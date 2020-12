Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Obwohl der Songtext von „Wir sind Helden“ nicht ganz stimmt: Jene Klosterneuburger Häuser, die der Ehrung würdig sind, sind nämlich nicht erst 2020 gebaut worden, sondern zieren das Stadtbild schon Jahrhunderte lang. Die Rede ist vom Stadtplatz. Im Jänner berichtet die NÖN, dass ein Gutachten des Bundesdenkmalamts positiv ist. Somit ist der erste Schritt Richtung Denkmalschutz getan. Das Amt begründet die Entscheidung mit der historischen Bedeutung: „Die Untere Stadt mit dem Stadtplatz als ihrem dominanten Mittelpunkt und Teilen der angrenzenden Martin- und Albrechtstraße ist somit zu einem wichtigen kulturellen Zeugnis geworden. Über Jahrhunderte hinweg waren die Gebäude, ihre Bewohner und Besucher Teil der kulturellen Entwicklung und des kulturellen Lebens von Klosterneuburg. (...) Den Gebäuden, als räumliche Orte, in denen dieses kulturelle Sein stattfand, kommt daher eine besondere kulturelle Bedeutung zu. Diese Bedeutung des baulichen Ensembles Stadtplatz ist über das Lokale hinausgehend.“

Der Wunsch nach weichem Wasser. Als „zentralen Punkt, der alle Klosterneuburger betrifft“, nimmt die ÖVP Klosterneuburg eine zentrale Entkalkungsanlage in das Wahlprogramm auf. In der Blüte des Gemeinderats-Wahlkampfs wird der Plan im Jänner präsentiert. Die Naturfilteranlage soll, so die Idee, das Wasser enthärten und dadurch jeden Haushalt entlasten. Monate später gibt es keinen Zeit- oder Kostenplan für die Umsetzung des Wahlversprechens. Die Evaluierung habe bereits begonnen und Informationen werden eingeholt, heißt es im September.

Die Idylle bewahren – für Körper und Seele. Querschnittsgelähmte und Trauma-Patienten werden am Weißen Hof betreut. Sie erholen sich – umringt von einer grünen Natur-Oase – von ihren schweren Schicksalsschlägen. Ab 2026 soll das Geschichte sein: Das AUVA-Rehazentrum wird in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling umziehen, wird im Jänner verkündet. Die Mitarbeiter reagieren teils skeptisch. „Wir können nicht aufgeben“, lautet der allgemeine Tenor im Haus. Eine Umfrage des Betriebsrats zeigt, dass sich die Belegschaft für einen teilweisen Erhalt des Standorts in Klosterneuburg einsetzt. „Es ist wohl schwer erklärbar, warum etwa Querschnittspatienten, die oft monatelang im Reha-Zentrum sind, besser in der Großstadt aufgehoben sein sollten. Die Umgebungsbedingungen sind zweifellos ein mitbestimmender Faktor einer gelungenen Rehabilitation“, ist in einem internen Schreiben Anfang des Jahres zu lesen. In den folgenden Monaten melden sich berühmte Patienten, die für den Erhalt kämpfen möchten. Darunter: FPÖ-Politiker Norbert Hofer und Zauberkünstler Toni Rei.

Die Macht des Schicksals. Kammersänger Walter Fink, Karina Flores, David Babayants, Zurab Zurabishvili, Margarita Gritskova und Matheus Franca – die „operklosterneuburg“ präsentiert im Februar ein hochkarätiges Star-Aufgebot für 2020. Am Sommerspielplan im Kaiserhof: Giuseppe Verdis „La Forza del Destino“. Doch dann schlägt eben diese „Macht des Schicksals“ ohne Erbarmen zu: Die Aufführungen können im Juli nicht über die Bühne gehen, schweren Herzens müssen sie coronabedingt verschoben werden. „Wir möchten dem Publikum einen unbeschwerten Opernabend ohne Einschränkungen garantieren, und das erscheint heuer so gut wie unmöglich“, bedauert Intendant Michael Garschall. Neuer voraussichtlicher Premierentermin: 3. Juli 2021.

Die Macht des Virus: Giuseppe Verdis „La Forza del Destino“ kann heuer nicht über die Bühne gehen. Die „operklosterneuburg“ verschiebt die Aufführungen auf 2021. Als Ersatzprogramm wird an einem August-Wochenende die ursprünglich nicht geplante Neuproduktion „Tony Makkaroni kocht die schönsten Opernarien“ für Kinder und Erwachsene gezeigt. Roland Ferrigato

Mit 176 km/h ins Radar. 70 Stundenkilometer sind erlaubt auf Teilen der B 14. Das wird nicht immer eingehalten, daher gibt es immer wieder Geschwindigkeitskontrollen der Polizei. So auch im März 2020 – und es hagelte Anzeigen. Den Schnellfahrrekord stellt allerdings ein Motorradfahrer auf: Mit 176 Stundenkilometer raste er die B 14 entlang. Von solchen Geschwindigkeiten kann man in Zukunft nur träumen. In den nächsten 30 Monaten wird man durch die Sanierungsarbeiten der B 14 nur mit 30 Stundenkilometer vorankommen können.

