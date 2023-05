Bella Italia zu Besuch am Klosterneuburger Rathausplatz

Frische, regionaltypische italienische Spezialitäten fanden sich am Italienischen Markt, der von Mittwoch bis Samstag den Rathausplatz in Little Italy verwandelte.

Vertreten waren Sizilien mit Mandelgebäck und sizilianischen Weinen, Sardinien mit dem Schafskäse Pecorino, Apulien mit verschiedenen Brotsorten und dem Salzgebäck Taralli, die Toskana mit Gorgonzola und regionalen Weinen, die Lombardei mit Salami und Pasta, Umbrien mit Prosciutto crudo und Trüffelprodukten, Kalabrien mit dem Riesenkäse Provolone, sowie Südtirol mit Speck, Hirschsalami, Gamswurst, Schüttelbrot und Vinschgerl.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.