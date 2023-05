Neue Streicher feiern 40 Jahre mit einem Festkonzert in Klosterneuburg

Das Ensemble Neue Streicher begeht in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestandsjubiläum und feiert dies mit einem Händel-Festkonzert am Mittwoch, 17. Mai, um 19.30 Uhr in der Babenbergerhalle. Schon am 12. Mai in der Südstadtkirche Maria Enzersdorf und am 14. Mai in der Pfarrkirche Hausleiten wird das Konzert zur Aufführung gelangen.

Auf dem Programm stehen u. a. Ausschnitte aus dem „Messias“, Feuerwerksmusik, Coronation Anthem, Opernarien und ein Concerto grosso.

Beteiligt sind der KammerChorus, das Ensemble Koinonia und der Chor St. Vitus. Veronika Kaiser (Sopran) und Bernhard Winkler (Vibraphon) sind die Solisten, es dirigiert Michael Zehetner, Ingrid Wendl-Turkovic rezitiert aus Briefen von Georg Friedrich Händel.

Info: 0650 / 264 33 57

