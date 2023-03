Auszeichnung für die Weidlinger Pfadfinder

Gute Arbeit wird irgendwann belohnt werden. Der Faschingsumzug war nicht das einzige große Ereignis am 18. Februar. Die Pfadfinder- und Pfadfinderinnen aus Weidling dürfen sich über den diesjährigen „Josef Höchtl-Jugendpreis“ freuen.

Seit über 15 Jahren wird dieser Preis an ganz besonders engagierte Jugendgruppen in Niederösterreich vergeben.

Vater der Auszeichnung und gewinnbringende Faktoren

Professor Josef Höchtl begann seine politische Karriere bereits in seinem 16. Lebensjahr, indem er eine „Junge ÖVP“ Gruppe gründete, und gleichzeitig zum ersten Obmann gewählt wurde. Auch in späteren Jahren beschäftigte er sich viel mit Jugendorganisationen, selbst während seiner Zeit als Gemeinderat in Klosterneuburg und seinen beinahe 25 Jahren als Abgeordneter im Nationalrat. Schließlich fasste er den Entschluss, die herausragendsten Gruppen mit einem Preis auszuzeichnen.

Weidlinger Pfadfinder konnten restlos überzeugen

Drei Faktoren sind für die Preisvergabe ausschlaggebend. Erstens muss es eine hohe Jugendbeteiligung, auch im Sinne der Mitbestimmung innerhalb des Vereines geben. Zweitens muss die Gruppe sozial-karitative Aktivitäten durchführen. Hilfe für Menschen, die Hilfe brauchen. Und drittens müssen innerhalb der Gruppe gemeinschaftsbildende Aktivitäten durchgeführt werden, bei der die jungen Mitglieder Gruppendynamik, Kooperation und Solidarität lernen.

Die vierköpfige Jury besteht aus dem niederösterreichischen Europa-Abgeordneten Lukas Mandl, dem Klosterneuburger Vizebürgermeister Roland Honeder, Manuela Dundler-Strasser aus Gablitz und Margit Baumgartner aus Rauchenwarth.

Die Pfadfindergruppe umfasst derzeit 133 aktive Mitglieder und 34 unterstützende Mitglieder. Für die ausgezeichnete Arbeit der Pfadfinder- und Pfadfinderinnen seit vielen Jahren wurde der Preis einstimmig an die Gruppe verliehen.

Nach der Begrüßung durch die Obfrau Nina Zahnt und einer jeweils kurzen Ansprache des Europa-Abgeordneten Lukas Mandl, Vizebürgermeister Roland Honeder und dem Preisstifter Josef Höchtl selbst konnte der Preis schlussendlich übergeben werden.

