Herbert Edelsbrunner ist gebürtiger Steirer und promovierte in technischer Mathematik an der TU Graz . Danach leitete er eine Forschungsgruppe an der University of Illinois at Urbana-Champaign , wo er später zum Full Professor berufen wurde.

Edelsbrunner ist Gründer der Softwarefirma Raindrop Geomagic Inc , über ein Jahrzehnt war er Direktor. Mehr als zehn Jahre lehrte und forschte er auch an der Duke University in North Carolina, USA , als Arts and Sciences Professor.

Im Jahr 2009 kam er an das zu diesem Zeitpunkt gerade erst gegründete IST Austria .

Mit der Auszeichnung von Edelsbrunner hat das IST Austria nun drei Wittgenstein-Preisträger: Präsident und Computerwissenschaftler Tom Henzinger (2012), Peter Jonas (2006) und Herbert Edelsbrunner (2018).

Zweite Wittgenstein-Preisträgerin 2018 ist die Musikwissenschaftlerin Ursula Hemetek.Edelsbrunner erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen: Er ist unter anderem Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften . Vor Kurzem erhielt er den prestigeträchtigen Advanced Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC) .