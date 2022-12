Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres in Klosterneuburg

Werbung

Meisterliche Duchess

Das Jahr 2022 ist für die Klosterneuburger Basketballerinnen im wahrsten Sinne des Wortes perfekt. Die BK-Damen müssen in nationalten Bewerben keine einzige Niederlage einstecken und schnappen sich somit mit einer perfekten Saison den Meistertitel in der Superliga der Damen. Auch im Cup schlägt die Zderadicka-Truppe zu und sichert sich den vierten Titel in Serie. In der aktuell laufenden Saison sind die Duchess weiterhin ungeschlagen und auf dem Weg zum nächsten Cup- und Meistertitel.

Die Duchess sind weiterhin nicht zu bremsen und schnappen sich den Titel in der Liga und im Cup. Foto: Filippovits

Kampf um den Klassenerhalt

Die BK Dukes erwischen ein furchtbares Jahr. Unter Coach Chris O’Shea können die Klosterneuburger in der Saison 21/22 nie ihr Potenzial abrufen und hadern zwischenzeitlich mit schmerzhaften Ausfällen, wie jenem von Predrag Miletic. Am Ende gelingt der Klassenerhalt nach spannenden Duellen gegen die Timberwolves. Nach wenigen Wochen in der Saison 22/23 muss der Trainer seinen Hut nehmen. Unter dem Duo Zeleznik/Hamidovic auf der Trainerbank spüren die Klosterneuburger endlich wieder Aufwind und überzeugen in den letzten Wochen des Jahres mit soliden Leistungen.

Die Dukes schaffen den Klassenerhalt und kommen im Dezember endlich wieder in Fahrt. Foto: Filippovits

Zehnter Titel in Serie

Die Sitting Bulls bleiben das Maß der Dinge im heimischen Rollstuhlbasketball. Die Truppe von Trainer Andreas Zankl kann im Verlauf der Saison zwar nicht immer ihr Potenzial abrufen, steigert sich aber von Runde zu Runde. Nach einigen spannenden Duellen mit den Flinkstones aus Graz können die Sitting Bulls am Ende der Saison über den zehnten Titel in Serie jubeln. In der laufenden Spielzeit sind die Klosterneuburger wieder der absolute Titelfavorit.

Die Sitting Bulls feiern den zehnten Meistertitel in Serie. Foto: Astrid Berger

Historisch gut

Die FCK-Kicker von Trainer Mario Handl etablieren sich in der Saison 21/22 endgültig unter den Spitzenteams der Gebietsliga Nord/Nordwest. Lange spielen die Klosterneuburger um den Meistertitel mit, überzeugen besonders mit stabiler Defensive, sind aber auch torgefährlich. Erst in den letzten Runden als der Titel nicht mehr in Reichweite ist, lässt das Team etwas nach. Auch in der Saison 22/23 läuft es bisher ausgezeichnet für die Klosterneuburger, die mit nur drei Punkten Rückstand auf Titelfavorit Hohenau überwintern.

Die FCK-Kicker sind so gut wie noch nie und spielen im Spitzenfeld der Gebietsliga Nord/Nordwest mit. Foto: Nurschinger

Teams im Umbruch

Die Herren und Damen der Indians schließen im Jahr 2022 nicht ganz an die Erfolge der Vorjahre an, was zum Teil auch daran liegt, dass die Mannschaften sich im Umbruch befinden. Die Damen schaffen es zwar in die Playoffs, müssen sich dort aber bereits in der Wildcardrunde gegen die Constables geschlagen geben. Für die Herren ist im Semifinale Endstation, mit der Bronzemedaille gelingt hier aber noch ein versöhnliches Ende. Das zweite Herrenteam ist unterdessen der große Hoffnungsträger und spielt sich in der FLA3 zum Meistertitel.

Die neu formierte Offensive der Indians hat noch viel Potenzial. Foto: Barbara Straub

Tradition kehrt zurück

Nach mehreren Jahren Zwangspause kann der Klosterneuburger Adventlauf, veranstaltet durch den ULC Klosterneuburg, in diesem Jahr endlich in seine 24. Auflage gehen. Der Lauf findet nicht mehr in der Oberen Stadt statt, sondern rund um das Happyland, wird aber dennoch zu einem waschechten Laufspektakel und ist ein würdiger Nachfolger für die 23 vorangegangenen Auflagen.

Der Adventlauf kann in diesem Jahr endlich in seine nächste Auflage gehen. Foto: Hitzel

Erfolg in der Bundesliga

Gemeinsam mit den Galaxy Tigers bildet die Judo Union Klosterneuburg eine Wettkampfgemeinschaft mit der man in der Judo Bundesliga der Damen antritt. Die Ziele sind klar gesteckt: Nichts mit dem untersten Tabellendrittel zu tun haben und gleichzeitig die Favoriten ärgern. Das geht voll auf. Mit dem fünften Platz im Endklassement dürfen die Judokas vollauf zufrieden sein und bereits jetzt steh fest: Auch nächstes Jahr wird man am Start sein.

Die Mädels der Judo Union Klosterneuburg kämpfen in Österreichs höchster Klasse mit. Foto: Kunyik

Auch nächstes Jahr wieder erstklassig

Die Tennisdamen des 1. KTV schaffen den Klassenerhalt und schlagen somit auch in der nächsten Spielzeit in der höchsten heimischen Spielklasse auf. Das Team rund um Mannschaftsführerin bietet bei den gut besuchten Heimspielen stets eine tolle Show. Auch in der Außenseiterrolle geben die KTV-Damen in dieser Saison kein Spiel auf und sichern sich mit einem Überraschungserfolg gegen Wörgl frühzeitig den Klassenerhalt, da Wr. Neustadt zum Entscheidungsspiel mit nur drei Spielerinnen antritt.

Die KTV-Damen schlagen auch 2023 in der höchsten Spielklasse auf. Foto: Redl

Weltmeister aus Klosterneuburg

Jakob Heinreichsberger zählt schon seit Jahren zu den stärksten Tischfußballern des Landes. In diesem Jahr setzt er seinen zahlreichen Erfolgen aber die Krone auf. Als Kapitän führt er das Nationalteam bei der Tischfußball-WM im französischen Nantes zum prestigeträchtigsten Titel überhaupt: Dem Weltmeistertitel im Mannschaftsbewerb. Dabei sprang er kurzfristig sogar als Trainer ein und war auch als Spieler eine wichtige Stütze für sein Team.

Jakob Heinreichsberger führt das Nationalteam zum Weltmeistertitel im Tischfußball. Foto: Surfup

Erstmals in der Elite

Den Mosquitos Klosterneuburg gelingt in dieser Saison ein Quantensprung. Das junge Team aus Klosterneuburg bleibt mit einem vierten Platz bei den Staatsmeisterschaften zwar hinter den Erwartungen, legt dann aber richtig los. In den Nachwuchsnationalteams stellt man die größte Abordnung aller Vereine und im Herbst gelingt die unerwartete Qualifikation für das Elite-Turnier der besten Teams Europas. Dort setzen die Mosquitos noch einen drauf und schaffen den Einzug unter die acht besten Teams des Kontinents.

Die Mosquitos zählen seit heuer zu den besten Teams Europas. Foto: Privat

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.