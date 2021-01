Eduard Schwäger , Freiherr von Hohenbruck und Vorstand der Sektion für Obst- und Weinbau in der k.k. Landwirtschafts-Gesellschaft, stellt am 19. Jänner 1859 einen Antrag für die Gründung der Schule.

Die offizielle Eröffnung der privaten „ Praktischen Schule für Weinbau und Obstzucht “ findet am 12. April 1860 durch den Präsidenten der k.k. Landwirtschafts-Gesellschaft Johann Adolph , Fürst zu Schwarzenberg, statt. Direktor: Freiherr August Wilhelm von Babo .

1870 wird auf Beschluss des Ackerbauministeriums neben der Lehranstalt eine Versuchs- und Forschungsanstalt für Wein- und Obstbau gegründet – erster Direktor: Leonhard Roesler .

Am 15. Juni 1872 wird auf den Wurzeln eines Rebstocks der Sorte Weißer Burgunder am Weidlinger Spitz erstmals in Österreich die Reblaus nachgewiesen.

1921 wird dank gemeinsamer Bemühungen von Vertretern des Staates, des Landes NÖ und der Lehranstalt die Bundes-Rebenzüchtungsanstalt etabliert.

Und heute ? 170 Schüler (davon 30 % Mädchen) werden unterrichtet. Die HBLA u. BA ist international vernetzt. Im internationalen Verband der Hochschulen für Wein und Weinerzeugnisse repräsentiert die Klosterneuburger Schule Österreich. Viele Zertifikate und Gütesiegel zeichnen die Lehr- und Forschungsanstalt aus.