Waldbrand Scheiblingstein . Ein Großaufgebot an Feuerwehren muss Anfang April 2020 ausrücken. Ein Jungwald am Exelberg im Ortsteil Scheiblingstein ist in Flammen aufgegangen und hält insgesamt neun Feuerwehren in Atem. Sogar ein Polizeihubschrauber unterstützt die Arbeit der Feuerwehr mit Wärmebildkamera. Der Grund für die Katastrophe ist die lang anhaltende Trockenheit.

Die Stadt zeigt Flagge. Das Rathaus Klosterneuburg stellt sich in den Dienst der Toleranz und hisst im Juni 2020 das erste Mal die Regenbogenfahne. Sie ist das Symbol der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender intersexuellen und queeren Personen. Der Juni gilt weltweit als „Pride Month“ dieser Gemeinschaft, einen Monat lang wehen die bunten Farben für mehr Aufmerksamkeit. Seit heuer nun auch in Klosterneuburg.

NEOS-Stadtrat Clemens Ableidinger (l.) und Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager mit der Regenbogenfahne vor dem Rathaus. Djawadi

Ein Ständchen zum Abschied. Mit Italo-Schmuseklängen, dargebracht vom Duo „Erik Arno & Domenico Limardo“ verabschiedet sich die Gastronomin Gertrude Kranister vom aktiven Berufsleben in der Café Konditorei Kranister, die die frühere Chefin des Lokals verkaufte. Mit dabei bei diesem Sommerfest waren auch die neuen Eigentümer Reinhard Zehetbauer und Thomas Heinlen. Zum absoluten Highlight des Abschiedsfestes kommt es allerdings erst etwas später: Gertrude Kranister griff zum Mikrofon und gab ein gesangliches Ständchen zum Besten. Mit dem Cafè Kranister wechselten auch zwei andere kulinarische Hotspots am Rathausplatz ihre Besitzer: das Stiftscafé und das Escorial.

Gertrude Kranister gab bei ihrer Abschiedsfeier ein Ständchen zum Besten und bewies damit ihre Qualitäten als Entertainerin. Zwazl

Attentat auf Meister Reineke in Kritzendorf. In Fabeln, Märchen und Sagen ist das besondere Merkmal des Fuchses seine Gerissenheit und sein schlaues Wesen. Aber auch der schlaueste Fuchs kann Menschen, die auf blöde Ideen kommen, nicht entfliehen. So auch diesen Sommer in Unterkritzendorf. Beim Bahnhof sahen einige Jugendliche einen Fuchs, dem ein Pfeil im Ohr steckte. Trotz zahlreicher Bemühungen von Ortsvorsteherin Ingrid Pollauf und der Tierhilfe Klosterneuburg konnte das Tier nicht mehr gesichtet beziehungsweise eingefangen und von seinem unliebsamen Accessoire befreit werden.

Tödlicher Unfall in der Hölzlgasse. Es ist wohl eine Situation, die sowohl Radfahrer als auch Autofahrer fürchten: Beim Überqueren der Kreuzung Hölzlgasse/Josef-Brenner-Gasse übersah ein Pkw-Lenker eine Radfahrerin und erfasste diese. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie erlitt tödliche Verletzungen. Die 56-jährige Radfahrerin war in Richtung Kierlinger Straße bergabwärts unterwegs. Die Hölzlgasse, die Teil der Bundesstraße B14 ist, ist dadurch auch eine Vorrangstraße. „Die Radfahrerin konnte dem Pkw nicht mehr ausweichen, ist gegen die Frontseite gefahren und dann leider unglücklich gestürzt“, berichtet Chefinspektor-Stellvertreter Scharf weiter über den tragischen Unfallhergang. Einige Tage nach dem schrecklichen Unfall wurde von der Radlobby als Mahnwache ein „Ghostbike“ an der Unfallstelle aufgestellt.

Das „Ghostbike“ wurde an der Unfallstelle Ecke Hölzlgasse/Josef-Brenner-Gasse als Mahnwache für die verunglückte Klosterneuburgerin aufgestellt. Radlobby Klosterneuburg

Was passierte im Jahr 2020 noch in Klosterneuburg:

Mehr über den Rücktritt von Propst Bernhard Backovsky, das Jubiläum des Vereins "Klosterneuburg hilft", die skurrilsten Baugeschichten des vergangenen Jahres sowie einen Rückblick auf die Gemeinderatswahlen lest ihr in der Printausgabe der Klosterneuburger NÖN und im ePaper vom 30. Dezember 2020.