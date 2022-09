Konferenz in Maria Gugging: Botschafter sind Visitenkarte des Landes

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am Montag dieser Woche eröffneten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bundesaußenminister Alexander Schallenberg die jährliche Boschafterkonferenz, die diesmal am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) stattfand.

Nach einleitenden Worten durch ISTA Präsident Thomas Henzinger freute sich die Landeshauptfrau, die Botschafterinnen und Botschafter des österreichischen Außenamtes am IST Austria zu begrüßen. „Eine Institution, in der die Elite unserer Forscherinnen und Forscher versammelt ist – die jüngste Institution, die es geschafft hat, eine Institution von Weltrang zu werden.“ Das ISTA werde bereits in einem Atemzug mit dem international angesehenen Weizmann Institut genannt – für einen solchen Erfolg sei das Miteinander zwischen Forschung und Politik notwendig. „Und wir haben noch viel vor“, so Mikl-Leitner weiter, „wir wollen bis zum Jahr 2036 3,2 Milliarden am Standort ISTA in enger Allianz mit Bund und Land investieren und Forschung unterstützen.“

Die Landeshauptfrau ging außerdem auf den Krieg in der Ukraine ein. Einigkeit herrsche darüber, „dass mit den Sanktionen gegen Russland als Antwort auf den Angriffskrieg Geschlossenheit wie niemals zuvor gezeigt wurde.“ Mikl-Leitner stellte aber auch klar, dass wir uns in den herausforderndsten Zeiten unserer Generation befänden – sicherheits-und wirtschaftspolitisch, gesellschafts- und gesundheitspolitisch, aber vor allem auch weltpolitisch.

Botschafter vertreten unsere Interessen

„Wir alle spüren, dass eine Neuordnung der Welt im Gange ist und keiner weiß, wie diese ausgeht.“ Sie erklärte, dass es Putin nicht nur um eine Übernahme der Ukraine gehe, sondern sein Ziel sei, Russland wieder zu einer Großmacht zu machen und Kontrolle über die europäische Entwicklung zu bekommen. Abschließend bedankte sich die Landeshauptfrau bei den Botschafterinnen und Botschaftern, denen in diesen herausfordernden Zeiten eine wesentliche und zentrale Rolle zukäme, weil sie es seien, die die Interessen der Republik Österreich vertreten. „Sie sind es, die der Wirtschaft, der Politik und unseren Landsleuten immer verlässliche Partner sind und die ihre Positionen mit viel Kompetenz, Sensibilität und diplomatischem Geschick ausüben“ und weiter: „Sie sind die Visitenkarte für unser Land und darauf können wir alle besonders stolz sein.“

Auch Bundesaußenminister Schallenberg sprach über die Pandemie und den Krieg und stellte fest: „Wenn wir uns die letzten zwei Jahre ansehen, dann ist eines klar: Wir sind stärker, flexibler und resilienter, als wir selber glauben und wir müssen weiterhin Kante zeigen.“ Schallenberg merkte aber an, dass dies in der Politik auch weiterhin mit Augenmaß passieren müsse, denn Russland werde unser größter Nachbar und auch Teil der europäischen Geschichte und Kultur bleiben: „Und gerade für ein Land wie Österreich ist es wichtig, dass wir immer unterscheiden zwischen Putin und seinen Schergen und dem russischen Volk und der russischen Kultur.“

