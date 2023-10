Überpopulation und vierbeinige Eindringlinge beschäftigen Jägerschaft

Das Bild des Jägers ist bei den meisten von uns schon von Märchen in der Kindheit geprägt. Oftmals werden Jägerinnen und Jäger auch kritisiert oder als Trophäenjäger verschrien. Doch eigentlich sind die Aufgaben gerade von Revierjägerinnen und Revierjägern wesentlich komplexer und tragen maßgeblich zu einem symbiotischen Zusammenleben von Mensch und Tier in einem der beliebtesten Naherholungsgebiete auch in Klosterneuburg bei.

Auch wenn man den eigenen Hund gerne frei im Wald laufen lassen würde, ist es sowohl für ihn als auch für die anderen Vierbeiner im Wald an der Leine am sichersten. Foto: NÖN/Heindl

Wildbestände regulieren, Jagdhunde führen, die Öffentlichkeit über Jagd und Natur informieren – das sind nur einige Aufgaben von Jägerinnen und Jägern in ihren Revieren. Wer die Jagd in Österreich ausüben will, muss eine Jagdkarte – dasselbe wie Jagdschein – erwerben. Vor dem erstmaligen Erwerb ist die erfolgreiche Ablegung der Jungjägerprüfung notwendig. Es gibt in jedem Bundesland eine eigene Landesjagdkarte. Die Jagdausbildung dauert etwa vier Monate. Mittlerweile sind rund ein Drittel der Absolventen beziehungsweise Absolventinnen der Jungjägerprüfung Frauen. Die Ausbildung zum Revierjäger beziehungsweise zur Revierjägerin dauert dann nochmals drei Jahre.

Bereits seit vielen Jahren ist Wolfgang Straub, ehemals Bezirkshauptmann des Bezirks Wien-Umgebung, leidenschaftlicher Jäger und auch jahrelang Mitglied des Niederösterreichischen Landesjagdverbands der Bezirksstelle Tulln. Er gibt einen kurzen Einblick in die aktuelle Situation in den heimischen Wäldern.

„Eines der Probleme seit etwa zehn Jahren ist die große Wildschweinpopulation. Diese war in den letzten Jahren stabil, aber heuer gibt es aufgrund des milden Winters wieder sehr viele“, erklärt Straub. Wildschweine können bei den relativ warmen Temperaturen in der eigentlich kalten Jahreszeit das ganze Jahr über Fressen finden und bringen daher auch immer mehr Frischlinge zur Welt.