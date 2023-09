Neuer Propst Anton Höslinger: „Wir bedauern das heute schmerzlich“

NÖN: Vor mir sitzt ein neu gewählter Propst. Heißt das, dass die Turbulenzen überwunden sind?

Anton Höslinger: Es stimmt, dass wir in den vergangenen Jahren eine sehr unruhige Zeit gehabt haben. Die Neuwahl eines Propstes bedeutet sicher einen Neuanfang. Durch die Neuwahl ist auch offiziell die Amtszeit des päpstlichen Delegaten und des Administrators zu Ende gegangen. Vieles, was wir in den vergangenen zwei, drei Jahren neu begonnen haben, muss fortgesetzt werden. Wir dürfen nicht stillstehen. Sondern das, was wir uns auch in diesem Neuaufbruch vorgenommen haben, müssen wir konsequent weiterführen.

Was wurde angefangen?

Höslinger: Es ist auf vielen Ebenen Neues angefangen worden. Der Administrator Propst Maximilian Fürnsinn hat immer von einem „Vergemeinschaftungs-Prozess“ gesprochen, weil der Konvent auch die Chance nützen konnte, vieles gemeinsam neu zu beginnen. Es ist bekannt, dass hier vieles aufgebrochen ist durch vergangene Missbrauchsfälle, die aufgearbeitet werden mussten. Da haben wir sehr viele Konsequenzen daraus gezogen. Es ist eine Präventionsstelle eingerichtet worden, die eine erste Anlaufstelle ist, wenn irgendwo ein Verdacht oder ein Vorwurf auftaucht. Diese Präventionsstelle ist vor allem da — wie der Name schon zum Ausdruck bringt —, dass wir Maßnahmen setzen, damit solche Dinge in Hinkunft nicht mehr passieren. Wir können es leider nicht ausschließen, aber wir können alles tun, um solche Dinge zu verhindern. Es wurde zum Beispiel auch ein Kinderschutz-Konzept erstellt. Die Chorherren gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind dazu verpflichtet und wir haben ganz bewusst unsere Pfarren einbezogen, wo auch sehr viel Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geschieht.

Im Zuge der Apostolischen Visitation im Sommer 2020 wurde festgestellt, dass seitens des Stifts im Bezug auf Missbrauchsfälle und deren Aufarbeitung „nicht angemessen gehandelt“ wurde. Wie handelt man denn angemessen?

Höslinger: Der Vorwurf war da, dass damals nicht gut oder nicht angemessen genug darauf reagiert worden ist. Einer dieser konkreten Fälle war 1993. Wir müssen bedenken, vor 30 Jahren ist anders mit diesen Dingen umgegangen worden. In der Sicht von heute auf damals können wir sagen, wir müssen anders reagieren, vollkommen anders handeln. Das hat sicherlich jetzt auch die Entwicklung in diesen letzten 20, 30 Jahren mit sich gebracht. Wir bedauern es heute schmerzlich und wir haben sicherlich viel dazugelernt.

In einem ersten Statement als Propst haben Sie sich entschuldigt. Ist das ein Schuldeingeständnis?

Höslinger: Richtig. Wo etwas passiert ist, stehe ich nicht an, mich auch jetzt in der neuen Funktion für die Gemeinschaft zu entschuldigen.

Die ganzen Entscheidungen liegen jetzt wieder bei uns selbst. Anton Höslinger, Propst

Das Fazit des mehr als zweijährigen Kommissariats ist „Mangel an Formung und Mangel an Führung“ — Führung, das sind jetzt Sie. Was können Sie denn anders machen?

Höslinger: Dass man in der Führung von Gemeinschaften — und das gilt jetzt nicht nur für eine kirchliche Institution, sondern da hat man auch gesamt-gesellschaftlich viel dazugelernt — große Aufmerksamkeit auf den Einzelnen legen muss: Was hat der für Bedürfnisse, was hat der für Nöte? Aber auch die Gemeinschaft als Ganzes muss man in den Blick nehmen und bedenken.

An Ihrer Seite wird ein päpstlicher Assistent stehen. Wie kann man sich das vorstellen?

Höslinger: Das Stift Klosterneuburg wird auf drei Jahre einen päpstlichen Assistenten bekommen, der bei allen Kapitelsitzungen dabei sein darf, also das Gremium, das die Entscheidungen im Großen trifft. Der muss auch jährlich einen Bericht nach Rom schicken, weil Rom sicherstellen will, dass die vorhin genannten Reformprozesse auch konsequent weitergeführt werden. Ich habe großes Vertrauen, dass dieser päpstliche Assistent ein Begleiter sein wird.

