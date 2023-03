Klosterneuburger Jazzmusiker auf „Reise ins Unbekannte“

Zu einer „Konversation ins Unbekannte“ laden drei junge Musiker – zwei davon aus Klosterneuburg – am kommenden Samstag, 18. März um 20 Uhr ins Kellertheater: Das Tobias Meissl Trio tritt im Wilheringerhof auf.

Tobias Meissl (vibes), Ivar Roban Križic (bass) und Valentin Duit (drums) bilden eine Formation, die inzwischen zahlreiche Auszeichnungen erspielt hat. Im Fokus steht dabei der improvisatorische Umgang mit Kompositionen des Bandleaders.

Meissl, Jahrgang 1993, ist einer der aktuell begehrtesten Vibrafonisten der jungen Wiener Jazzszene. Volksschule und Gymnasium besuchte er in Klosterneuburg. 1999-2012 nahm er Unterricht an der Musikschule Klosterneuburg in Schlagzeug/Perkussion, Mallets, Klavier und Jazz-Klavier. 2008-2012 belegte er den Vorbereitungslehrgang klassisches Schlagwerk an der Konservatorium Wien Privatuniversität. Schon im Alter von 19 Jahren zog er nach Boston, MA, um das Berklee College of Music mit einem Vollstipendium zu besuchen, das sich auf Jazzkomposition (Diplom, summa cum laude) und professionelle Musik spezialisierte.

Ivar Roban Križić hat sein Kontrabass-Studium am Institut für Jazz an der Kunstuniversität Graz absolviert und lebt in Wien. Valentin Duit ist nach Studien in Luzern und Wien als Komponist und Schlagzeuger in etlichen Ensembles aktiv.

Tickets und Information beim Kulturamt Klosterneuburg: 02243/444-351.

