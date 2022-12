Kinder, Klima und ein Kino: Das bringt 2023 in Klosterneuburg

Werbung

Infrastrukturthemen von Abwasser bis zum Verkehr beschäftigen die Stadt Klosterneuburg 2023.

So ist für den Ausbau der Kindergärten, die bald auch Zweijährige aufnehmen werden, ein veritables „Bauprogramm“ vorgesehen, listet Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager auf: Fix vergrößert wird im Kindergarten Markgasse, in Maria Gugging soll geprüft werden, einen Stock höher zu gehen.

In der Kierlinger Reissgasse „schauen wir, wo wir den Kindergarten hinentwickeln“, und auch die Stadt braucht noch Kapazitäten. Im Bereich Langstögergasse wird überlegt, wo noch Möglichkeiten für eine Kinderbetreuungseinrichtung vorhanden sind. Im Generationenhaus in der Feldergasse in Weidling wiederum startet die Kleinkindbetreuung im Herbst 2023.

Das Thema Klimaanpassung wird voll Fahrt aufnehmen, das ist mir wichtig.“ stefan schmuckenschlager Bürgermeister

Gute Nachrichten verspricht das neue Jahr in Sachen Verkehr. So soll die Baustelle der Heiligenstädter Hangbrücke in diesem Jahr ihr Ende finden. Die Verhandlungen mit der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA) sind weit gediehen, was die Nutzung des Stollhofs betrifft. Hier soll der Lückenschluss des Kierlingtalradwegs 2023 erfolgen.

Ein großer Brocken im Budget der Stadt ist die Sanierung des Rathauses, die im kommenden Jahr begonnen wird. Gleichzeitig siedelt das bisher im Rathaus befindliche Stadtarchiv in die Räumlichkeiten der alten Bezirkshauptmannschaft in der Leopoldstraße um.

Klimafit mit dem Zukunftsraum Wienerwald

Im nächsten Jahr wird die Klima- und Energiemodellregion (KEM) Zukunftsraum Wienerwald einen Manager erhalten, das „Thema Klimaanpassung wird damit voll Fahrt aufnehmen, das ist mir wichtig“, betont der Bürgermeister.

Wichtig ist vielen Klosterneuburgern weiches Wasser: Die Machbarkeitsstudie für eine entsprechende Filteranlage liegt mittlerweile vor, doch nun bremst der Bürgermeister. „Wir müssen neu rechnen,“ erläutert Schmuckenschlager, denn angesichts der hohen Strompreise könnte der Wasserpreis damit empfindlich steigen.

Fürs Abwasser hingegen gibt es positive Nachrichten: Mit dem Josefsteig ist der letzte Teil der Kanalisation in Klosterneuburg abgeschlossen. Für Weidlingbach und Scheibling-stein wird der Ausbau 2023 projektiert.

Wissenschaft und Gesundheit

Klosterneuburg ist klug, hieß der Schwerpunkt der Rathauskommunikation 2022. Die Stadt setzt auf enge Zusammenarbeit mit dem ISTA. Dort ist ab Jänner Martin Hetzer neuer Präsident, ein neues Laborgebäude und das Visitor-Center werden 2023 fertiggestellt.

Für das geplante Gesundheitszentrum in der Martin-straße wird die Stadt die Umwidmung in Angriff nehmen, gleichzeitig läuft eine Bedarfsprüfung beim Land für ein Ambulatorium für Kinder- und Jugendheilkunde, das die Betreiber im Zuge des Gesundheitszentrums eingereicht haben.

Projektplanung in die Zukunft

Kino ja oder nein, das wird sich im Laufe des Jahres 2023 entscheiden. „Es ist allein Parteien ein Herzensanliegen“, betont Bürgermeister Schmuckenschlager. Die Belebung des Rathausplatzes würde damit Aufwind erleben.

Erste Pläne für das neue Privatgymnasium im Pionierviertel könnte es 2023 ebenfalls geben, die Widmung dafür ist beschlossen. Einstweilen entsteht ein neues Provisorium für die Oberstufe.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.