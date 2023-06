Palliativzentrums-Gründerin: „Wollte immer mit Kindern arbeiten“

Vor zehn Jahren gründete Martina Kronberger mit einer einzigen Kollegin das mobile Kinderpalliativzentrum MOMO. Heute betreut sie mit ihrem Team aus hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht nur die kranken Kinder selbst, sondern auch ihre Familien und versucht sie so gut wie möglich durch diese schwierige Zeit zu bringen. Im NÖN-Interview erzählt sie über Ihren Werdegang, die Herausforderungen und Probleme, aber auch die schönen Seiten in diesem sehr speziellen Berufsfeld.

NÖN: Sie sind schon lange Ärztin und haben immer schon im Bereich der Pädiatrie gearbeitet. Wann und warum haben Sie sich für dieses emotional besonders anspruchsvolle Fach entschieden?

Martina Kronberger: Als ich mich für den Sozialbereich entschieden habe, war für mich von Anfang an klar, dass ich etwas mit Kindern machen wollte. Die Onkologie hat mich interessiert und im St. Anna Kinderspital wurde gerade das damals neue Forschungsinstitut eröffnet und ich hatte die Chance, dort während des Studiums mitzuarbeiten. Das hat mir auch nach der Universität die Tore für eine Ausbildungsstelle geöffnet. Man begegnet natürlich vielen schweren Schicksalsschlägen, aber viele Kinder kommen zum Glück auch wieder gesund heraus. Es hat mir einfach immer gefallen, Menschen und Familien auf ihrem Weg zu begleiten.

Wie wirkt sich die eigene Familie auf die Arbeit in der Pädiatrie aus?

Kronberger: Ich bin eher spät Mutter geworden, aber ich habe das Gefühl, dass meine Kinder ein gewisser Reizschutz sind. Sie führen nicht dazu, dass ich mich immer um sie sorge, sondern in der Familie kann ich gut meine Akkus wieder aufladen. Ich weiß aber aus meiner langen Zeit auf der Onkologie im St. Anna, dass viele Frauen nach der Karenz, obwohl sie dort schon lange gearbeitet haben, nicht mehr zurück wollten, weil es sich emotional bei ihnen nicht mehr ausgegangen ist. Ich hab das Gefühl, dass ich emotional noch mehr in den Geschichten gehangen bin, als ich noch nicht Mutter war. Wir achten bei neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber auch sehr auf dieses Thema.

Wie ist Momo entstanden?

Kronberger: Ich habe viele Menschen kennengelernt während ich im St. Anna war und dann ist die Idee entstanden ein mobiles Kinderhospiz/Palliativteam zu gründen, bei dem es auch um die Versorgung anderer und unbekannterer Diagnosegruppen als auf der Onkologie geht. Es war gar nicht so leicht, aus dem Spital wegzugehen, aber ich hab mir gedacht, so eine Chance bekommt man nicht so oft, deshalb musste ich das einfach ausprobieren. Ich arbeite aber auch heute noch sehr eng mit dem St. Anna zusammen. Am Anfang waren wir bei MOMO nur zu zweit. Mittlerweile haben wir vier hauptamtlich angestellte Ärztinnen, fünf Pflegepersonen, zwei Sozialarbeiterinnen, drei Psychologinnen, eine Psychotherapeutin, eine Musiktherapeutin und eine Ehrenamtskoordinatorin mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So können wir heute natürlich viel mehr Kinder betreuen als noch vor zehn Jahren.

In welcher Situation kann ich zu MOMO kommen und welche Therapien und Unterstützungen bieten Sie den Kindern und ihren Familien an?

Kronberger: Grundvoraussetzung ist, dass die Kinder eine lebensbedrohliche Krankheit haben. Ein starker Fokus von uns liegt auf dem Psychosozialen, außerdem ist uns die Begleitung der Familie und insbesondere der Geschwister sehr wichtig. Man muss sich aber immer der Situation anpassen. Oft übernehmen wir hauptsächlich organisatorische Aufgaben und Planungen. Wir werden dann erst aktiv tätig, wenn es den Kindern schlechter geht. Wir wollen also sowohl in Krisenzeiten auf jede mögliche Art unterstützen aber auch rundherum den ganzen Krankheitsverlauf „managen“, um vor allem den Eltern Last und Arbeit abzunehmen.

Wie werden die Kinder und ihre Familien in den Entscheidungsprozess für die medizinische Behandlung und Pflege einbezogen?