Propst Anton Höslinger mit Erzabt Korbinian Birnbacher, den Rom als päpstlichen Assistenten eingesetzt hat. Foto: Stift Klosterneuburg/Walter Hanzmann

Wie viel Einfluss hat denn Rom generell und wie viel können Sie tatsächlich in Klosterneuburg entscheiden?

Höslinger: Rom hat durch die Einsetzung des päpstlichen Delegaten vor fast drei Jahren sicher großen Einfluss genommen. Rom hat das Recht, das zu machen, hat uns aber jetzt durch die Beendigung seiner Amtszeit die Eigenständigkeit wieder zurückgegeben.

Trotz Assistent?

Höslinger: Ja, weil die ganzen Entscheidungen liegen jetzt wieder bei uns selbst. Es heißt in dem Ernennungsdekret des Assistenten, dass er bei den Sitzungen dabei sein darf, aber dort kein Stimmrecht hat.

Von welchen Entscheidungen reden wir da? Und wenn wir jetzt noch größer denken: Was macht denn eigentlich ein Propst?

Höslinger: Der Propst leitet das Kloster, zum einen das eigentliche Konvent, die Mitbrüder, die in ihren verschiedenen Funktionen im Kloster und vor allem in den Pfarrgemeinden arbeiten. Und dann steht der Propst den Wirtschaftsbetrieben vor, auch wenn es zuständige Offiziale vonseiten des Konvents und von weltlicher Seite gibt, die diese Wirtschaftsbetriebe leiten. Hier vorzugeben, in welche Richtung man geht, das liegt in der Aufgabe des Propstes.

Sie haben die Wirtschaft angesprochen: Sie selbst waren Kämmerer, ebenso wie Novizenmeister. Sind das Ihre Schwerpunkte: Wirtschaft und die Jungen?

Höslinger: Richtig! Die Wirtschaft ist ein sehr wesentlicher und großer Teil unseres Hauses, weil die Wirtschaftsbetriebe, die seit der Gründung vor 900 Jahren dazu gehören, Gott sei Dank auch im Stande sind, die ganze finanzielle Last, die so ein großes Haus mit sich trägt, auch tatsächlich gut tragen zu können. Gerade die Pfarrgemeinden, die in der Seelsorge so wichtig sind, bekommen wirtschaftliche Unterstützung von uns.

Gerade in Österreich, wo das Klosterleben mit der aktiven Arbeit in den Pfarrgemeinden verbunden ist, hat das Modell Zukunft. Anton Höslinger, Propst

Und der Schwerpunkt Nachwuchs?

Höslinger: Der Nachwuchs ist sehr wichtig und wir wissen, dass die Kirche heute auf allen Ebenen große Nachwuchsprobleme hat. Es ist ein wesentliches Problem, wie wir gute Mitbrüder gewinnen, die ausgebildet werden, um ihren Dienst im Kloster und vor allem als Seelsorger in den Pfarren leisten zu können.

Hat denn das Modell Kloster Zukunft?

Höslinger: Ich bin vollkommen davon überzeugt! Auch wenn wir in der Nachwuchsfrage heute in einer Krise stecken. Wenn wir zurückschauen, gab es historisch auch sehr schwierige Fragen. Aber das Konzept Kloster hat sich durch die ganze Kirchengeschichte hindurch als sehr erfolgversprechend gezeigt, weil hier die Gemeinschaft die Arbeit stärken und besser machen kann. Gerade in Österreich, wo das Klosterleben mit der aktiven Arbeit in den Pfarrgemeinden verbunden ist, hat das Modell Zukunft. Ich sehe hingegen bei den Priestern, die in den Pfarrgemeinschaften sind, ein sehr großes Problem mit der Einsamkeit. Früher hat es in einer Pfarre einen Pfarrer und vielleicht sogar mehrere Kapläne gegeben, die gemeinsam gearbeitet und gelebt haben. Heute sitzt der Pfarrer alleine wo und wenn der Nachbar-Pfarrer stirbt, erbt er diese Pfarre gleich dazu.

Mit Pius Parsch hat ein Klosterneuburger den Impuls für das Zweite Vatikanische Konzil gegeben. Was würde es denn heute brauchen, um die metaphorischen Kirchenmauern zu öffnen?

Höslinger: Klosterneuburg hat immer wieder solche Initiativen geleistet und sicher eine sehr große war, wie Sie sagen, das Volksliturgische Apostolat, das Pius Parsch im 20. Jahrhundert auf die Beine gestellt hat, das hat auch sehr großen Einfluss auf das Zweite Vatikanische Konzil genommen. Pius Parsch weiterdenkend bin ich überzeugt, dass seine zwei großen Themen, nämlich Bibel und Liturgie wesentlich für die Kirche sind und auch bleiben werden. Die ständige Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift und die ständige Übersetzung in mein eigenes Leben hinein, und das diese in der Feier des Gottesdienstes zum Ausdruck kommt. Und dort im Rückbezug zu Gott lebendig wird — Rückbezug ist übrigens die wörtliche Übersetzung von „Religio“.

