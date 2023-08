Soziale Ader für Kierling

Wer waren sie und wie haben sie Kierling geprägt? Das Universalmuseum Kierling stellt in seinem Jahreskalender 2023 jeden Monat eine bedeutende Persönlichkeit vor, die sich in den Straßennamen Kierlings versteckt. Im August: Die Nikolaus-Döry-Gasse.

Nikolaus Baron Döry von Joboháza wurde am 16.7.1860 in Mauer bei Wien geboren. Schon im Jahr 1878 begann er seine Militärkarriere als einjährig Freiwilliger und wurde in den Jahren 1888-1891 als Oberleutnant dem Prinzen Phillip von Sachsen-Coburg als Adjutant zugeteilt. Mit Daisy Jane Kann ging er 1893 den Bund der Ehe ein, aus der sechs Kinder hervorgingen. Zwischen den elterlichen Pflichten und beruflichen Verpflichtungen wurden ihm neben weiterer Orden das Ritterkreuz verliehen. Aus Altersgründen folgte das Ende des aktiven Dienstes: Im Jahr 1908 wurde er außer Dienst gestellt.

Ende des Dienstes, aber nicht Ende seines Wirkens: Im Jahr darauf erwarben sie unter dem Namen seiner Frau das Areal Stollhof und bauten dieses aus. Er war nicht nur begeisterter Reiter und fungierte als Schiedsrichter bei vielen Wettkämpfen, sondern betritt auch als exzellenter Schachspieler etliche Turniere. Weiters war er im Ehrenkomitee bei Hundeaustellungen. Sozial durch und durch: Er spendete für viel humanitäre Vereine und stellte im Jahr 1914 einen Teil Schlosses Hof Stoll für verwundete Soldaten zur Verfügung. Letztlich verstarb er nach langer Krankheit im Jahr 1923 und wurde in Döbling bestattet.

Der Kierlingkalender 2023 wurde aus umfangreicher Recherche, unter anderem auch im Stadtarchiv, zusammengestellt.