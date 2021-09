Etwa 150 Radfahrer, darunter auch zahlreiche Kinder und so mancher Stadtpolitiker, radelten bei der zweiten Radparade mit. Sicherheit im Straßenverkehr und ein Umdenken in Sachen Mobilität waren in diesem Jahr die Kernthemen der diesjährigen Radparade.

Michael Filippovits/Radlobby Klosterneuburg