Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres in Klosterneuburg

24 Stunden voll im Einsatz

Die Zurückstufung des Klosterneuburger Spitals zu einer Tagesklinik hat bei den Bewohnern der drittgrößten Stadt NÖs nicht nur aus funktionalen Gründen Proteste ausgelöst. Auch am Stolz der Klosterneuburger hat diese Reduktion schwer genagt. Seit Februar kann die chirurgisch-unfallchirurgische Ambulanz nun auch wieder nachts und an den Wochenenden in Anspruch genommen werden.

„Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, nach Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen für die Bevölkerung in Klosterneuburg und im Umland nunmehr an sieben Tage pro Woche rund um die Uhr eine ambulante chirurgische Versorgung gewährleisten zu können“, freut sich auch Herbert Huscsava, ärztlicher Direktor des Landesklinikums Klosterneuburg, über die Ausweitung des Angebotes.

Der ärztliche Direktor des Landesklinikums Klosterneuburg: Herbert Huscsava. Foto: Landesklinikum Klosterneuburg

Dadurch können nun beispielsweise ein gebrochener Arm oder eine Platzwunde direkt in der Babenbergerstadt versorgt werden und man muss nicht mehr auf ein benachbartes Krankenhaus ausweichen. In der Tagesklinik werden auch Routineoperationen – wie etwa Eingriffe am Handgelenk oder Meniskus- und Kreuzbandoperationen – durchgeführt. Bei komplizierten Frakturen, bei denen ein stationärer Aufenthalt nötig ist, übernimmt das Team des Landesklinikums Klosterneuburg natürlich die Erstversorgung und leitet die Patienten dann an eine entsprechende Fachabteilung weiter.

Aber nicht nur das Klinikpersonal und die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger freuen sich über die Rund-um-die-Uhr-Versorgung. Auch das Rote Kreuz Klosterneuburg – und natürlich vor allem die Patienten, die sie transportieren – profitieren von der Nähe des Krankenhauses und den damit verbundenen kürzeren Transportzeiten.

Zwölf Jahre Haft nach Messer-Attacke

Zwölf Jahre Haft wegen versuchten Mordes – So lautete das Urteil der Geschworenen beim Prozess im Februar 2022. Der Kierlinger (63), pakistanischer Herkunft, der seit 1990 in Österreich lebt, stach insgesamt dreimal auf seine Frau (65) ein. Erst nach einer nochmaligen Aufforderung war die Frau zu einer Zeugenaussage bereit.

Die Hintergründe für die Tat blieben aber auch beim Prozess unklar, da der Mann von einem Aussageverweigerungsrecht gebrauch machte. Das Urteil wurde unmittelbar rechtskräftig.

Forschung, Fashion und viel Programm

Niederösterreich feiert seinen 100. Geburtstag und Klosterneuburg feiert mit. Ende Juni war der Höhepunkt der Feierlichkeiten am ISTA-Gelände und am Stiftsplatz. Unter den Gästen der besonderen Geburtstagsfeier waren auch Landesrat Jochen Danninger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Abt Maximillian Fürnsinn. Internationales Flair brachten Germany’s Next Topmodel Gewinnerin Lou-Anne und ihre Mama Finalistin Martina mit in ihre Heimatstadt.

Landesrat Jochen Danninger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Abt Maximillian Fürnsinn (v.l.) feierten gemeinsam in Klosterneuburg den 100. Geburtstag Niederösterreichs. Foto: Leopold Hitzel

Wir sind Topmodel

Seit 2006 sucht Heidi Klum Germany’s Next Topmodel. In diesem Jahr ist allerdings eine Klosterneuburgerin die Schönste. Und nicht nur das: neben Gewinnerin Lou-Anne stand auch ihre Mama als Drittplatzierte auf dem Schönheits-Stockerl.

Die Klosterneuburgerin Lou-Anne ist Germany's Next Top Modell 2022. Foto: ProSieben/Willi Weber

NÖN-Leopold für Garschall

Preise hat er schon viele. Ehrenringe und Ehrennadeln, Förderpreise und Kulturpreise, ein goldenes Stadtwappen (2007, von der Stadtgemeinde Klosterneuburg), zwei goldene Ehrenzeichen (eines 2015 vom Land Niederösterreich, eines 2021 vom Bund, also: von der Republik Österreich) – und im November 2022 einen NÖN-Leopold. 1998 brachte Michael Garschall seine erste Oper in den auch heute noch nur für die sommerliche Opernproduktion öffentlich zugänglichen Kaiserhof des Klosterneuburger Stiftes: Rossinis „Barbier von Sevilla“.

Leopold-Preisträger 2022: Opernintendant Michael Garschall. Foto: Erich Marschik

Ein Raub der Flammen

Ein Klein-Lkw der Stadtgemeinde löst in der Nacht von 1. auf 2. November ein verheerendes Großfeuer in der historischen Anlagen des Strombad Kritzendorf aus. Beim Ladevorgang hat eine Zelle der Batterie zu brennen begonnen. Der dort befindliche Bauhof der Stadtgemeinde und das Vereinsgebäude der Vereins Donausiedlung Kritzendorf (VDK) wird ein Raub der Flammen.

Als die ersten Einsatzkräfte im Strombad eintreffen, schlagen die Flammen bereits meterhoch in den Himmel. 120 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren kämpfen nicht nur gegen das Feuer, sondern verhindern vor allem auch das Ausbreiten des Brandes auf die daneben liegenden Gebäude. Ein großes Problem bei der Brandbekämpfung ist die enorme Hitze, die der Brand ausstrahlt.

