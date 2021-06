Während die ersten Kunstwerke der Art Brut aus Maria Gugging im Jahr 1954 entstanden, wird das „museum gugging“ unter der künstlerischen Leitung von Johann Feilacher am 28. Juni flotte fünfzehn Jahre jung. Dieses freudige Ereignis wird am 29. Juni 2021 mit freiem Eintritt für die ersten 15 Besucher gefeiert.

Die Sonderausstellung „naiv.? naive kunst aus der sammlung infeld“ schlägt die Brücke von der Kunst aus Gugging in die Welt der naiven Kunst. Die neue Präsentation von Werken aus Maria Gugging mit dem Titel „gugging.! classic & contemporary“ lädt zum Wiedersehen mit Evergreens, zu neuen Entdeckungen bekannter Künstlern und zu noch nie gezeigten Werken von zeitgenössischen Kunstschaffenden ein.

Was ist Naive Kunst überhaupt?

„Unsere aktuelle Sonderausstellung ist an barocker Üppigkeit sowie Themen- und Stilvielfalt nicht zu überbieten“, erklärt Johann Feilacher zur Ausstellung über naive Kunst. „Mit dieser Schau wollen wir nicht nur die Naive Kunst in den Mittelpunkt stellen, sondern auch Fragen stellen: Was ist Naive Kunst überhaupt? Wo sind die Übergänge zu anderen Kunstrichtungen, wie etwa autodidaktische Kunst, der Selftaught Art, oder zur Art Brut? Wie sind die Werke von Sava Sekulić und Ilija Bašičević Bosilj einzuordnen, oder sind sie völlige Einzelgänger?

Um dieses Lied zu spielen, haben wir das beste Instrument zur Verfügung, das man sich in Österreich vorstellen kann: Die Sammlung Infeld“, so Johann Feilacher in Anspielung auf die Sammlung des Musiksaitenherstellers Peter Infeld. „Seit über einem halben Jahrhundert liefern Künstlerinnen und Künstler aus Gugging weltweit bedeutende Werke der Art Brut“, berichtet Johann Feilacher über die Präsentation der Werke von Künstlern aus Gugging.

Das „museum gugging“ hat mittlerweile das gesamte Vermittlungsprogramm wieder aufgenommen. Neben öffentlichen Führungen und Fokusführungen stehen die offene „kreativwerkstatt“, „eltern-kinder-kreativ“ sowie der beliebte „gugginger gugelhupf“ wieder auf dem Programm.