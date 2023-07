40 Jahre Wiesnschurli: Mega-Fete auf der Burg Greifenstein

40 Jahre Wiesnschurli: Innungsmeister Georg Mayrhofer zu beschreiben ist einfach. Den Wiesnschurli schon schwieriger. Ihn als Mensch zu definieren, ist nur möglich, wenn man ihn kennt. So setzt er sich immer wieder für Menschen in schwierigen Situationen ein. Sein derzeitiges Engagement ist der „Lichtblickhof Kinderhospiz“.

Wiesnschurli, geboren am 9. Juli 1964 in Klosterneuburg, feierte gleichzeitig zum 40. Jubiläum auch seinen 59. Geburtstag. Dabei ließ er es beim Fest so richtig krachen. Seine Events sind legendär. Natürlich schaffte er es wieder alle vorherigen zu übertreffen. Am Areal der Burg Greifenstein, beim Burgherrn Ernst Christian Strobl, zu feiern, bedurfte zwei Jahre Vorbereitung. Ohne Manuela Wurzl undenkbar. Alles war bestens durchorganisiert.

Den musikalischen Auftakt gab es mit der Klosterneuburger Stadtkapelle. Gefolgt von „Ausgfuxt“, Florian & Band, Harry Prünster & Band, „Die wilden Kaiser“ und DJ Chris. Eine Feuershow gab es mit dem Zirkusdirektor Alexander Schneller-Pikard. Das Highlight war die Projektionsshow, bei der die Burg als „Leinwand“ diente und in allen Farben schillerte. Da staunte auch der Burgherr. Am Sonntag fand noch der Frühschoppen statt. Eines der Zitate: „348 Tage hat das Leben keinen Sinn, aber für 17 Tage Wiesn, da lebe ich“. Seit 1983 hat der Schurli keinen Tag auf „seiner“ Wiesen verpasst – und glaubt man den Erzählungen, liegt sein Wiesn-Rekord bei 111 Maß. Mittlerweile trinkt er nur noch Wasser. „Ich weiß nicht, wo das Paradies ist, aber auf der Wiesn ist man nah dran“.

Die Gäste waren spendabel

Vierzig Jahre Wiesnschurli plus 59 Jahre Georg Mayrhofer. Ergibt in Summe: viele Spenden für das „Lichtblickhof Kinderhospiz“. Bei seinem großen Fest in Greifenstein ist ein beachtlicher Geldbetrag für das Projekt zusammengekommen. Die Spendenbox enthielt fünftausend Euro und hundert Schweizer Franken. Patrick Trinko legte noch tausend Euro drauf. Von der „Herzerlwerkstatt“ kamen eintausendsiebenhundert Euro. Letztendlich rundete „Ronny“ Ronald Feldner mit dreihundert Euro auf. Und der Endbetrag wurde abermals getoppt, denn auch nach dem Fest blieben Freundinnen und Freunde von Georg „Wiesnschurli“ Mayrhofer spendabel. Das beeindruckende Sammelergebnis zum Jubiläum: 10.000 Euro und 100 Franken.