Nach zwei Stunden kann das Feuer dann endlich unter Kontrolle gebracht werden. Die Bekämpfung der letzten Glutnester dauert noch bis in die frühen Morgenstunden. Beim Einsatz erleiden zwei Kameraden Verletzungen – eine Rauchgasvergiftung und einen Beinbruch. Neben den Verletzungen kommt es bei dem Großbrand auch zu einem enormen Sachschaden.

In Schutt und Asche: Der Bauhof der Stadtgemeinde Klosterneuburg im Strombad und das Vereinsgebäude des Vereins Donausiedlung Kritzendorf. Foto: Victoria Heindl

Vor allem die Stadtgemeinde – der Bauhof soll nun so schnell wie möglich provisorisch mit Containern wieder hergestellt werden – und der VDK sind davon betroffen.

Aber auch die Freiwillige Feuerwehr Kritzendorf hat einen Schaden zu beklagen. Aufgrund des Abrisses und Neubaus des FF-Hauses im Strombad lagerten die Kritzendorfer Floriani einen Teil ihrer Ausrüstung im VDK-Gebäude. Zwar kann ein bisschen Ausrüstung noch gerettet werden, aber vor allem Stiefel, Helme, Schutzjacken und auch Ladestationen für die Funkgeräte werden ein Raub der Flammen.

Comeback des Originals

Es ist eines der größten Feste dieser Art in Niederösterreich. Und endlich ist es in gewohnter und beliebter Form wieder zurück. Von 11. bis 15. November verwandeln rund 30 Vergnügungsbetriebe und 80 Marktstände die Obere Stadt in einen Rummelplatz. Nach einer Absage 2020 und einer kleineren Version im letzten Jahr können Klosterneuburger und Gäste von weiter weg nun wieder fünf Tage lang am Rathausplatz und am Stiftsplatz feiern.

Leopoldi 2022: Der Rathausplatz und das Stiftsgelände verwandeln sich wieder in einen Festplatz. Foto: Claudia Wagner

Das beste Weingut im Land

Die 35. NÖ Landesweinprämierung gerät zur Bühne für die Vielfalt und Qualität, für die Tradition wie die Innovationsfreude des Weinbaus in Niederösterreich. Die Wein- und Obstbauschule Klosterneuburg kann bei der Prämierung einen besonderen Erfolg einheimsen: den Titel „Weingut des Jahres 2022“.

Die „hohe Schule“ der Winzerkunst praktiziert der heurige Gesamtsieger der NÖ Landesweinprämierung im wörtlichen Sinn: die Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg sicherte sich den Titel „Weingut des Jahres 2022“ mit einem Landessieger in der Kategorie Rote Cuvées und vier weiteren Weinen, die den Einzug ins Finale schafften.

„Einfach unglaublich, total überraschend und großartig“, ist Direktor Reinhard Eder überwältigt. Dass sich die Klosterneuburger Schule gegen die harte Konkurrenz durchsetzen kann, freut den Direktor besonders: „Immerhin ist NÖ bei Weitem das größte weinproduzierende Bundesland“.

Abschied mit den Lieblingen

Nach 16 Jahren und 52 Ausstellungen geht Johann Feilacher als künstlerischer Leiter des „museum gugging“ in Pension. Nicht, ohne sich mit einer letzten Ausstellung zu verabschieden: In „brut favorites! feilacher’s choice“ zeigt er einen Mix aus 135 Werken internationaler und Gugginger Künstler, die ihm besonders am Herzen liege.

Johann Feilacher verabschiedet sich mit einer speziellen Schau als Leiter vom "museum gugging". Foto: NLK Pfeiffer

Run auf die Fernwärme

Der dringende Wunsch, nicht mehr von russischem Gas abhängig zu sein und die Angst, in der Heizperiode in der kalten Wohnung sitzen zu müssen, lösen in Klosterneuburg einen Run auf die gerade im Ausbau befindliche Fernwärme aus. Pressesprecher Stefan Zach von der EVN: „Die Anfragen haben sich nicht verdoppelt oder verdreifacht — sie haben sich vervielfacht.“

Angefangen hat es 2021, als die Preise für alle Energieformen angezogen haben. Doch der wirkliche Antrieb ist der Überfall Russlands auf die Ukraine und die ständige Bedrohung, dass Putin den Gashahn abdreht.

„Die Anfragen nach individuellen Anschlussmöglichketen an die Naturwärme gehen durch die Decke“, beschreibt Zach eine nicht ganz bewältigbare aktuelle Situation. Man sei zwar, was den Ausbau des Netzes in Klosterneuburg betrifft, im Plan, doch zusätzliche Ausbauten sind aktuell nur schwer umsetzbar.

Denn der starke Nachfrageanstieg führt in Verbindung mit den Störungen der Lieferketten zu langen Wartezeiten bei Material und Komponenten. „Aus diesen Gründen können derzeit lediglich Interessierte in unmittelbarer Trassennähe zeitnah an das Wärmenetz angeschlossen werden. Alle anderen ersuchen wir derzeit um Geduld“, erläutert Zach. Insgesamt werden in der Stadt Klosterneuburg 18 Millionen Euro in die Fernwärme investiert.

Die Nachfrage nach Fernwärme hat sich vervielfacht. Bis 2025 soll dieser Plan verwirklicht sein. Foto: basemap