Kronberger: Komplett! Die Familien bekommen für alle eventuellen Situationen alle Möglichkeiten was getan werden kann vorgestellt. Natürlich beratenwir sie, aber am Ende ist es ihre Entscheidung. Es braucht dafür aber ein gewisses Vertrauenslevel. Bis das aufgebaut ist, kann es bis zu einigen Wochen dauern aber wir geben unser Bestes, den Familien so schnell wie möglich zu zeigen, dass wir nur das Beste für sie wollen. Es ist natürlich nicht leicht, das Schicksal des eigenen Kindes ein Stück weit abzugeben, und darum muss man sich dieses Vertrauen auch verdienen.

Welche Rolle spielen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei MOMO?

Kronberger: Unser ehrenamtliches Team besteht aus Menschen, die aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern kommen. Sie brauchen eine Ausbildung für Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung. Den Grundkurs müssen sie bereits haben, und dann gibt es noch einen speziellen Aufbaukurs für Kinder. Die wichtigste Ressource, die sie den Familien zur Verfügung stellen, ist Zeit. Da geht es dann zum Beispiel um Lernen mit den Geschwistern oder den Eltern Deutsch beizubringen. Es betreuen immer ein bis zwei Ehrenamtliche eine Familie. So können sie am Besten Vertrauen aufbauen. Ihr Ziel ist, dass trotz der Krankheit niemand zu kurz kommt.

Ist es manchmal schwerer die Familien als die Kinder selbst zu betreuen?

Kronberger: Manchmal ja, aber auf einer anderen Ebene. Die kranken Kinder fordern uns natürlich medizinisch mehr, aber emotional ist es für Eltern oft extrem schwer. Unsere Aufgabe ist dann, der Familie dabei zu helfen, trotz allem weiter leben zu können. Uns fällt aber auf, dass, wenn Familien schon vor dem Todesfall eines Kindes gut betreut und vorbereitet wurden, auch der Trauerprozess danach verhältnismäßig gut abläuft. Es ist eine sehr verantwortungsvolle Arbeit, bei der wirklich jedes Wort zählt.

Inwiefern darf oder muss man sogar eine emotionale Bindung zu den Kindern aufbauen?

Kronberger: Man muss die Balance halten. Das verändert sich auch mit der Zeit. Es braucht Erfahrung, um zu wissen, wann man dem Kind und der Familie wie nah sein kann. Dabei muss man auch auf sich selbst achten. Im Team unterstützen wir uns da aber auch sehr gut.

Gibt es Hilfestellungen nach emotional besonders schweren Situationen?

Kronberger: Wir haben bei uns Supervision. Jeder kann, wenn er oder sie es braucht, immer Einzelsupervision haben, aber es gibt auch Supervision im Team. Wir wissen natürlich oft, was passiert, zwar nicht genau wann, aber was, und da haben wir Rituale, wie wir uns als Team von diesem Kind verabschieden. Und nach einem Todesfall gibt es natürlich Nachbesprechungen, was wir hätten anders machen können, wo es Verbesserungspotential gibt und was gut gelaufen ist.

Gibt es Momente aus den letzten zehn Jahren, dieIhnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

Kronberger: Tatsächlich gibt es sehr viele positive Momente. Wir genießen in vielen Familien so viel Vertrauen und erfahren so viel Herzlichkeit, dass es ganz schwer ist, da einen herauszupicken. Negativ gab es eine Situation, in der die Trauer von Angehörigen in Aggression und Schuldzuweisung übergegangen ist. Wir haben keine physische Gewalt erfahren, aber doch etwas Angst verspürt. Solche Situationen gab es früher im Krankenhaus zwar auch, aber da haben wir es das erste Mal in privaten Räumlichkeiten erlebt. Wir gehen unter anderem deshalb nach Todesfällen oder Ähnlichem auch nie alleine zu Familien, selbst wenn wir sie gut kennen. Die positiven Erinnerungen überwiegen aber trotzdem eindeutig.

Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach ein Kinderhospiz in unserer Gesellschaft?

Kronberger: Gustav Heinemann, der dritte Präsident der Bundesrepublik Deutschland, sagte einst: „Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Mitglieder verfährt.“ Man muss vor allem diejenigen, die am Rand stehen, unterstützen. Leider gibt es das heute immer weniger und ich glaube deshalb, dass alle Sozialeinrichtungen extrem wichtig sind, weil sie das tun können, was die Gesellschaft nicht mehr schafft.

Glauben Sie, dass Sie sich irgendwann nicht mehr in der Lage fühlen, diesen Beruf weiter auszuüben?

Kronberger: Nein, ich mache das wahnsinnig gerne und wüsste momentan nichts, dass mich dazu bringen könnte damit aufzuhören.