Ausflüge & Feste: Bildungs- und Geselligkeitsverein Weidling lädt ein

Einige Events des Vereines haben bereits stattgefunden, doch bis jetzt sind für Sommer und Herbst sind noch vier weitere geplant.

Für Anfang Juni ist der Besuch des „Rosariums“ in Baden geplant und anschließend eine Führung durch die bekannte „Kruppschule“ in Berndorf wo die Klassenräume jeweils einer Geschichtsepoche entsprechend architektonisch gestaltet sind. Der gemütliche Ausklang wir bei einem Heurigen in Sooß sein.

Ende Juni führt ein Ausflug nach Rohneusiedl zur Firma Gugumuck den Zuchtbetrieb von Weinbergschnecken. Nach einer Führung durch den Betrieb, werden die Produkte zur Verkostung angeboten die natürlich auch erworben werden können.

Ein Highlite stellt allerdings das Oktoberfest dar. Durch die Pandemie konnte es in den vergangen zwei Jahren nicht stattfinden doch am Samstag, 30. Oktober 2023, soll es ein fulminantes Revival geben. Für Bier, Weißwurst und Brezen wird das Gasthaus Trat sorgen und für die dazugehörende Musik wird die Stadtkapelle Klosterneuburg den richtigen Ton finden.

Für Ende Oktober ist außerdem noch ein Vortrag geplant, bei dem ein vielgereister Weidlinger seine Eindrücke präsentieren wird. Genauere Informationen dazu sind momentan allerdings noch nicht bekannt.