ist - so glaube ich - auch gut gelungen.

Haben Sie aus dieser schweren Zeit auch Positives mitgenommen?

Eckel: Man muss auch nein sagen können. Ich will auch nicht mehr als 100 Auftritte im Jahr spielen. Da muss man sich auch fragen: Worum geht es im Leben? Ich finde Karriere ist überschätzt. In Wahrheit ist Freundschaft, Liebe, Beziehungen zu Menschen und eigenbestimmte Zeit wichtig.

Ist es nicht in Ihrem Genre problematisch, dass man beim Auftritt eigentlich allein ist?

Eckel: Das ist eine gute Beobachtung von Ihnen. Wir sind in einer Ambivalenz von totaler Masse und Einsamkeit. Ich habe Auftritte, da stehe ich vor tausend Leuten und dann geh ich in die Garderobe und bin allein. Mit einer Band würde ich vielleicht wenigstens zu fünft sitzen…

Ein grausamer Moment, um alleine zu sein...

Eckel: Man ist im Endeffekt ja auch allein als Mensch. Man muss sich auch allein aushalten können. Ich war in dieser Auszeit sieben Wochen in Asien mit einem Tramper Rucksack und bin allein herumgereist. Dabei bin ich draufgekommen, dass es auch eine Kunst ist sich selbst auszuhalten, mit sich selbst Spaß zu haben, mit sich selbst Zeit zu verbringen.

Ja, ja, die Showbranche ist Lust und Leid zugleich...

Eckel: Aber was nicht? Es gibt nix ohne Schattenseiten. Man muss es ja nicht machen, aber so viel Glamour hat immer Schattenseiten.

Nächstes Jahr feiern Sie Ihren Fünfziger. Wie geht es Ihnen mit dem Älterwerden?

Eckel: Ich denke mir immer, ich hätte den Geist, den ich jetzt habe, gern mit 20 gehabt. Da wäre ich entspannter gewesen und hätte das Leben anders genutzt. Aber auf der anderen Seite ist es müßig. Es ist wie Karl Valentin sagt: Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. So ähnlich ist es auch mit dem alt werden.

Das heißt Sie haben keine Angst vor dem Alter?

Eckel: Ich lebe sehr gerne und finde es schade, dass das Leben nicht länger dauert. Ich frage mich manchmal, was würde es im Kopf machen, wenn wir alle unser Alter nicht wüssten? Ich glaub das Alter stresst uns extrem, aber wenn du nicht weißt, ob du jetzt 90, 70 oder 60 bist – ob das nicht ein total entspannteres Leben wäre? Ich finde das Alter ist ein völlig unnötiger Stressfaktor.

Wenn Sie in die Zukunft schauen, wo sehen Sie sich in zehn oder fünfzehn Jahren?

Eckel: Ich hätte gerne einen Club, ein Theater oder eine Bühne, wo ich eine Mischung aus Kleinkunst, Theater und Kabarett selbst veranstalten könnte. Das würde ich gerne noch machen. Das würde mich reizen. Vielleicht in Klosterneuburg?

Ist es schwerer in der Heimatstadt zu spielen als in der Fremde?

Eckel: Ich sage immer, dass ich am nächsten Tag beim Billa nicht geschimpft werden will, oder im Tennisverein das Eintrittsgeld zurückverlangt wird. Es wird halt im eigenen Ort mehr drüber geredet. Aber die Klosterneuburger sind sehr wohlwollend und nett zu mir.