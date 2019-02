„Liebe Leser, mit der Bitte um gute Zusammenarbeit“ erschienen vor 40 Jahren die ersten Zeilen der NÖN Klosterneuburg. „Wir werden bemüht sein, die Interessen und Anliegen der Bevölkerung zu vertreten“, richtete die Redaktion im Premieren-Heft Worte an die Leser.

Die Niederösterreichischen Nachrichten berichteten schon früher über regionale und lokale Themen. Schlagzeilen aus Klosterneuburg waren damals aber noch in der Tullner Ausgabe eingebettet. Doch das Interesse aus der Babenbergerstadt war groß – und die heute drittgrößte Stadt NÖs bekam ihr eigenes Blatt. Und so ist auf der Titelseite zu lesen: „Der Erfolg unserer ,Tullner’ hat diese 26. Ausgabe der Niederösterreichischen Nachrichten ermöglicht, die nun in allen Gerichtsbezirken des Landes Niederösterreich ihre Informationsaufgabe erfüllen.“

„Wir werden bemüht sein, die Interessen und Anliegen der Bevölkerung zu vertreten.“ aus der ersten Ausgabe der NÖN Klosterneuburg, 1979

Artikel wurden auf Schreibmaschine getippt, die Zettel mit dem Auto nach St. Pölten zur Setzerei und Druckerei chauffiert. „Wir hatten Vorlagen mit 25 Zeilen“, erinnert sich Kulturchef Ewald Baringer. Seit fast 35 Jahren ist der Doyen der NÖN Klosterneuburg im Dienst. Mit der Lokalausgabe hat Baringer Geschichten und Geschichte geschrieben: die Entwicklung der Sammlung Essl, die ersten Premieren der Oper Klosterneuburg oder die Anfänge der Gugginger Kunst.

| NOEN

Der Kultur-Redakteur erlebte nicht nur den Aufschwung der Stadt mit, sondern auch den der NÖN. Und da einen ganz besonderen Einschnitt in der 40-jährigen-Chronik: die Anschaffung von PCs. Baringer schmunzelt: „Ich wollte den Computer anfangs gar nicht. Ich dachte, es würde auch mit den Schreibmaschinen gut funktionieren und weitergehen.“

52 Ausgaben im Kalenderjahr

Nicht nur technisch entwickelte sich die Redaktion weiter, sondern auch räumlich: Vom Rathausplatz zu einer kleinen, fensterlosen Kammer in der Markgasse, weiter in die Hofkirchnergasse und zurück zum Rathausplatz, zog es die Zeitungsmacher 2015 schließlich in ein helles, freundliches Büro in der Pater-Abel-Straße, wo jeden Montagabend zu Redaktionsschluss die letzten Überschriften, Bildtexte und O-Töne für die nächste Ausgabe perfektioniert werden.

Jeden Mittwoch erscheint eine neue Zeitung – und das 52 mal im Jahr seit 40 Jahren. Technik und Adresse haben sich seit den Anfängen geändert. Aber eins bleibt: Damals wie heute gilt: „Liebe Leser, mit der Bitte um gute Zusammenarbeit“.