Einziger Preisträger in diesem Jahr ist Professor Maksym Serbyn, der am IST Austria in Maria Gugging forscht, für seinen „Beitrag zur Theorie der Thermalisierung und Lokalisierung von Quanten-Vielkörpersystemen". Der Preis wurde ihm am 28. August im Rahmen der gemeinsamen Jahrestagung der Schweizer und Österreichischen Physikalischen Gesellschaften in Zürich verliehen.

IST Austria

„Ich fühle mich geehrt, dass ich den Preis der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft erhalten darf", sagt Serbyn. „Ich möchte auch meinen Kollegen danken, ohne die meine Forschungsziele nicht erreichbar wären. Und schließlich war diese Arbeit auch nur im Umfeld der Grundlagenforschung, wie sie am IST Austria stattfindet, möglich."