Die Sozialen Medien werden von allen kirchlichen Institutionen genutzt, auch das Stift Klosterneuburg tritt in den Sozialen Medien auf, um von unseren Aktivitäten zu berichten. Anton Höslinger, Propst

Muss die Kirche mehr auf die Leute zugehen?

Höslinger: Die Apostel haben am Anfang nichts anderes getan, als in die Welt hinauszugehen, um ihren Glauben zu verkünden. Dieser Grundauftrag der Kirche ist nie erloschen. Nur ist er im Laufe der Geschichte einmal einfacher, einmal schwieriger, einmal erfolgreicher, einmal etwas zäher. Das hängt mit den gesamt-gesellschaftlichen Entwicklungen, egal in welcher Epoche, zusammen. Wir sind heute in einer Phase, wo wir nicht einfach hinausgehen und jeder glaubt alles, was wir sagen, und wird uns händeklatschend zujubeln. Aber wir sind überzeugt, dass die Botschaft Jesu Christi nicht nur für uns gut ist, sondern dass wir sie im wahrsten Sinne des Wortes verkünden müssen, damit andere sie hören.

Kardinal Schönborn hat Ihnen auf der Plattform X, vormals Twitter, zur Wahl gratuliert. Sind Soziale Medien eine Möglichkeit, auf Leute zuzugehen?

Höslinger: Selbstverständlich! Die Sozialen Medien werden von allen kirchlichen Institutionen genutzt, auch das Stift Klosterneuburg tritt in den Sozialen Medien auf, um von unseren Aktivitäten zu berichten. Auch um das, was das Stift im kulturellen und sozialen Bereich ausmacht, bewusst in der Sprache von heute zu vermitteln.

In seinem Tweet schreibt Schönborn: „Der Hl. Leopold sei ihm ein guter Fürsprecher.“ Was wünschen Sie sich denn vom Hl. Leopold?

Höslinger: Der Hl. Leopold ist in unserer ganzen Geschichte — auch in der Gegenwart und in der Zukunft — ein so wichtiger Teil. Der Hl. Leopold, der das Stift gegründet hat, streckt seine schützende Hand über Klosterneuburg. Und das wünsche ich auch in meinen Gebeten, dass er das stets tut und tun wird und dass wir dadurch auch Kraft für unser Leben und unsere Arbeit bekommen können. Ich denke, dass gerade das Fest des Hl. Leopold, wie es in Klosterneuburg gefeiert wird, auch sehr schön zeigt, dass es hier nicht „nur“ um einen einzigen Gottesdienst geht, sondern, dass das in die ganze Stadt hinaus strahlt, wo die Leute tagelang diesen Heiligen feiern, um neue Kraft für das ganze Leben bekommen.

Viele Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger kennen Sie noch als Beichtvater aus dem Gymnasium. Haben die Leute deshalb Respekt oder gar Angst vor Ihnen?

Höslinger: (lacht.) Ich hoffe nicht, dass sie Angst haben und ich hoffe auch, jegliches Beichtgespräch so zu führen, dass nicht Angst vermittelt wird, sondern genau das Gegenteil: die frohe Botschaft, in der gerade die Verzeihung und die Vergebung ein wesentlicher Teil sind. Ein Kernpunkt der christlichen Botschaft ist, dass wir Menschen dort, wo wir die Dinge nicht lösen können — das sind die Frage der Sünde und die Frage des Todes — zu Gott kommen können, der uns einerseits die Vergebung und andererseits die Auferstehung und das ewige Leben zuspricht.

Was wünschen Sie sich und dem Stift für die Zukunft?

Höslinger: Unser Zukunftsplan ist, den Schwung des Neuanfangs mitzunehmen und den Weg konsequent fortzusetzen. Wir haben Reformgruppen gebildet, etwa zur schon genannten Vergemeinschaftung, aber auch im Bezug auf den kulturellen Bereich. Dass auch hier der Konvent mehr einbezogen wird, weil wir die Kultur als Teil der Glaubensvermittlung sehen. Dasselbe gilt für die Wirtschaft und für das soziale Engagement. Im sozialen Engagement möchten wir vermitteln, dass wir als Christen für die Armen in der Welt, für die Notleidenden, für die am Rande Stehenden da sind.